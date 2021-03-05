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26 народных депутатов подписали обращение в МАГАТЭ для проверки безопасности Белорусской АЭС

26 народных депутатов подписали обращение в МАГАТЭ для проверки безопасности Белорусской АЭС

Межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой неотложно проверить белорусскую атомную электростанцию ​​на предмет соблюдение мер безопасности.

Копию обращения, подписанного 26 народными депутатами, обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Просим вас осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", - говорится в обращении.

Депутаты обеспокоены ситуацией с безопасностью эксплуатации объекта и указывают на череду аварийных ситуаций, которые произошли на АЭС с момента ее запуска. Также межфракционное объединение ссылается на публичные сообщения о возможном повреждении корпуса реактора первого блока станции при его установке.

Напомним, Украина начала покупать электроэнергию с Белорусской АЭС с 3 января 2021 года. Согласно данным Минэнерго Беларуси, благодаря поставкам в Украину станция смогла в январе 2021 года выйти на полную мощность.

Ключевым импортёром электроэнергии с Белорусской АЭС стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

11 февраля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию о небезопасности работы станции, которая может повлечь за собой санкции в отношении контрагентов АЭС, среди которых и промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Автор: 

АЭС (542) Беларусь (7888) МАГАТЭ (388) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+5
главное, что бы беларусь не написала такое требование в отношении украинских....
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05.03.2021 18:18
+4
Там Польша собралась строить АЭС, будете протестовать против строительства?? В Чехии, Франции работают АЭС, будете требовать закрытия?
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05.03.2021 18:36
+3
На новій, тільки введеній в експлуатацію білоруській АЕС аварій з відключенням реактора за останні місяці сталося БІЛЬШЕ, ніж на всіх українських АЕС, які далеко не нові!
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05.03.2021 18:22
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Правила форума Совет форумчан
главное, что бы беларусь не написала такое требование в отношении украинских....
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05.03.2021 18:18 Ответить
На новій, тільки введеній в експлуатацію білоруській АЕС аварій з відключенням реактора за останні місяці сталося БІЛЬШЕ, ніж на всіх українських АЕС, які далеко не нові!
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05.03.2021 18:22 Ответить
4 avariji byli tam tolko v odnom mesiace,testov nedali 21 iz 27.S ekonomili 3 miliarda evro na strojku,vot potomu i opasno sto ********* do konca kak polozeno.Tut kto dumajet jesli budet avarija do Ukraine nedajdiot,dajdiot vsiu zapadnuju Ukrainu jesli veter podujet v tu storonu
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05.03.2021 18:26 Ответить
Радиация все равно в вашу сторону. Нас не парит.
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05.03.2021 18:30 Ответить
Neobezatelno v tu storonu,mozet i druguju pojti.Jesli nasu storonu tak ne tolko vsia Polsa no i Germaniji xvatit
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05.03.2021 18:32 Ответить
Там Польша собралась строить АЭС, будете протестовать против строительства?? В Чехии, Франции работают АЭС, будете требовать закрытия?
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05.03.2021 18:36 Ответить
Gde tam?500 kilometrov ot Vilniusa ili gde Belorus 50 kilometrov ot Vilniusa.
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05.03.2021 18:50 Ответить
Вы только что писали, что в случае аварии хватит на всю Польшу и даже Германию. То есть если рванет в Польше то все будет хорошо и никого не зацепит??
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05.03.2021 18:56 Ответить
POlsa nebudet ekonomit dengi na bezopasnost kak delali Belorus,vidimo dumali sto te dengi sto ostanitsia im raska otdadut,ob etom i lukosenko govoril
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05.03.2021 18:59 Ответить
А с чего вы взяли, что на БелАЭС экономили на безопасности?МАГАТЭ приезжали и все проверяли, у них претензий нет.
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05.03.2021 19:03 Ответить
Govoriat sto ne vse stresovyje testi zdelali.U nas tak govoriat.Vsio ravno eto elektra legalnono nedolzna prodovatsia ES stranax.Mi tak resili
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05.03.2021 19:06 Ответить
Сделали все что просили, никому не в чем не отказали. То что сами комиссии не проводили все тесты,то это проблемы самих комиссий. МАГАТЭ всем довольны,ENSREG тоже, вон вчера как раз отчет уже опубликовали https://www.dw.com/ru/bezopasnost-belajes-jeksperty-ocenili-vypolnenie-rekomendacij-es/a-56771292
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05.03.2021 19:19 Ответить
Nasi vot vcera govorili TATENA sto stresovyje testi oni nedelali,Fukusimi poxoze bylo
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05.03.2021 19:25 Ответить
Так пусть любят мозги ENSREG, почему те не провели тесты??Лукашенко запретил проводить тесты?? Нет. Сами расстянули проверку, а виновата РБ,
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05.03.2021 19:39 Ответить
Segodnia ocerednaja avarija u nix.Reaktora oxlazdajucaja sistema vysla iz stroja,poka radiaciji nasi nefiksirovali
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07.03.2021 16:49 Ответить
Если вы ориентируетесь, то никакая разумная страна не станет строить реакторы не лицензированые США.
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05.03.2021 19:34 Ответить
Видасик, не хочешь клавиатуру купить норм, то купи хоть трусики свинцовые. Мало ли.
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05.03.2021 19:07 Ответить
26 народних депутатів підписали звернення до МАГАТЕ для перевірки безпеки Білоруської АЕС - Цензор.НЕТ 4334 ПТН-ПНХ
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05.03.2021 19:07 Ответить
Сейчас проходит опытная эксплуатация. Остановки возможны.
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05.03.2021 18:28 Ответить
тільки введеній в експлуатацію

А её вводили??? Если и ввели - то лишь частично. Лукашенко торжественно её открыл на фазе испытаний. Испытания идут следующим образом:
Запустили реакцию. Остановили. Диагностируют.
Разогнали на 25%. Проработала 2 недели. Остановили. Диагностируют.
То же самое на 50, 75, 100%. (до 100, разгоняли в конце 20 года)
Теперь вроде как надо разогнать до 120%, а потом ОЧЕНЬ внимательно и долго диагностировать.

И вот только потом, начать процесс ввода в коммерческую эксплуатацию и передачу заказчику.

Белорусская АЭС НЕ ВВЕДЕНА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Первый энергоблок находится в ОПЫТНО - промышленной эксплуатации.
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05.03.2021 18:39 Ответить
Зате виручають Україну і підтримують нашу промисловість електроенергією. Ти подивись, невже Європа хоче знищити не лише економіку Білорусі, а й України?! Такі партнери нам не потрібні. Собі будують Північний потік-2, дружать з нашими окупантами, а українцям віялові відключення енергії? Стали набік російських провокаторів.
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05.03.2021 19:08 Ответить
120 процентов- это класс!Предлагаю еще 200 вжарить! 😀😃🙂🙃
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06.03.2021 02:01 Ответить
это как раз норма, критичных аварий там не было, а обычные устранения стартовых неполадок, подберут все хвосты и будет норм

украинские же аэс все, кроме 3 энергоблоков уже исчерпали ресурс, сейчас работают на честном слове продленного срока эксплуатации и как долго европа будет терпеть под боком это неизвестно
итого, как отреагирует магатэ на эту заяву пока неизвестно, могут приехать, могут не приехать, если лука сделает по умному и сделает симметричное заявление то инспекция магатэ может обойтись украине куда дороже мелкого морального удовлетворения от еще одной проверки и так уже 7 раз проверенной за время строительства станции
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05.03.2021 19:40 Ответить
Вот вот.
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05.03.2021 18:25 Ответить
Всем как то глыбоко насрать,что там напишет беларуская губерния **********)))
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05.03.2021 18:51 Ответить
Головне щоб тут не смердів жоден кацап такий як ти.
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05.03.2021 19:03 Ответить
шото лёха совсем без креатива...мог бы пинчуку подарить генератор на педальной тяге...
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05.03.2021 18:22 Ответить
Депутаты вообще в курсе, что любая АЭС в мире регулярно проходит проверки от МАГАТЭ?? И БелАЭС в их числе.
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05.03.2021 18:26 Ответить
тю, кто бы оспаривал... Но здесь особый случай - по просьбе трудящихся проверка.
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05.03.2021 18:32 Ответить
По просьбе тіхановской і її партизанів.
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05.03.2021 19:14 Ответить
Білоруський народ її не слухається, то вона підбурює європейців на радикальні дії. Заспокоїться тільки від російських танків на кордоні Литви, або від воєнних дій. Така вона скромна і безгрішна домохазяйка.
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05.03.2021 19:18 Ответить
Вряд ли МАГАТЭ возьмется за такую работу, если реакторы типа РБМК.
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05.03.2021 18:26 Ответить
МАГАТЭ не возьмется за такую работу просто потому что проводила 7 проверок БелАЭС с начала строительства, и реагировать на писульки тупых депутатов, которые ничего в АЭС не понимают, не будет.
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05.03.2021 18:31 Ответить
Блин, еще один вежливый человечек обрисовался. Флаг неизвестно как перевернул, цвета нарисоовал с помощью русской рулетки...- правильно(боягуз) ... Ваша бы корова не мычала , а молчала , шо рыба об лед... У вас вааще нужно начинать с Саяно-Шушенской ГЭС, а то не ровен час , смоет, какую-нить из двухсот, нацменшину.
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05.03.2021 18:37 Ответить
Люди, заботящиеся о безопасности, не станут строить реакторы с положительным коэффициентом реактивности.
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05.03.2021 19:28 Ответить
"заботящиєся о безопасності" досі пішки ходять.
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05.03.2021 19:35 Ответить
Есть такая себе "Желтая книга" МАГАТЭ, отчет о катастрофе на ЧАЭС, вы бы хотя бы ее почитали для понимания, а то ляпаете что ни попадя.
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05.03.2021 19:43 Ответить
Сильная речь.Но про что это?Про ВВЭР?Так его не русские придумали.Скорее,что можно тут метелить что угодно- нврод все равно не в курсе?
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06.03.2021 02:08 Ответить
Какой такой ВВЭР на ЧАЭС, которая "Работала на коммунизм" ?, вам бы там, в раше тоже не мешло с Желтой книгой ознакомиться, хотя, вероятно, в раше она запрещена.
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06.03.2021 05:55 Ответить
Причем тут ЧАЭС? Это музей,а не действующая станция.Нахер мне ваша желтая книга? Вы,кстати,знаете,что МАГАТЭ не контролировал полностью РБМК? А какже - плутоний варили для страны СССР. Насчет волшебного коэффициента - он в умелых руках тоже может натворить тоже много разного.Постейший рецепт- подайте холодную воду в 1 контур.Так,что IQ важнее.Да и авторв этой цитаты я видел живьем.
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06.03.2021 07:09 Ответить
Гідрант прям Фігаро, і Беню, і Пінчука, і Фірташа, і Рената, і... ще багатьох встигає задовільняти, тобто їх фінасові інтереси.
Він про свою Лєнку так не піклується, як про олігархів)
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05.03.2021 18:29 Ответить
Він і про нас піклується, щоб була енергія в домах, та не зупинились підприємства. Управляти економікою самі не можемо, на виборах ганьбимося, а от побалакати...
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05.03.2021 19:32 Ответить
Я на рекламные буклеты не реагирую, раньше и киприотские пляжи мне с буклетов чудились заоблачным счастьем , а когда выбродив iх(от Ларнаки и до военной базы, то предстал перед фактом, шо от каждого бич-отеля к морю тянутся открытые вонючие водоемы(ручейк фекалий)... Ату их. Яхта может быт только новой (на первом году) безопасной... Дальше -это умора. А если учесть шо богачи - скряги и набирают чиперное крю, бо яхта большую часть времени стоит на приколе, а команде за поддержание на ходу яхты нужно платить зарплату, нужно за свой счет обеспечить команду питанием , рабочей одеждой, сносными бытовыми услугами, электричеством... А берите еще поправку на тупость команды, чего-нить а сломают... через год два - это не яхта , а тихий ужас, в плане безопасности, бо вся в подвязках-скрутках, заплатах со средины...
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05.03.2021 18:58 Ответить
ШО я упустил, шо за баталия там произошла... Походу на главного шута нарвались?
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05.03.2021 18:59 Ответить
Забанила. Он Яра обижал жестко. Мне надоело 😀😀😀
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05.03.2021 19:04 Ответить
правильно сделали.
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05.03.2021 19:06 Ответить
Шото стёрли мой коммент - почитайте yahoo 😀😀😜
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05.03.2021 19:09 Ответить
А сам Яр куда пропал?
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05.03.2021 19:10 Ответить
Он есть на теме Ватра
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05.03.2021 19:14 Ответить
Kak raz nas ministr bil Kijeve i govoril s kakim to Vitrenko pro AES stob nado nezakupat takoj elektri s Belorus.
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05.03.2021 19:03 Ответить
Vitrenko eto vas ministr energetiki da?Prijedit Vilnius ecio pro biotoplive iinteresovalsia.U nas vet mesto gaza on idiot i na mnogo desevle cem gaz dlia otoplenija domov
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05.03.2021 19:18 Ответить
Вашого міністра в сраку.
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05.03.2021 19:25 Ответить
Nasego ministra daze neznajes,on umni jest celovek,ne to sto ti
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05.03.2021 19:30 Ответить
МАГАТЭ проверяла АЭС перед запуском, и все было в порядке. С чего они должны реагировать на писульки каких-то неучей которые даже разницы между ураном и плутонием не знают?
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05.03.2021 23:40 Ответить
В МАГАТЭ есть определенный железный порядок реагирования. Ознакомьтесь, если английским владеете.
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06.03.2021 06:00 Ответить
 
 