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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы трижды нарушали перемирие с начала суток 5 марта, тяжело ранен один украинский воин, - штаб ООС

Террористы трижды нарушали перемирие с начала суток 5 марта, тяжело ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдевки - со стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

В результате, огнестрельное ранение получил один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".

Также читайте: Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - девять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
_Перемирие нарушали военные формирования расии - агрессора и оккупанта! - а не какие-то непонятные "террористы", напавшие на Украину! Что за подлец так сформулировал заголовок?! Просто поёт в одну дудку с кремлём!
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05.03.2021 18:54
+3
Очередная кровь на руках зебилов,благодаря их "главное пиристать стрилять". Выздоровления воину.
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05.03.2021 18:53
+2
Пока не сдаст всю Украину.
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05.03.2021 19:00
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Очередная кровь на руках зебилов,благодаря их "главное пиристать стрилять". Выздоровления воину.
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05.03.2021 18:53 Ответить
_Перемирие нарушали военные формирования расии - агрессора и оккупанта! - а не какие-то непонятные "террористы", напавшие на Украину! Что за подлец так сформулировал заголовок?! Просто поёт в одну дудку с кремлём!
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05.03.2021 18:54 Ответить
Так кацапы и есть террористы.
Террор м ещераз террор,как завещял мудило ленин.
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05.03.2021 19:09 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
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05.03.2021 18:56 Ответить
Якщо снайпер - шансів не багато, на жаль...
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05.03.2021 19:45 Ответить
Якщо він дожив до шпиталю, шанси зростають. Але ми не знаємо куди саме було нанесено поранення.
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05.03.2021 20:18 Ответить
Як довго ще ЗЕчмо бігатиме в ОБСЄ з жалобами на ту сторону?
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05.03.2021 18:58 Ответить
Пока не сдаст всю Украину.
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05.03.2021 19:00 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Терористи тричі порушували перемир'я від початку доби 5 березня, важко поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3441
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05.03.2021 19:40 Ответить
Я не побачила, щоб наші відкривали вогонь !

Одужання пораненому воїну !
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06.03.2021 00:38 Ответить
Скільки це триватиме?? Де контрснайперські підрозділи ЗСУ?
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06.03.2021 09:52 Ответить
 
 