11 защитников Украины погибли в ходе боевых действий на Донбассе за 2 месяца, - ВСУ
С начала года и до 1 марта в результате боевых действий на Донбассе погибли 11 военнослужащих ВСУ, еще 37 - получили ранения. По другим причинам, помимо боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.
Эти данные привели Вооруженные силы Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
За время действия перемирия, вступившего в силу 27 июля 2020 года, погибли 15 военных, 58 - ранены. Небоевых потерь в этот же период - 47, сообщают ВСУ. Там не уточнили, сколько из этих потерь составляют погибшие, сколько - раненые.
По данным Вооруженных сил, в ходе проведения сначала антитеррористической операции, затем - ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года и до 1 марта 2021 года погибли 2 675 украинских военных, 10 188 - были ранены в результате боевых действий. Количество небоевых потерь - 1 175 человек.
Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы трижды нарушали перемирие с начала суток 5 марта, тяжело ранен один украинский воин, - штаб ООС
По данным ООН, с апреля 2014-го до 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.
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сразу ж 11 погибших (подумал за сегодня)...потом через выдох дочитал..
11 ангелов... за перемирные провокации - это как?
(даже при.. не всей правде - это 11 трагедий и невосполнимых потерь...)
Только многие зраду-зрадную искали. Точно, как Вы.
Теперь, один из организаторов "Иловайска", удар обухом получил, от Госдепа США.
Вы правильно прочитали выводы комиссии.
Оценка "5".
Ещё раз - ВЫВОДЫ.
А причины, Вы изучали?
Вот как раз в первопричинах и есть Беня урод.
Так что не заливайте.
Про траур. Государственного не было. А, например в 92-й бригаде был.
Только, кому это интересно было?
Зугрэс тут совсем ни причём))))
Я не просто читал))))
Я участвовал в их составлении))
Ввести войска, они хотели 17 июля. Но, откровенно обосрались. Начали вводить мелкие группы. Получали по мозгам. Стали проводить трансграничные обстрелы.
Мы, начали выдавливать сепаров и мелкие группы парашинцев. Вот к 15 августу, они и поняли, что это фактически конец и тогда совершили прямое вторжение.
Все вспоминают события под Иловайском, но никто, не придаёт значения тому что происходило в районе Луганска.
Вы, для начала разберитесь, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске? Первоначально. Вот с этого начните. Выводы комиссии, это ВЫВОДЫ, Вы первопричину найдите.
Иловайск - СЛЕДСТВИЕ действий.
Вы, историю читали?
Карты смотрели?
Не понятно с чем разбираться?
А может нежелание, открыть неприятную страницу?
Вы сами то разбирались с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
https://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/
Теперь о сути.
Обратите внимание на название статьи. Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року.
Анализ ... ... после вторжения.
Это замыливание правды и реальных событий.
А я ещё раз Вам повторяю, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
Так вот в этом анализе, что-то из этой серии есть.
Берёте лист бумаги, расчерчиваете его и заполняете датами. Начинайте от 10 августа. И за каждое подразделение. И карта рядом. И не забудьте ОБЯЗАТЕЛЬНО рядышком с названием подразделения, указывать его подчинённость. Очень много интересного и неожиданного увидете.
Если имеете совесть, измените название статьи и извинитесь за формулировку.