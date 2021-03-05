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Новости Агрессия России против Украины
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Сержант ВСУ приговорен к 15 годам за убийство прапорщика в зоне ООС, - прокуратура

Сержант ВСУ приговорен к 15 годам за убийство прапорщика в зоне ООС, - прокуратура

Сержант ВСУ приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства прапорщика в зоне проведения операции Объединенных сил в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

04.03.21 приговором Дружковского городского суда Донецкой области признан виновным и осужден по п. 8 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 405 УК Украины к 15 годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

"В суде прокурорами доказано, что в июле 2018 г. осужденный, проходя военную службу в зоне операции Объединенных сил на территории Донецкой области в городе Торецк, реализуя свой умысел на насильственные действия в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей по военной службы, совершил выстрелы из закрепленного огнестрельного оружия, чем нанес прапорщику телесные повреждения, от которых последний скончался", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, приговором суда осужденного лишили воинского звания "сержант" и удовлетворен гражданский иск потерпевшего в полном объеме на сумму 1 миллион гривен.

Автор: 

армия (8495) убийство (6479) военнослужащие (6116) Военная прокуратура (933) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
понабирали зеков трипреных вот тебе и на
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05.03.2021 17:45
+2
А причины? Может парня довели.
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05.03.2021 17:48
+2
значит довели

совкодрочеры гребаные
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05.03.2021 18:00
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"... начальника в связи с исполнением им"
Или у вас дополнительные сведения?
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05.03.2021 18:11 Ответить
Так вроді ж вже немає прапорщиків? Чи прапорщик це пАжізні?
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05.03.2021 19:35 Ответить
"в зоне проведения операции Объединенных сил в 2018 году"

Закон набрав чинності (стосовно військових звань) через 10 місяців після опублікування - 1 жовтня 2020 року.
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05.03.2021 19:56 Ответить
Ну, так там же немає прапорщиків.
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05.03.2021 22:06 Ответить
понабирали зеков трипреных вот тебе и на
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05.03.2021 17:45 Ответить
А причины? Может парня довели.
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05.03.2021 17:48 Ответить
значит довели

совкодрочеры гребаные
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05.03.2021 18:00 Ответить
"задоволено цивільний позов потерпілого в повному обсязі на суму один мільйон гривень"
Если жена, то "потерпевшая". А это кто?
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05.03.2021 18:02 Ответить
отец-сын-дед-брат-сват----...продолжать..???!
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05.03.2021 19:39 Ответить
Не
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05.03.2021 19:57 Ответить
ужас
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05.03.2021 18:21 Ответить
 
 