Террористы трижды нарушали перемирие с начала суток 5 марта, тяжело ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдевки - со стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

В результате, огнестрельное ранение получил один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".

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