26 народных депутатов подписали обращение в МАГАТЭ для проверки безопасности Белорусской АЭС

Межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой неотложно проверить белорусскую атомную электростанцию ​​на предмет соблюдение мер безопасности.

Копию обращения, подписанного 26 народными депутатами, обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Просим вас осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", - говорится в обращении.

Депутаты обеспокоены ситуацией с безопасностью эксплуатации объекта и указывают на череду аварийных ситуаций, которые произошли на АЭС с момента ее запуска. Также межфракционное объединение ссылается на публичные сообщения о возможном повреждении корпуса реактора первого блока станции при его установке.

Напомним, Украина начала покупать электроэнергию с Белорусской АЭС с 3 января 2021 года. Согласно данным Минэнерго Беларуси, благодаря поставкам в Украину станция смогла в январе 2021 года выйти на полную мощность.

Ключевым импортёром электроэнергии с Белорусской АЭС стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

11 февраля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию о небезопасности работы станции, которая может повлечь за собой санкции в отношении контрагентов АЭС, среди которых и промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.