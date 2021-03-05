Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"
Экс-премьер-министр Алесей Гончарук считает, что введением санкций против Игоря Коломойского Государственный департамент США показал, что Америка будет помогать Украине в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.
Об этом политик заявил в своей Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня США делают для Украины больше, чем власть. Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз доказал - Америка будет помогать нам в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.
Еще 10 дней назад я писал - арест одного из менеджеров ПриватБанка означает, что кольцо вокруг олигарха сжимается. Сегодня США ввели санкции против одиозного Игоря Коломойского. Он лично причастен к топ-коррупции и вымывании средств из украинского бюджета", - написал Гончарук.
По словам бывшего премьера, "Коломойский и его приспешники были одними из инициаторов" его отставки, поскольку Кабмин "внедрял настоящие реформы, которые били по "кошелькам" олигархов".
По мнению Гончарука, фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть "политическая крыша" в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленные лоббисты, карманные депутаты и медиа-оружие.
"Впрочем, санкции Соединенных Штатов - это черная метка для Коломойского и его окружения. Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим - стоит ли стать персоной нон грата для США и встретиться с американской Фемидой лицом к лицу. Опыт одного известного медиа-киллера показывает - не стоит", - добавил бывший глава Кабмина.
Гончарук отмечает парадоксальность ситуации, когла первые шаги в борьбе с коррупцмей и олигархами в Украине делают западные партнеры, а не украинский политический класс.
"Надеюсь, что санкции США станут мощным сигналом для всех, кто сомневается или стремится заключать компромиссы", - подчеркнул он.
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Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
Оце саме первопричина того, що ЄС та США дивляться на Україну з осторогою.
За голоборотьку кто вбросил 70% голосов?
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-0885-714a-a786-321f14444162
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
С какого там медведчук боку?