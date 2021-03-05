Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского
Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.
"Я хочу подтвердить, что политика президента Зеленского сводится к тому, что все должны быть равны перед законом и не может быть людей, которые вводят для государства другие правила, чем введены законодательством Украины. Вы видите, как он демонстрировал это и относительно того, когда были введены санкции относительно народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, и по его решительной реакции по введению санкций против одного из олигархов Виктора Медведчука и связанного с ним народного депутата Козака", - сказал он.
Стефанчук выразил надежду, что подобной реакция президента будет и на введение санкций против Коломойского.
"Я думаю, что аналогическая принципиальная реакция будет к любому из олигархов, независимо от его фамилии и места пребывания в Украине, потому что направление, которое демонстрирует президент Украины, это возвращение у украинцев доверия к государству, государственным институциям, и что очень для нас определяющее - к правовой системе Украины", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
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А хвалитися відсутністю освіти- це моветон. Ну, якщо ти не безмізкий пролетарій- а ти ж пролетарій, так?
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Зараз за нього кукарєкать будуть усі, а Мендель постики публікуватиме. А лише потім буде хриплий відосик, де якось треба буде не згадати про репарації Бєні від судів імені портнова при 100% своєму прокурорі.
Источник: Мендель в статье в https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/zelenskyy-aims-to-end-ukraines-oligarch-era/?fbclid=IwAR0WdyjUuqXCT-YG5ETsxPN2j7Tu906kIefy_Ci9pnN9MfjETj1rkd999W4 Atlantic Council І ЦЕ БУЛО ДО САНКЦІЙ США
-- та, это ж все уже давно знают, что Зеля знатный рефлекторный реакционер...*)
Рятуй награбоване?
Та все одно, ера ішаків вже закінчується.
До этого Коломой был уважаемым человеком и руководил Зеленским.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3uPa05nvAhVql4sKHVnUAq8QFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F442421-nachnet_li_prihatyj_k_stenke_zelenskij_slivatj_ermaka_po_vagnergejtu&usg=AOvVaw2gybiVB6n736t5filcOov_ Начнет ли прижатый к стенке Зеленский сливать Ермака ...
Порошенко вже дав публічне свідчення, що у 2018 році він санкціонував спецоперацію українських спецслужб по затриманню вагнерівців. https://www.youtube.com/watch?v=LJV-ijJ8cZM&t=1s
Що канал Г+Г закриють?
Якого дідька сюди втелющили фото вгодованої свині? 🐷🐷🐷
це він в доміке а вона вещает який він борцун з олігархами?
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
С украинской стороны в обсуждении должны принять участие первый вице-спикер парламента, представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук и замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Модератором дискуссии будет экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
Накануне, 4 марта, на сайте Atlantic Council вышла странная статья Юлии Мендель, где та заявила, что «президент Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов. Задача статьи Мендель совсем иная. Аналитический центр Atlantic Council известен своей близостью к Демократической партии США. И если Зеленский хочет достучаться до администрации Джо Байдена, то один из каналов (помимо официальной дипломатии) - это именно Atlantic Council. Сам Зеленский, конечно, подписать такую статью не мог - это выглядело бы совсем печально: дескать, дорогой Джо Байден, никак не могу до вас дозвониться, поэтому вынужден обращаться к вам через Atlantic Council…
По сути, Мендель от имени Зеленского дала новой американской администрации вполне конкретные обещания. Они сформулированы уже в заголовке статьи: «Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов». Более того, в статье приведен перечень олигархов, которые должны подвергнуться деолигархизации: Дмитрий Фирташ; Виктор Медведчук; Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
https://www.dsnews.ua/politics/po-trebovaniyu-baydena-nachnetsya-li-realnaya-voyna-mezhdu-zelenskim-i-kolomoyskim-05032021-417899 На помощь Байдену. Начнется ли реальная война между Зеленским и Коломойским
Центрэнерго беня уже до нитки обокрал и в долги вогнал!
Энергоатом деркачи разоряют!
Татаров с дерьмаком и портновым УЖЕ получили "принципиальную" реакцию зелоха)))
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".