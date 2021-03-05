Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

Экс-премьер-министр Алесей Гончарук считает, что введением санкций против Игоря Коломойского Государственный департамент США показал, что Америка будет помогать Украине в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.

Об этом политик заявил в своей Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня США делают для Украины больше, чем власть. Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз доказал - Америка будет помогать нам в борьбе с коррупцией и засильем олигархов.

Еще 10 дней назад я писал - арест одного из менеджеров ПриватБанка означает, что кольцо вокруг олигарха сжимается. Сегодня США ввели санкции против одиозного Игоря Коломойского. Он лично причастен к топ-коррупции и вымывании средств из украинского бюджета", - написал Гончарук.

По словам бывшего премьера, "Коломойский и его приспешники были одними из инициаторов" его отставки, поскольку Кабмин "внедрял настоящие реформы, которые били по "кошелькам" олигархов".

По мнению Гончарука, фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть "политическая крыша" в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленные лоббисты, карманные депутаты и медиа-оружие.

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"Впрочем, санкции Соединенных Штатов - это черная метка для Коломойского и его окружения. Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим - стоит ли стать персоной нон грата для США и встретиться с американской Фемидой лицом к лицу. Опыт одного известного медиа-киллера показывает - не стоит", - добавил бывший глава Кабмина.

Гончарук отмечает парадоксальность ситуации, когла первые шаги в борьбе с коррупцмей и олигархами в Украине делают западные партнеры, а не украинский политический класс.

"Надеюсь, что санкции США станут мощным сигналом для всех, кто сомневается или стремится заключать компромиссы", - подчеркнул он.

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