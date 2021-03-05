Корниенко: дела против Коломойского в Украине будут расследовать независимо от санкций США
В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским, будет продолжаться независимо от того, как будут развиваться события в связи объявлением санкций США против него.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и "ПриватБанка", и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - сказал Корниенко.
По его словам, США сегодня фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране" и вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".
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При этом Корниенко также подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского - не пустое слово, поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам".
Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
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Зброя дуелі - рояль.
У олігархів шансів немає!
Бєня хавайся!
Пісюаніст вийшов на трапу вайни!
В прошлом году было ясно , что введут санкции - но слуги думали , что они все решат 😀😀😀
Це треба розуміти шо ми самі заведемо дєло проти негідника каламойші, і будем його обсмоктувати та піцколити до второго пришестя.
Умрем но не сдадим.
До речі! Вони ж самі казали, що то не олігархи а "поважні бізнесмени"! А тепер вже знов олігархи? Виходить янєлох не переміг олігархат? Йой, як невдобно виходить!
Только в один прекрасный день Корниенко может проснуться, а все счета во всех банках заблокированы. И проводи себе, шо хочешь и куда хочешь.
Чому не повернуті Українському бюджету 5,5 мільйярди баксів, витрачені, щоби врятувати розграбований бєнєю приват???
"справи Коломойського ПРОТИ України розслідуватимуть незалежно від санкцій США".
Ну, самі подивіться:
1. Суд отменил 60 млн грн налогового долга компании МАУ, которой владеет Коломойский. В целом, долг компании перед государством, который она не возвращает, составляет 476 млн грн.
2. Суд простил «Укртатнефти», нефтегазовой компании Коломойского, штраф в 1 млрд грн, а НПЗ «Галичина» (тоже собственник Коломойский) - штраф на сумму 326,9 млн грн.
3. Суд снял арест с 415 объектов «Приватофиса».
4. Бывший глава «Укртранснефти» из группы «Приват» Лазорко принёс убытков государству на сумму 456 млн грн, но уже снят с розыска.
5. Суд подтвердил отмену кредиторских требований «Днепроавиа» Коломойского перед «Приватбанком» на 1,5 млрд грн.
6. Заводы Коломойского получили дотации на электроэнергию в 350 млн грн ежемесячно.
7. Запорожский завод ферросплавов, который входит в группу «Приват», добился признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные соглашения недействительными.
8. Компания, которую связывают с группой «Приват», после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для «Укрзалiзницi».
9. Авиакомпания «Роза ветров», которую связывают с группой «Приват», выиграла тендер на 35 млн грн на авиаперевозки президента и его окружения.