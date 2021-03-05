Глава ГФС Мельник о назначении обвиняемого в вымогательстве Тетеры: уволим, если суд признает виновным

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник говорит, что уволит нового начальника отдела оперативных разработок Андрея Тетеру, если суд признает его виновным в одном из уголовных производств, которое сейчас слушает апелляционный суд.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Председатель ГФС отметил, что его кадровые решения не всем нравятся и иногда "подвергаются искажениям и даже откровенным манипуляциям в публичном пространстве".

Он отметил, что назначенный на должность чиновник был фигурантом одного уголовного производства, в рамках которого суды первой и апелляционной инстанций дважды отказывали стороне обвинения в отстранении Тетеры от занимаемой в то время должности.

"В течение как минимум последних пяти лет, то есть, еще до моего назначения на должность председателя ГФС, Тетера работал в органах налоговой милиции. В апреле 2019 приговором суда Андрей Тетера признан невиновным в совершении преступления, которое ему инкриминировали, оправдали из-за отсутствия в его действиях состава уголовного преступления, а дело закрыто", - отметил Мельник.

Он добавил, что на момент принятия решения о переназначении Тететры на должность не было никаких процессуальных и законодательных запретов и ограничений.

"Мне известно, что продолжается апелляционное производство по обжалованию оправдательного приговора суда в отношении Тетеры. В случае если суд признает его виновным и обвинительный приговор суда вступит в законную силу, Андрей Тетера будет уволен в соответствии с требованиями законодательства", - написал глава ГФС.

Как сообщалось, на высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру.

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