26 народных депутатов подписали обращение в МАГАТЭ для проверки безопасности Белорусской АЭС
Межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой неотложно проверить белорусскую атомную электростанцию на предмет соблюдение мер безопасности.
Копию обращения, подписанного 26 народными депутатами, обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Просим вас осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", - говорится в обращении.
Депутаты обеспокоены ситуацией с безопасностью эксплуатации объекта и указывают на череду аварийных ситуаций, которые произошли на АЭС с момента ее запуска. Также межфракционное объединение ссылается на публичные сообщения о возможном повреждении корпуса реактора первого блока станции при его установке.
Напомним, Украина начала покупать электроэнергию с Белорусской АЭС с 3 января 2021 года. Согласно данным Минэнерго Беларуси, благодаря поставкам в Украину станция смогла в январе 2021 года выйти на полную мощность.
Ключевым импортёром электроэнергии с Белорусской АЭС стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
11 февраля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию о небезопасности работы станции, которая может повлечь за собой санкции в отношении контрагентов АЭС, среди которых и промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.
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А её вводили??? Если и ввели - то лишь частично. Лукашенко торжественно её открыл на фазе испытаний. Испытания идут следующим образом:
Запустили реакцию. Остановили. Диагностируют.
Разогнали на 25%. Проработала 2 недели. Остановили. Диагностируют.
То же самое на 50, 75, 100%. (до 100, разгоняли в конце 20 года)
Теперь вроде как надо разогнать до 120%, а потом ОЧЕНЬ внимательно и долго диагностировать.
И вот только потом, начать процесс ввода в коммерческую эксплуатацию и передачу заказчику.
Белорусская АЭС НЕ ВВЕДЕНА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Первый энергоблок находится в ОПЫТНО - промышленной эксплуатации.
украинские же аэс все, кроме 3 энергоблоков уже исчерпали ресурс, сейчас работают на честном слове продленного срока эксплуатации и как долго европа будет терпеть под боком это неизвестно
итого, как отреагирует магатэ на эту заяву пока неизвестно, могут приехать, могут не приехать, если лука сделает по умному и сделает симметричное заявление то инспекция магатэ может обойтись украине куда дороже мелкого морального удовлетворения от еще одной проверки и так уже 7 раз проверенной за время строительства станции
Він про свою Лєнку так не піклується, як про олігархів)