Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко
Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.
"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций до завершения войны в Украине, и они должны оставаться до того времени, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - сказала она.
Свириденко добавила, что эти санкции должны включать Северный поток 2.
"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.
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США, что ли, это самое слово? *)
Ну і комунальні за кримську "квартирку" окупантам не забудьте, цікаво правда чи в рус.рублях оплачують🙄
мол лучше б расеюшке подкинули, чем такому уважаемому человеку)
Нагоніть на#єр портнова з єрмаком...
Тоді може починати щось вимагати в США...
от тоді була б комедія з клятвами у чесності і вірності і розривом майок на своєй груді, бігли б на ввипередки здаваться