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Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского

Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского

Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

"Я хочу подтвердить, что политика президента Зеленского сводится к тому, что все должны быть равны перед законом и не может быть людей, которые вводят для государства другие правила, чем введены законодательством Украины. Вы видите, как он демонстрировал это и относительно того, когда были введены санкции относительно народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, и по его решительной реакции по введению санкций против одного из олигархов Виктора Медведчука и связанного с ним народного депутата Козака", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко

Стефанчук выразил надежду, что подобной реакция президента будет и на введение санкций против Коломойского.

"Я думаю, что аналогическая принципиальная реакция будет к любому из олигархов, независимо от его фамилии и места пребывания в Украине, потому что направление, которое демонстрирует президент Украины, это возвращение у украинцев доверия к государству, государственным институциям, и что очень для нас определяющее - к правовой системе Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+25
Та ладно....Когда Беня сидел за одним столом с уже президентом Моникой Зеленски, Беню уже судили в США за отмывание денег. И Моника "ничего об этом не знал", судя по его принципиальной и непримиримой реакции.
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05.03.2021 19:16
+25
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8533
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05.03.2021 19:21
+21
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 3136
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05.03.2021 19:10
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Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 3136
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05.03.2021 19:10 Ответить
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 1484
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05.03.2021 19:36 Ответить
Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського - Цензор.НЕТ 5146
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06.03.2021 00:28 Ответить
а причём тут ваш клоун??? санкции по самые помидорки ввёл Байден.
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06.03.2021 10:42 Ответить
Бунт на корабле
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05.03.2021 19:10 Ответить
очередной сын л-та Шмидта выискался(незаконно рожденный)...
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05.03.2021 19:11 Ответить
Это не бунт. Это попытка втстаь в третью позицию, когда нагибают раком.
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05.03.2021 19:11 Ответить
Бубочке не нужно становиться на колени,пусть просто нагнется и вдуют.Впрочем *какая разница*, от Байдена мягче.
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05.03.2021 19:20 Ответить
третья позиция, мол, как стать крабом: стать раком и идти боком.
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05.03.2021 20:21 Ответить
А ЕС ввёл санкции против РФ.....разрешив Спутник.
"Странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер"
https://bb.lv/statja/covid-19/2021/03/05/v-es-razreshili-stranam-samostoyatelno-zakupat-sputnik-v?fbclid=IwAR2Ph_4Bjba9U_IZxw-8LrzlRepwYhi5sAprIO5hqtVW6RZlfU_rGNliPHk
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05.03.2021 19:12 Ответить
Кацап, не флуди.
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05.03.2021 19:13 Ответить
пока что рабсея подарила ЕС 50 млн фанфуриков вакцины .которые никто в ЕС не хочет использовать на "халяву"
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05.03.2021 19:17 Ответить
Залишилося дочекатися самої реакції ЗЕ.
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05.03.2021 19:12 Ответить
Він не чемпіон по реакціям , він чемпіон по тупо сдєланному піару...
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05.03.2021 19:14 Ответить
А хто його назвав чемпіоном- ну, окрім вас?
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05.03.2021 19:15 Ответить
він сам себе і своє зє кодло.
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05.03.2021 19:17 Ответить
Важкий випадок... ти хоч середню школу закінчив?
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05.03.2021 19:20 Ответить
гугл тобі на допомогу.
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05.03.2021 19:22 Ответить
Хто б тобі допоміг...
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05.03.2021 19:23 Ответить
я знаю що ти недоумок.
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05.03.2021 19:26 Ответить
Реально розумні так не сказали б. Знаєш, чому?
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05.03.2021 19:27 Ответить
тримай совкодрочер зєбільний
Ми зі Шмигалем майстри спорту по боротьбі з коронавірусом - Зеленський

https://youtu.be/aANYvCVDc6w
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05.03.2021 19:31 Ответить
нє ну он прав нє чємпіони ж
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05.03.2021 19:56 Ответить
Тобто навіть елементарних речей не знаеш- нема про що з тобою говорити, не те що вести діалоги чи дискутувати.
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05.03.2021 20:10 Ответить
слава богу що ти вучоний
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05.03.2021 21:11 Ответить
Зазвичай за освіту дітей відповідальні батьки, а не боги.
А хвалитися відсутністю освіти- це моветон. Ну, якщо ти не безмізкий пролетарій- а ти ж пролетарій, так?
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05.03.2021 21:16 Ответить
В якому сенсі?
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05.03.2021 21:18 Ответить
В прямому.
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05.03.2021 21:22 Ответить
Так в якому?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80) Пролетарий » - советский буксир, затонувший в 1942 году в результате атаки немецких торпедных катеров в районе станицы Благовещенская.«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Пролетарий » - советский футбольный клуб из Москвы.«https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)&action=edit&redlink=1 Пролетарий » - футбольный клуб (одноимённой фабрики технических картонов) из города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6 Сураж Брянской области[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0 значимость? ].«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD) Пролетарий » - стадион в Пекине.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Газеты :
«https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1905)&action=edit&redlink=1 Пролетарий » - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA большевистская газета, издававшаяся в Женеве в 1905 году.«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1906) Пролетарий » - большевистская газета, издававшаяся в Выборге, Женеве и Париже в 1906-1909 годах.«Пролетарий» - название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) газеты «Правда» с 13 https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F (26) июля по 24 августа (https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 6 сентября ) https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1917 ; 10 номеровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] .
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05.03.2021 21:25 Ответить
Може за 2 чи, навіть, 3 тижні - раніше до тями не прийде: перевзуватись у повітрі - то ж не на піваніні грати!
Зараз за нього кукарєкать будуть усі, а Мендель постики публікуватиме. А лише потім буде хриплий відосик, де якось треба буде не згадати про репарації Бєні від судів імені портнова при 100% своєму прокурорі.
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05.03.2021 19:18 Ответить
Чергового гундосіка?
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05.03.2021 19:24 Ответить
Не зря Стефанчука Вова сделал любимчиком в ВР, отдодвинув Разумкова
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05.03.2021 19:12 Ответить
Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет(так небыло реакции "зе" после того,как уже была реакция минюста США который наложил арест на имущество приобритенное в США за монеты с Украины ???) принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.
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05.03.2021 19:14 Ответить
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье иностранному изданию написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.
Источник: Мендель в статье в https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/zelenskyy-aims-to-end-ukraines-oligarch-era/?fbclid=IwAR0WdyjUuqXCT-YG5ETsxPN2j7Tu906kIefy_Ci9pnN9MfjETj1rkd999W4 Atlantic Council І ЦЕ БУЛО ДО САНКЦІЙ США
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05.03.2021 19:15 Ответить
та да,то тебе не хату снимать у собственной тёщи за бюджетные шекели...
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05.03.2021 19:15 Ответить
Та ладно....Когда Беня сидел за одним столом с уже президентом Моникой Зеленски, Беню уже судили в США за отмывание денег. И Моника "ничего об этом не знал", судя по его принципиальной и непримиримой реакции.
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05.03.2021 19:16 Ответить
Так оно же там ,якоби співучасником проходить? Попав пісюніст,зажали за бейці.
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05.03.2021 19:22 Ответить
Тиждень тому прокурорша Бубочки Венедіктова сказала, що проти Бєні введуть санкції, якщо буде достатньо доказів. Що вона сьогодні заспіває? Мабуть https://www.youtube.com/watch?v=klAWdJbfwKc Мурку під акомпанемент членом на роялі Зеленського.
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05.03.2021 19:31 Ответить
У-уу, ссуки! Вызывающе нагло врут прямо в лицо. Мрази!
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05.03.2021 19:16 Ответить
Реакция Зеленского будет
-- та, это ж все уже давно знают, что Зеля знатный рефлекторный реакционер...*)
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05.03.2021 19:17 Ответить
эта жирная свинья думает, что в Украине все такие же долбо@бw как те, которые за слуг урода голосовали?
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05.03.2021 19:17 Ответить
+100500)))
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05.03.2021 19:28 Ответить
А принцип у чому?
Рятуй награбоване?
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05.03.2021 19:18 Ответить
кращий тестер по Коломойському новини Г+Г про Зеленського)
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05.03.2021 19:18 Ответить
Стефанчук сам верит в то, что говорит?
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05.03.2021 19:18 Ответить
_Тот кто врёт - лучше всех и совершенно точно знает что он врёт! Как он же может верить? Ему самому верить не требуется, ему надо чтобы лопоухие ему поверили.
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05.03.2021 19:23 Ответить
Достатньо подивитися на рило, не обтяжене інтелектом, щоб зрозуміти щирість його слів.
Та все одно, ера ішаків вже закінчується.
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05.03.2021 19:19 Ответить
Та ви шо, там на одній дупі кілограмів 20-30 ынтилекту.
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06.03.2021 00:19 Ответить
У ЗЕ приципиальная реакция появилась только вместе с санкциями США.

До этого Коломой был уважаемым человеком и руководил Зеленским.
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05.03.2021 19:19 Ответить
А ЧТО ОНА ЭТА РЕАКЦИЯ БЫЛА::::
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05.03.2021 19:35 Ответить
Можна сміятися?
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05.03.2021 19:20 Ответить
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8533
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05.03.2021 19:21 Ответить
Давай,Зєля ! Покажи рішучу реакцію! Дави свого Карабаса-Барабаса й кумапутькина !
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 1546
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05.03.2021 19:21 Ответить
П.здят, як дихають.
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05.03.2021 19:22 Ответить
У Бубочки діло пахне керосином. Діловий партнер, який через компанії Зеленського відмивав кошти українських платників податків під санкціями США. Пригожин, повар путіна під санкціями США. Але Пригожин не просто повар путіна, він ще й власник приватної армії "Вагнер". А хто з ОПи Зеленського злив спецоперацію по вагнерівцях???

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3uPa05nvAhVql4sKHVnUAq8QFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F442421-nachnet_li_prihatyj_k_stenke_zelenskij_slivatj_ermaka_po_vagnergejtu&usg=AOvVaw2gybiVB6n736t5filcOov_ Начнет ли прижатый к стенке Зеленский сливать Ермака ...

Порошенко вже дав публічне свідчення, що у 2018 році він санкціонував спецоперацію українських спецслужб по затриманню вагнерівців. https://www.youtube.com/watch?v=LJV-ijJ8cZM&t=1s
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05.03.2021 19:23 Ответить
А как он их мог посадить, если их уже пе-лупа посадила?
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05.03.2021 19:28 Ответить
"Стефанчук висловив надію, що подібна реакція президента буде і на введення санкцій проти Коломойського"
Що канал Г+Г закриють?
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05.03.2021 19:29 Ответить
Стефанчук жжет!
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8450
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05.03.2021 19:31 Ответить
та ты шо???? та неужели ????? прям вот так вот грозно и будет???? -бенедиктова сразу откроет дело а дыбыры придет с повесткой а клоун-марионетка бенин отречется от папочки и вернет в казну 41 лимон американских рублей которые он вместе с ним ******* из привата??? та неужели ????? КАК ТАМ ПО КЛАССИКУ--НЕ ВЕРЮ!!!!!
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05.03.2021 19:33 Ответить
Хотелось бы услышать реакцию президента на Порошенко и его окружение?
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05.03.2021 19:37 Ответить
Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського - Цензор.НЕТ 6287
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05.03.2021 20:22 Ответить
Готовим карманы в ожидании реакции президента😁😁😁😁
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05.03.2021 19:38 Ответить
Одного не второпаю. Новина начебто про преЗЕдента і олігархів.
Якого дідька сюди втелющили фото вгодованої свині? 🐷🐷🐷
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05.03.2021 19:41 Ответить
Ну, давай, Пианист. Ещё также принципиально введи санкции против Ахметова, Фирташа, Лёвочкина, Пинчука, Новинского, Курченко. Хотя бы. Если ты такой принципиальный. А то , что-то мне говорит, что сейчас опять повернёшь свой говномёт против Порошенко. В отместку за своего папу - Коломойского.
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05.03.2021 19:59 Ответить
Так Парашенка уже ввёл, зачем повторяться....
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05.03.2021 20:51 Ответить
Сезон гона объявляется открытым)
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05.03.2021 20:18 Ответить
Ви що,дурні? При чому тут Зеленський? Для особливо талановитих нагадую: санкції ввели США проти олігарха Коломойського. Зеленський ховається десь у бункері.
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05.03.2021 20:20 Ответить
в бункере, це в смисле під спідницею у мендель?
це він в доміке а вона вещает який він борцун з олігархами?
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05.03.2021 21:06 Ответить
привет шмыгалю ахметова и бениной бубочке
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05.03.2021 20:24 Ответить

І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
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05.03.2021 20:48 Ответить
Руки прочь от Свына! Сывочёлый недоторкный! Воно святэ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2021 20:48 Ответить
Сегодня день юмора и надувания щек хороший Вам фитиль в одно место вставилти
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05.03.2021 20:48 Ответить
Вот непонятно, почему вы все ждете чего от зеленского? Гораздо интереснее, что сделает Коломойский.
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05.03.2021 20:55 Ответить
та да цікаво канешно, буде ховатися в нас за судами чи памчиться к масковітам, а може здасться американській феміде, скаже прастітє асазнал бьіл не прав - інтріга
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05.03.2021 21:12 Ответить
Мені здається що скоро ми всі з ними обома щось зробимо.
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05.03.2021 23:48 Ответить
Маленьке уточнення. Без великої медійної і фінансової підтримки Коломойського Зеленському не бачити посади Президента як власних вух. Що воно меле цей зелений жирний боров???? Яка боротьба з олігархами???? На рахунках Зеленського лежать кошти , вкрадені в Приват банка.
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05.03.2021 20:56 Ответить
Аналитический центр Atlantic Council в пятницу, 5 марта, в 17:00 по киевскому времени во время видеоконференции на тему «Что Байдену делать с Украиной?» ведущие эксперты и бывшие послы США в Украине изложат план того, как команда Байдена может наладить отношения с Украиной, побудить команду Зеленского наконец заняться реформами, а также как команда Байдена может включиться в мирный процесс по прекращению конфликта на Донбассе.
С украинской стороны в обсуждении должны принять участие первый вице-спикер парламента, представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук и замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Модератором дискуссии будет экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
Накануне, 4 марта, на сайте Atlantic Council вышла странная статья Юлии Мендель, где та заявила, что «президент Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов. Задача статьи Мендель совсем иная. Аналитический центр Atlantic Council известен своей близостью к Демократической партии США. И если Зеленский хочет достучаться до администрации Джо Байдена, то один из каналов (помимо официальной дипломатии) - это именно Atlantic Council. Сам Зеленский, конечно, подписать такую статью не мог - это выглядело бы совсем печально: дескать, дорогой Джо Байден, никак не могу до вас дозвониться, поэтому вынужден обращаться к вам через Atlantic Council…


По сути, Мендель от имени Зеленского дала новой американской администрации вполне конкретные обещания. Они сформулированы уже в заголовке статьи: «Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов». Более того, в статье приведен перечень олигархов, которые должны подвергнуться деолигархизации: Дмитрий Фирташ; Виктор Медведчук; Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
https://www.dsnews.ua/politics/po-trebovaniyu-baydena-nachnetsya-li-realnaya-voyna-mezhdu-zelenskim-i-kolomoyskim-05032021-417899 На помощь Байдену. Начнется ли реальная война между Зеленским и Коломойским
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05.03.2021 20:59 Ответить
Та видели мы эту "принципиальную" реакцию!
Центрэнерго беня уже до нитки обокрал и в долги вогнал!
Энергоатом деркачи разоряют!
Татаров с дерьмаком и портновым УЖЕ получили "принципиальную" реакцию зелоха)))
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05.03.2021 21:18 Ответить
А где дела? Одни намерения
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05.03.2021 22:05 Ответить
США поставили Зеленського на розтяжку - або він здає своїх хазяїв-подєльщиків, або до кінця днів своїх буле заробляти хліб клоунадами на корпоративах сибірських птахофабрик.
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05.03.2021 23:46 Ответить
Стефанчук!! и не стыдно вам и вашей банде безграмотных кухарок присваивать себе и зеленскому ,заслуги Байдена про санкции против Коломойского.
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06.03.2021 11:54 Ответить
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:50 Ответить
Стефанчук!! и не стыдно вам и вашей банде безграмотных кухарок присваивать себе и зеленскому ,заслуги Байдена про санкции против Коломойского.
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06.03.2021 19:54 Ответить
 
 