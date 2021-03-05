Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает введение США санкций против Игоря Коломойского сильным и обоснованным решением, вызванным в значительной степени бездействием президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца ПриватБанка.

Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина? Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина", - заявил Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал Зеленского сделать это "публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам".

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"Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам", - отмечает пятый президент..

"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных корупционеров", - подчеркнул Порошенко.

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