Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США

В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским, будет продолжаться независимо от того, как будут развиваться события в связи объявлением санкций США против него.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и "ПриватБанка", и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - сказал Корниенко.

По его словам, США сегодня фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране" и вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".

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При этом Корниенко также подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского - не пустое слово, поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам".

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

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