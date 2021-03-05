Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского

Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

"Я хочу подтвердить, что политика президента Зеленского сводится к тому, что все должны быть равны перед законом и не может быть людей, которые вводят для государства другие правила, чем введены законодательством Украины. Вы видите, как он демонстрировал это и относительно того, когда были введены санкции относительно народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, и по его решительной реакции по введению санкций против одного из олигархов Виктора Медведчука и связанного с ним народного депутата Козака", - сказал он.

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Стефанчук выразил надежду, что подобной реакция президента будет и на введение санкций против Коломойского.

"Я думаю, что аналогическая принципиальная реакция будет к любому из олигархов, независимо от его фамилии и места пребывания в Украине, потому что направление, которое демонстрирует президент Украины, это возвращение у украинцев доверия к государству, государственным институциям, и что очень для нас определяющее - к правовой системе Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.