Сержант ВСУ приговорен к 15 годам за убийство прапорщика в зоне ООС, - прокуратура

Сержант ВСУ приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства прапорщика в зоне проведения операции Объединенных сил в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

04.03.21 приговором Дружковского городского суда Донецкой области признан виновным и осужден по п. 8 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 405 УК Украины к 15 годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

"В суде прокурорами доказано, что в июле 2018 г. осужденный, проходя военную службу в зоне операции Объединенных сил на территории Донецкой области в городе Торецк, реализуя свой умысел на насильственные действия в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей по военной службы, совершил выстрелы из закрепленного огнестрельного оружия, чем нанес прапорщику телесные повреждения, от которых последний скончался", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, приговором суда осужденного лишили воинского звания "сержант" и удовлетворен гражданский иск потерпевшего в полном объеме на сумму 1 миллион гривен.