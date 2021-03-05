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Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США

Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США

В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским, будет продолжаться независимо от того, как будут развиваться события в связи объявлением санкций США против него.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и "ПриватБанка", и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - сказал Корниенко.

По его словам, США сегодня фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране" и вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

При этом Корниенко также подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского - не пустое слово, поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам".

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Также на Цензор.НЕТ: США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11268) США (26511) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Задовбали ці зелені звіздоболи !!!)))
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05.03.2021 18:50
+6
Пракукарекал. Оперативно. Кловуны продолжают смешить зетипиллов.
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05.03.2021 18:51
+6
Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США - Цензор.НЕТ 3139
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05.03.2021 18:54
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Задовбали ці зелені звіздоболи !!!)))
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05.03.2021 18:50 Ответить
Пракукарекал. Оперативно. Кловуны продолжают смешить зетипиллов.
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05.03.2021 18:51 Ответить
"Независимо от США", независимо от закона и совершённых преступлений - короче ублюдки посадят ещё нескольких патриотов.
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05.03.2021 18:52 Ответить
Нищивна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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05.03.2021 18:54 Ответить
Знаємо ваші розслідування.
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05.03.2021 18:52 Ответить
Чергові 100 підозр за добу !!!))))
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05.03.2021 18:57 Ответить
"Свежо предание ,да вериться с трудом" !!!))0
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05.03.2021 18:52 Ответить
Наш джедай кидає виклик олігархам!
Зброя дуелі - рояль.
У олігархів шансів немає!

Бєня хавайся!
Пісюаніст вийшов на трапу вайни!
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05.03.2021 18:52 Ответить
Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США - Цензор.НЕТ 3139
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05.03.2021 18:54 Ответить
где-то я єто фото уже видел)
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05.03.2021 19:01 Ответить
да уроніте вже ту кришку йому на х, скільки це знущання терпіти можна
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05.03.2021 19:00 Ответить
Не смішіть мої бейці,Бубочка -борець з олігархами?
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05.03.2021 19:11 Ответить
Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США - Цензор.НЕТ 8766
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05.03.2021 18:55 Ответить
Корниенко - готовьте ОФИС ДЛЯ ФБР
В прошлом году было ясно , что введут санкции - но слуги думали , что они все решат 😀😀😀
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05.03.2021 18:57 Ответить
"Слуга народа" Александр Корниенко бла бла бла бла бла...
Це треба розуміти шо ми самі заведемо дєло проти негідника каламойші, і будем його обсмоктувати та піцколити до второго пришестя.
Умрем но не сдадим.
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05.03.2021 18:59 Ответить
Ой, як невдобно... А скільки вже суди імені Портнова повернули Бені! Як старалися... А тепер - ойц! Нова серія перевзування в польоті від найвеличнішого та його команди!
До речі! Вони ж самі казали, що то не олігархи а "поважні бізнесмени"! А тепер вже знов олігархи? Виходить янєлох не переміг олігархат? Йой, як невдобно виходить!
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05.03.2021 18:59 Ответить
Ахметку пока не привлекли.Странно.4ю власть и в центре и на местах к ногтю!Деолигархизация 4й власти -на часи.Коломойскому будет комфортно писать мемуары в Израиле,а по ним открывать дела в Украине.Очень много знает!
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05.03.2021 18:59 Ответить
Наші розслідувачі після розслідувань скажуть лише що не знайшли криміналу в діях каломийського, а ЗЄля лише погодиться з висновками.
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05.03.2021 19:05 Ответить
А давайте.

Только в один прекрасный день Корниенко может проснуться, а все счета во всех банках заблокированы. И проводи себе, шо хочешь и куда хочешь.
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05.03.2021 19:06 Ответить
зе-скот, це вам другий дзвіночок від США . Перший був по Собчому Рота, а другий по Коломойші .Вже другий корупціонер і покидьок що відкривав своє брудне хавало на Порошенка підпадає під санкціє США. Співпадіння ? Не думаю. Другий взаглі є іденний натхненник зламу мозку 73-квартальному стаду до якого ви беззаперечно належите і фактично творець Васі Галабародьки і його аватара Вови Зе. Вам нібі кажуть двбйоби зелені : цвірканням блювотинням на Пороха загрожує вам серйозним пістецом..А ви продовжуєте і далі гратися з вогнем...
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05.03.2021 19:20 Ответить
Говорит, расследования будут продолжаться. А когда и кто их начинал?!! вЕНЕДИКТОВА только отмазывает всяких негодяев, которые ей могут быть "полезны". И бЕНЯ не исключение.
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05.03.2021 19:40 Ответить
Расследования, говоришь. Видим как расследуются в стране резонансные дела! Один пример с Татаровым достаточен.
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05.03.2021 19:47 Ответить
Все правильно. Независимо от США. Даже предскажу итог: Пещерный суд оправдает Кало-Мойшу по всем пунктам обвинения и даже вынесет решение выплатить Украине ему многомиллионный штраф за нанесение ущерба деловой репутации "честного еврейского бизнесмена".
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05.03.2021 19:49 Ответить
Чому досі нє???
Чому не повернуті Українському бюджету 5,5 мільйярди баксів, витрачені, щоби врятувати розграбований бєнєю приват???
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05.03.2021 19:56 Ответить
Йшов би ти до сосен! Ви Медведчука доведіть справу- імітатори х777м по роялю
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05.03.2021 19:58 Ответить
Щось не то говорить Корнієнко: "справи проти Коломойського в Україні розслідуватимуть незалежно від санкцій США", упевнений він бреше чи помилився, насправді ж
"справи Коломойського ПРОТИ України розслідуватимуть незалежно від санкцій США".
Ну, самі подивіться:

1. Суд отменил 60 млн грн налогового долга компании МАУ, которой владеет Коломойский. В целом, долг компании перед государством, который она не возвращает, составляет 476 млн грн.
2. Суд простил «Укртатнефти», нефтегазовой компании Коломойского, штраф в 1 млрд грн, а НПЗ «Галичина» (тоже собственник Коломойский) - штраф на сумму 326,9 млн грн.
3. Суд снял арест с 415 объектов «Приватофиса».
4. Бывший глава «Укртранснефти» из группы «Приват» Лазорко принёс убытков государству на сумму 456 млн грн, но уже снят с розыска.
5. Суд подтвердил отмену кредиторских требований «Днепроавиа» Коломойского перед «Приватбанком» на 1,5 млрд грн.
6. Заводы Коломойского получили дотации на электроэнергию в 350 млн грн ежемесячно.
7. Запорожский завод ферросплавов, который входит в группу «Приват», добился признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные соглашения недействительными.
8. Компания, которую связывают с группой «Приват», после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для «Укрзалiзницi».
9. Авиакомпания «Роза ветров», которую связывают с группой «Приват», выиграла тендер на 35 млн грн на авиаперевозки президента и его окружения.
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05.03.2021 22:20 Ответить
То есть, как "расследовали", так и будут "расследовать". А как "расследуют" все мы знаем. Это притом, что на собственников Приватбанка kroll наработали грузовик дел. Обнаглели до предела. Пока народ не проснется, упыри как хозяйничали, так и будут хозяйничать, несмотря на санкции США.
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06.03.2021 03:35 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
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06.03.2021 10:33 Ответить
 
 