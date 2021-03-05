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Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского:

Экс-премьер-министр Алесей Гончарук считает, что введением санкций против Игоря Коломойского Государственный департамент США показал, что Америка будет помогать Украине в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.

Об этом политик заявил в своей Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня США делают для Украины больше, чем власть. Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз доказал - Америка будет помогать нам в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.

Еще 10 дней назад я писал - арест одного из менеджеров ПриватБанка означает, что кольцо вокруг олигарха сжимается. Сегодня США ввели санкции против одиозного Игоря Коломойского. Он лично причастен к топ-коррупции и вымывании средств из украинского бюджета", - написал Гончарук.

По словам бывшего премьера, "Коломойский и его приспешники были одними из инициаторов" его отставки, поскольку Кабмин "внедрял настоящие реформы, которые били по "кошелькам" олигархов".

По мнению Гончарука, фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть "политическая крыша" в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленные лоббисты, карманные депутаты и медиа-оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США

"Впрочем, санкции Соединенных Штатов - это черная метка для Коломойского и его окружения. Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим - стоит ли стать персоной нон грата для США и встретиться с американской Фемидой лицом к лицу. Опыт одного известного медиа-киллера показывает - не стоит", - добавил бывший глава Кабмина.

Гончарук отмечает парадоксальность ситуации, когла первые шаги в борьбе с коррупцмей и олигархами в Украине делают западные партнеры, а не украинский политический класс.

"Надеюсь, что санкции США станут мощным сигналом для всех, кто сомневается или стремится заключать компромиссы", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против олигарха Коломойского

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Коломойский Игорь (1791) санкции (11268) США (26511)


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Топ комментарии
+13
Ти сам і приволік цю власть на трон.
Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
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05.03.2021 17:53
+9
бу-га-га) Еще одно Буратино на папу Карлу хвост задрало
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:01
+8
Це той, що на самокаті у себе по кабінету їздив?
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4384
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05.03.2021 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти сам і приволік цю власть на трон.
Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
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05.03.2021 17:53 Ответить
А что могут сделать люди,ставшие властью благодаря Бене?
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05.03.2021 17:53 Ответить
Влада в Україні всі 30 років лише укріплює олігархат в Україні. Точніше, олігархат, за допомогою своїх ляльок у владі, лише укріплює свої позиції в своєму "уєздном княжествє" під назвою Україна.
Оце саме первопричина того, що ЄС та США дивляться на Україну з осторогою.
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05.03.2021 17:54 Ответить
Потому что власть полностью под олигархами и США это понимают.
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05.03.2021 17:54 Ответить
о что же власть может сделать, когда ее выбрал, в этот раз коломойский, каждая власть подчинена олигарху или вы думаете пришел дядя вася и стал депутатом а потом президентом?
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05.03.2021 17:55 Ответить
А кто голосовал за "дядю васю"?
За голоборотьку кто вбросил 70% голосов?
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05.03.2021 17:58 Ответить
дядю васю к выборам не подпустят, вот и поставили две купы и выбирай
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05.03.2021 18:46 Ответить
бу-га-га) Еще одно Буратино на папу Карлу хвост задрало
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:01 Ответить
А как же власть допустима такое количество яхт у Бени ? Аж 4 штуки . И все в работе
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05.03.2021 18:05 Ответить
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 8660
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05.03.2021 18:06 Ответить
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4063
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05.03.2021 18:07 Ответить
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 1689
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05.03.2021 18:08 Ответить
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 8162
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05.03.2021 18:09 Ответить
Ссылка https://bykvu.com/ru/bukvy/11374-flot-kolomojskogo-dorozhe-vsekh-dolgov-ukrnafty-leshchenko/
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-0885-714a-a786-321f14444162
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05.03.2021 18:10 Ответить
По мнению Гончарука, фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть "политическая крыша" в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленные лоббисты, карманные депутаты и медиа-оружие.Источник: https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:12 Ответить
больше чем ты рукожопый самокатчик-аниматор точно делал..
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05.03.2021 18:07 Ответить
Це той, що на самокаті у себе по кабінету їздив?
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4384
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05.03.2021 18:11 Ответить
Він ще напише що то він санкції вибив. Поїздив на самокаті по Капітолію по потрібних кабінетах, і отримайте і розпишіться. Клоуни, ***...
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05.03.2021 19:02 Ответить
Якби не США та ЄС, то давним давно тут була б Білорусь 2.0, авто й 1,0.
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05.03.2021 18:12 Ответить
Не. Было бы РыФы.
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05.03.2021 18:50 Ответить
Коли закриють помийку коломойші Г+Г ?
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05.03.2021 18:13 Ответить
А на куклу Коломойского после каденции санкции введут или после показа фильма про слив вагнеровцев?
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05.03.2021 18:15 Ответить
Після ляльки пана Фірташа!
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05.03.2021 18:39 Ответить
США в 2014 році ввели санкції проти Медведчука,а Петро?
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05.03.2021 18:16 Ответить
А Петро при помощи этого чмошника, вернул более 3500 пленных. Скольких вернул Членограй?
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05.03.2021 18:27 Ответить
А моряків чому Петро не повертав?
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05.03.2021 18:35 Ответить
Ты понимаешь разницу между "не повертав" и "не смог вернуть". Все что можно было сделать, сделано. Не отдавал, правда, всяких маньяков и убийц. Но не расстраивайся за них. Теперь они на свободе.
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05.03.2021 18:38 Ответить
Та ж Медведчук міг допомогти чи ні?
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05.03.2021 18:41 Ответить
А ты тупенький разницу между пленными в бандформированиях и в мокшандии осознаёш?
С какого там медведчук боку?
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05.03.2021 21:06 Ответить
Моряков повернулы по решению Международного Морского Суда. Просто невигласы из ОПы Зеленского так пытались помочь Путину выйти из неудобной ситуации, шо оформили этот возврат "как обмен пленными". Голый Боротька тогда как раз заглядывал Путину в глаза.
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05.03.2021 19:59 Ответить
Так их и должны были вернуть. Но избранный вами членогрый решил подсуетится, и отсосать *****, в качестве жеста доброй воли. Он ведь у себя в голове войну закончил цитата Клоуна, если чё)
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05.03.2021 21:04 Ответить
Вполне разумный вывод...
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05.03.2021 18:23 Ответить
Ще й досі ніхто не може зрозуміти, нащо прем'єру самокат. Що це було?
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 2429Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 6822
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05.03.2021 18:53 Ответить
не могу понять...чего вы до сих пор от него из трусов выпрыгиваете и самокат вспоминаете... а он к стати нормальный образованый и скромный был премьер... ну и что самокат? *********** тут , получили (лучшего премьера...) а ГОНЧАРУКА отметили в сша как хорошего премьера.... но вам дальше своего носа ничего не видать и не слыхать....лиж бы поржать как детям и попой своей потарахтеть...((
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05.03.2021 20:04 Ответить
Гасло - "хужє нє будет" - понад усе!
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05.03.2021 21:14 Ответить
Ну США говорить, не мешки ворочать, он для них был хорошим, послушным мальчиком с самокатом. Сам Гончарук сказал, что для него экономика - темный лес. Вот Азаров, что бы не звиздели - лучший премьер Украины.
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07.03.2021 11:52 Ответить
ага АЗИРОВ БЫЛ ДИЛБИИБ... НАКЕРУВАВ ВАШ ПРОффЕСИОНАЛ ЧТО КОГДА ЗБЕЖАЛ ОСТАЛОСЬ В КАЗНЕ ДЕНЕГ - 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН...ТОЕСТЬ МЕНЬШЕ НА ВСЮ СТРАНУ ЧЕМ У ВАС!!! НУ ВЫ НАСМЕШИЛИ СТАРЫМ ПИРДУНОМ....ОН ЖЕ ТУПОЙ БЫЛ...
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07.03.2021 12:44 Ответить
Я не этого клоуна видел на самокате на Банковой????? Он еще не в дурдоме? ..... Слов нет.
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05.03.2021 22:54 Ответить
Сидел молчал... А, тут решил гавкнуть! Но, правда по делу ))
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05.03.2021 23:32 Ответить
Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят, несмотря на Байдена. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 03:01 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
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06.03.2021 10:27 Ответить
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим и будет делать все что захочет. Олигархи - все ворьё, и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша явно самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:40 Ответить
 
 