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Новости Санкции против России
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Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко

Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко

Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций до завершения войны в Украине, и они должны оставаться до того времени, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - сказала она.

Свириденко добавила, что эти санкции должны включать Северный поток 2.

"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки

Автор: 

Свириденко Юлия (125) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+10
Интетресно, Дерьмаку припомнят его душераздирающую историю за убитого Пэдрой брата, которую он рассказывал двум Конгрессменам США со слезами на небритом рыле?
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05.03.2021 19:25
+7
Так отправьте туда кало-мойшу в качестве взятки...
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05.03.2021 19:20
+5
дочекаєтесь, коли і д'Єрмаку через океан прилетить...
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05.03.2021 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Так отправьте туда кало-мойшу в качестве взятки...
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05.03.2021 19:20 Ответить
и гыроя мокшании главе офиса автоматом...
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05.03.2021 19:21 Ответить
дочекаєтесь, коли і д'Єрмаку через океан прилетить...
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05.03.2021 19:25 Ответить
Интетресно, Дерьмаку припомнят его душераздирающую историю за убитого Пэдрой брата, которую он рассказывал двум Конгрессменам США со слезами на небритом рыле?
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05.03.2021 19:25 Ответить
Ты ж тут США представляешь -- ...и украинцам не дашь забыть... ...а я немцам...*)
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05.03.2021 19:30 Ответить
бастуют лифтёры...
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05.03.2021 19:32 Ответить
То був не той брат, а іншй... З таким самим іменем...
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05.03.2021 20:17 Ответить
ла ла ла, ну а мы с герусом пока побарыжим электроэнергией с риссией...
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05.03.2021 19:26 Ответить
а ці хіба во благо Рашистської прихвостнятіни в Україні ?
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05.03.2021 19:26 Ответить
а еще было бы хорошо, чтобы США сделали Украину в НАТО, подняли зарплаты и пенсии, отремонтировали дороги и построили новые высокотехнологичные предприятия. И хорошо чтобы бесплатно.
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05.03.2021 19:28 Ответить
"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.
США, что ли, это самое слово? *)
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05.03.2021 19:28 Ответить
Юля Свіріденко пізно пішална Єрмака працювати , тіпо еконімстка ,а прорахувати слабо було?
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05.03.2021 19:28 Ответить
Якого хера хтось має вводити санкції, поки керівництво країни купує електрику в Росії та продає права на "лігу сміху"?
Ну і комунальні за кримську "квартирку" окупантам не забудьте, цікаво правда чи в рус.рублях оплачують🙄
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05.03.2021 19:31 Ответить
Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8623
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05.03.2021 19:31 Ответить
єто типа обидка такая за Игорь Валерича?
мол лучше б расеюшке подкинули, чем такому уважаемому человеку)
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05.03.2021 19:33 Ответить
і на студію 95 квартал потрібно санкції накласти.
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05.03.2021 19:34 Ответить
Заарештуйте бєню.
Нагоніть на#єр портнова з єрмаком...
Тоді може починати щось вимагати в США...
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05.03.2021 19:35 Ответить
Было бы хорошо , если бы Дядя Джо потребовал выдать Штатам бабу Беню . При чем сопроводил это условием : Или Осел выдает Беню или сядет сам за отмывание бабла для него ., после президентства естественно. Вот была бы ржака посмотреть на Осла как он выкручиваться будет .
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05.03.2021 19:36 Ответить
Вы не соизволили ввести визовый режим даже.
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05.03.2021 19:38 Ответить
было бы хорошо когда бы к санкционному списку в Украине , США тоже добавили украинских "не олигархов" ,которые совместно с бабломойским занимаются в Украине "не олигарческим прозрачным " бизнесом
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05.03.2021 19:58 Ответить
Это они так в ОПе огрызаются. Защищают Осла и его хозяина.
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05.03.2021 20:07 Ответить
А Ві что сделали попрошайки пену только гаразд пускать в Сми а на санкции воли нет
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05.03.2021 20:50 Ответить
так нам зброю ніззя, закони не про нас і конституція наша не для нас, ми ж плебеї - де ми а де воля?
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05.03.2021 21:26 Ответить
В принципе было бы действительно неплохо, если бы США ввели комплексные санкции против всего состава ОП и Зеленского.
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05.03.2021 21:00 Ответить
не цікаво було б якби вони ці санкції для всіх вводили поступово, і з можливістю піти на угоду зі слідством.
от тоді була б комедія з клятвами у чесності і вірності і розривом майок на своєй груді, бігли б на ввипередки здаваться
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05.03.2021 21:32 Ответить
Анал табу ? Писькограй в курсе ?
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05.03.2021 21:09 Ответить
Вообще-то зеленский проходит с коломойским по одному делу в США--отмывание бабла( 43 миллиона), пока лох играет роль президента его не тронут, а потом...
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05.03.2021 21:12 Ответить
Пусть поскорее наступит "ПОТОМ"!
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05.03.2021 21:18 Ответить
Хорошенькое дело! США, стало быть, пусть во вред собственной экономике вводит санкции против паРаши, а наши хитрожопые витренки с герусами будут закупать у мокшан уголь, эл.энергию, топливо, ТВЭЛы , удобрения и т.д. и т.п. Своими кровными будем помогать этим дикарям вести против себя войну! Это же сюр какой-то!
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05.03.2021 21:16 Ответить
Было бы хорошо, чтобы "Слуги" наконец перестали спонсировать Рашку покупкой кацапской электроэнергии.
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05.03.2021 21:18 Ответить
А сами что то делать собираетесь ? Или США только ХорошоБы
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05.03.2021 22:00 Ответить
 
 