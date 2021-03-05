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Глава ГФС Мельник о назначении обвиняемого в вымогательстве Тетеры: уволим, если суд признает виновным

Глава ГФС Мельник о назначении обвиняемого в вымогательстве Тетеры: уволим, если суд признает виновным

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник говорит, что уволит нового начальника отдела оперативных разработок Андрея Тетеру, если суд признает его виновным в одном из уголовных производств, которое сейчас слушает апелляционный суд.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Председатель ГФС отметил, что его кадровые решения не всем нравятся и иногда "подвергаются искажениям и даже откровенным манипуляциям в публичном пространстве".

Он отметил, что назначенный на должность чиновник был фигурантом одного уголовного производства, в рамках которого суды первой и апелляционной инстанций дважды отказывали стороне обвинения в отстранении Тетеры от занимаемой в то время должности.

"В течение как минимум последних пяти лет, то есть, еще до моего назначения на должность председателя ГФС, Тетера работал в органах налоговой милиции. В апреле 2019 приговором суда Андрей Тетера признан невиновным в совершении преступления, которое ему инкриминировали, оправдали из-за отсутствия в его действиях состава уголовного преступления, а дело закрыто", - отметил Мельник.

Он добавил, что на момент принятия решения о переназначении Тететры на должность не было никаких процессуальных и законодательных запретов и ограничений.

"Мне известно, что продолжается апелляционное производство по обжалованию оправдательного приговора суда в отношении Тетеры. В случае если суд признает его виновным и обвинительный приговор суда вступит в законную силу, Андрей Тетера будет уволен в соответствии с требованиями законодательства", - написал глава ГФС.

Как сообщалось, на высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру.

Глава ГФС Мельник о назначении обвиняемого в вымогательстве Тетеры: уволим, если суд признает виновным 01

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Автор: 

ГФС (3598) Мельник Вадим (72)


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Мне вот интересно, заходишь на работу на гос. должность 150 тысяч документов, включая о несудимости, проверки и т.п. Это если тебя за ручку не привели, а тут и на работу принимают и зарплаты бешенные и должности высокие и абы что.
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05.03.2021 17:36 Ответить
Просто устал . Или мы дураки , или дураки у власти . А вернее , то и другое .
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05.03.2021 17:37 Ответить
глава гфс мельник такое же чьмо, как и тетера.
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05.03.2021 17:38 Ответить
О понятии РЕПУТАЦИЯ в налоговой и речи быть не может!
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05.03.2021 17:39 Ответить
Якщо воно само "святоє", що немає, де й клеймо ставити (очільник податкової), то яка може бути "репутація"?
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05.03.2021 17:45 Ответить
Так репутація - вона всяка є. Є незаплямована. А є така, що відмити не можна вже нічим. Вони напевне по другій собі кадри підбирають.
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05.03.2021 17:49 Ответить
Злодій до злодія тягнеться...
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05.03.2021 18:25 Ответить
А уволить и подождать решение суда, слабо или даете возможность заработать и купить решение суда?
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05.03.2021 20:27 Ответить
А что вы хотели, таких и надо назначать, чтобы держать их в узде и через них выполнять политические и коррупционные заказы
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06.03.2021 13:20 Ответить
 
 