11 защитников Украины погибли в ходе боевых действий на Донбассе за 2 месяца, - ВСУ

С начала года и до 1 марта в результате боевых действий на Донбассе погибли 11 военнослужащих ВСУ, еще 37 - получили ранения. По другим причинам, помимо боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.

Эти данные привели Вооруженные силы Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

За время действия перемирия, вступившего в силу 27 июля 2020 года, погибли 15 военных, 58 - ранены. Небоевых потерь в этот же период - 47, сообщают ВСУ. Там не уточнили, сколько из этих потерь составляют погибшие, сколько - раненые.

По данным Вооруженных сил, в ходе проведения сначала антитеррористической операции, затем - ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года и до 1 марта 2021 года погибли 2 675 украинских военных, 10 188 - были ранены в результате боевых действий. Количество небоевых потерь - 1 175 человек.

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По данным ООН, с апреля 2014-го до 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.