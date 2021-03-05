Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко

Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций до завершения войны в Украине, и они должны оставаться до того времени, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - сказала она.

Свириденко добавила, что эти санкции должны включать Северный поток 2.

"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.

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