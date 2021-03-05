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Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко

Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает введение США санкций против Игоря Коломойского сильным и обоснованным решением, вызванным в значительной степени бездействием президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца ПриватБанка.

Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина? Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина", - заявил Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал Зеленского сделать это "публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам".

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"Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам", - отмечает пятый президент..

"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных корупционеров", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: США ввели санкции против олигарха Коломойского

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Коломойский Игорь (1791) Порошенко Петр (19594) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+31
Тема про Порошенко.
Из подвалов Цензора кряхтя и постанывая полезли зебилы)
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05.03.2021 18:57
+27
Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3231
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05.03.2021 18:59
+26
Нормас Петро тролит типа преЗЕдента....
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05.03.2021 18:57
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Страница 3 из 3
Петя умело поддерживает свой имидж за счет тех, кто без царя жить не может. Этот подход рассчитан на маргиналов и он прекрасно работает именно среди этой категории людей. Петя - спаситель! Нужно понять, что все бывшие президенты - это прошлое. Украина прошла этот этап, прошла их всех. Уверен на 100%, что еще раз Порошенко президентом не станет, несмотря на все его потуги. Двигаться нужно вперед. Штаты к теперешней своей демократии и силе шли несколько веков путем проб, ошибок и побед. У них были и президенты, которые были сторонниками рабства. История все это перемолола. А у нас только 30 лет независимости. За такое время демократические традиции не складываются, тем более с огромной массой людей, которые еще жили при совке и там же ментально и остались. И кстати, фактическое скандирование определенной частью населения типа "Петя! Петя! Петя!" абсолютно из той же оперы, что и "Путин! Путин! Путин!" и "Царя! Царя! Царя!" Если ты даже не представляешь, что у всего в жизни есть альтернатива, а ты ее не видишь - вынь бревно из глаза!
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06.03.2021 09:23 Ответить
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:54 Ответить
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