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ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент

ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент

В Офисе Президента прокомментировали введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ОП в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма", - сказано в сообщении.

В Офисе Президента считают, что борьба с олигархами "лежит не только в плоскости уголовной ответственности". Она также включает создание условий, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной конкурентной среде.

Также на Цензор.НЕТ: США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин

"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - подытожили в ОП.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент 01

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11268) США (26511) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+95
Да, для ахметова и коломойского он реально много сделал )))
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05.03.2021 19:34
+61
ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент - Цензор.НЕТ 695
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05.03.2021 19:35
+59
"...без пафосных лозунгов и популизма"
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05.03.2021 19:35
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05.03.2021 22:31 Ответить
Тоді в чому питання? А те що, язЕлох також іде по цій справі, але призЕдент, не відомо?
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05.03.2021 22:39 Ответить
фу как неприятно это не только читать а и даже слушать!!! каким то г .... припахивает! обосратушки? ведь зельц вообще ничего не сделал вообще. это все Байден животворящий! кстати а когда зеля наши санкции на олигархов наложит присоединившись к американским, а то как то неудобно, стратегический партнёр напрягает все силы не жалеючи себя, а наш гарант молчит как рыба об лёд.... кто там сделал больше и чего это он там сделал??? скоро два года и где и что? ау зекоманда????
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05.03.2021 22:41 Ответить
ну как " что сделал " ? НАС СДЕЛАЛ ! во все щели , зе лупа-глазая !!!
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06.03.2021 07:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=93PS_4-jcmQ&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Портніков про санкції Коломойського (відео)
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05.03.2021 22:43 Ответить
Байден, спасибо что вставил пистон в ЗЕ леную задницу, теперь они вынуждены имитировать патриотизм.
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05.03.2021 23:01 Ответить
Від такого швидкого збагачення в олігархів вибухнуть мізки - це стратегія Зе.
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05.03.2021 23:20 Ответить
Тупая брехня из ОП уже превратилась в обыденность.
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05.03.2021 23:49 Ответить
Не мог же Порошенко сам себя деолигархизировать.
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05.03.2021 23:53 Ответить
Та не говори))) только при Порохе, у коломойского приватбанк забрали!
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06.03.2021 01:44 Ответить
умиляет уже сам заголовок
"ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент"
та етот комментарий от, прости господи ОПы, о санкциях США против Коломойского или о том шо сделал буба?
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06.03.2021 00:50 Ответить
про те, що воно страшно боїться й готове робити імітацію прізедента, як ніякий наркоман до нього
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06.03.2021 01:43 Ответить
ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент.

Читать надо так :"За два года США сделали гораздо больше, чем Зеленский.". США сделали, а карманный офис хвалит Моську.
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06.03.2021 01:06 Ответить
Зебилоиды, вам самим не смешно?)
А, что он сделал? Что?!
С какими олигархами, янелох оманский борется?
При нем, как раз коломойский, вернулся в Украину.
При нем, медведчук вернулся в политику! При янелохе оманском, портновы и вся остальная шобла, вернулась! При нем снимают санкции с окружения януковича!
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06.03.2021 01:40 Ответить
За два месяца Байден сделал для борьбы с олигархами больше чем любой другой президент.
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06.03.2021 01:58 Ответить
США не знают с кем связались. Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 02:45 Ответить
А чого добивається бєня? Минулого року він заявляв, що дефолт не проблема. І щось говорив про 300 млрд доларів, які нам дасть Росія за Україну...
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06.03.2021 08:49 Ответить
Бо він жидяра вонячий. дасть Бог ці два жида сздохнуть. Подобається жидярі підораша - верни борги та у..й. Нехай там здохне та й там зариють. Земля України буде чистіше.
А взагалі зовсім не зрозуміло чому ці два жида не сидять в СІЗО. Накрали паскуди на 7 мільярдів баксів.
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06.03.2021 12:53 Ответить
Для штатов какой-то бородатый ублюдок Беня - это даже не пыль, а молекула. Раздавят и не заметят.
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06.03.2021 15:57 Ответить
Зеленський! і тільки Зеленський, та ще його офіс--вище усяких похвал... Хто б ще зумів отак Трампа заставити сходити під себе, та кому б вголову прийшло отак відкрито брехати як не ОП.. За це їм дяка від усього совкосуспільства .
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06.03.2021 03:39 Ответить
Ой! ще невідомо де був би Байден, аби не така дружня зустріч з нашим Зеленським. Це він змусив Трампа під себе сходити. І ОП теж деркачем відзначився.
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06.03.2021 05:03 Ответить
Хуцпа, як єдина незмінна і послідовна політична лінія "нової" ЗЕвлади, слуг завели їх в глухий кут. Але, судячи з цієї заяви ОП, вони не здатні зійти з цього хибного шляху. Що ж, все колись закінчується.
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06.03.2021 06:53 Ответить
шменднльша тупорьілая забьіла, как зегнидский людей по тюрьмам определял и как с охметовьім украинцев грабит ?
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06.03.2021 07:06 Ответить
вот что значит страной "руководят" хитрожопые Поцы из любой жопы пытаються выйти чистыми, а начал малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак бороться с того что положил на офшорные счета 95 квартала украденные беней бабки приват банка......
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06.03.2021 07:32 Ответить
"за что же не боясь греха кукушка хвалит петуха ? за то , что кормит он КАКАШКУ !!! какое откровенное лицемерие ! ZeEndу The End !
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06.03.2021 07:33 Ответить
"Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто із попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму." ©
А можна навести хоча б один приклад того, що сáме зробив Зе для деолігархізації? Бо без прикладів це виглядає як "пафосні гасла та популізм".
Насправді прикладів нема. Бо вся діяльність Зе якраз і є нескінченним нагромадженням пафосних гасел та популізму.
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06.03.2021 08:01 Ответить
отак?
ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 9477
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06.03.2021 11:39 Ответить
Коломойский приглашённым на стрелку господам "ломом подпоясанным":
"А не замахнуться ли нам, понимаете ли, на передать привет лично через Зеленского ихнему, понимаете ли, Джону Кенеди?"
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06.03.2021 09:44 Ответить
Самі хоч повірили,що ###здонули?
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06.03.2021 09:54 Ответить
Що Коломойський їм сказав, те й ***здонули.
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06.03.2021 11:09 Ответить
ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 642
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06.03.2021 10:11 Ответить
Достойно повторения:

ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 4953 https://censor.net/ru/user/413534

Байден за місяць зробив більше ніж оте зелене опудало.
https://censor.net/ru/comments/locate/3251782/01921473-827f-7129-854b-b3424de0fcaaОтветить
Больше не нравится 26
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06.03.2021 10:18 Ответить
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим. Олигархи все ворьё и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша явно самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:29 Ответить
интересно, притиснутый к стене каломыйский расскажет наконец украинцам сколько бабла он ввалили в проекты "слуги" и в проект "мой ручной президент"??? я так понимаю что слуги в этой истории с санкциями именно этого боятся? и еще я думаю что сейчас каломыйского зеля будет уговаривать уехать в ссылку на историческую родину и сидеть там тихо! хотя американские санкции в Израиле тоже многого стоят - с тобой никто дел никаких иметь не будет пока ты под санкциями и тем более госдепа.
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06.03.2021 10:44 Ответить
***** ржу нимагу))) отэто заявления))) шапито 95 сделало))) шо оно сделало ? ******** казну и записало новые видосики)))) ОП это офис президента ? шо за бред))
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06.03.2021 10:44 Ответить
Зю дал Коломойскому два года грабить Украину.
И своему окружению

С начала года,
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД СОКРАЩАЮТСЯ ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ.
Январь минус 290 млн. $,
февраль минус 278 млн. $
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06.03.2021 11:14 Ответить
США выполнило работу за Зелю, но Зеля требует пироженку... Делаааа.
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06.03.2021 11:16 Ответить
Не маленький, писю пососет. ЗЕленую.
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06.03.2021 19:55 Ответить
А коли вернувся Коломойський в Україну? -правильно після 1 туру виборів із собою привіз Портнова та ще й поселив у себе на дачі-для боротьби проти України.В СН у ВР-30 депутатів від Коломойського написала УП вчора. Оце боротьба -поки США Дубінського не прижучили була тиша.Усі підприємства державні стали збиткові а у КО ростуть доходи,як на дріжджах.ОП, що не напише то половина брехня завжди...
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06.03.2021 11:46 Ответить
Да!! Для коломойского зеленский очень много Сделал!! интересно?! За сколько продался наш зеленский коломойскому?!!
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06.03.2021 11:51 Ответить
Зюзеньке в спину дышит Оман и дело вагнеровцев, пусть не расслабляется...
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06.03.2021 12:03 Ответить
https://ord-ua.com/2021/03/05/v-kieve-sud-otkazalsya-otmenit-podozrenie-tatarovu/ В Киеве суд отказался отменить подозрение Татарову
Татаров, как известно, является фигурантом так называемого дела Микитася о хищениях в Нацгвардии и подозревается в причастности к даче взятки.
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06.03.2021 12:07 Ответить
Оказывается у Шмаркли все же есть чувство юмора.
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06.03.2021 12:37 Ответить
А текст сего послания, небось сам коломойский утверждал )
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06.03.2021 13:27 Ответить
Роман Доник


Я смотрю, меньше чем за 20 часов, прямо-таки акробатика в информационном поле началась. Для зеленой паствы начали продвигать месседж, что Зеленский круто взялся за олигархов и сделал то, что не смог сделать самизнаетекто. А в сторону Порошенко начались пока робкие закидоны, что это якобы с его назначения Коломойский стал главой ДнепрОДА и с его попустительства стал таким злодеем, что аж США санкции вводят.Я не специалист по коломойсковедению и не эксперт по его активам. Но у меня хорошая память и мозги. Поэтому я сейчас немного восстановлю картинку. Назначение Коломойского главой ДнепрОДА, это, пожалуй, самое эффективное решение, на тот момент, для задач, которые стояли перед и.о. президента Украины Турчиновым. Не было тогда ни времени, ни людей. Насколько эффективен в этом был Коломойский, настолько неудачным было назначение к примеру того же Таруты. Была задача удержать Юго-Восток в Украине и не дать превратить его в "новороссию". И методы в то время работали совершенно другие. Я напомню, что Коломойский был назначен главой ОДА 2 марта. А за день до этого, 1 марта, над зданием Харьковской ОДА, ватники и россияне подняли российский флаг. Кстати, поднимал россиянин, москвич. И Коломойский со своими соратниками в Днепропетровской области с этой задачей справился. Ну, там всякое было. И об этом можно долго рассказывать. Там на целую книгу хватит. Но он не просто справился. Какой же Игорь Валерьевич не использует такой благоприятный момент? И он решил, что в благодарность за спасение имеет полное право "грабить корованы". Ну, как на диком западе, "Банки в Техасе должны грабить только техасцы", ну точнее ИВК и его люди. И «техасом» должна была стать вся Украина.При этом, при поддержке и содействии команды Коломойского, в то же самое время, когда добробатовцы и ПС учились воевать и погибали, другие люди под лозунгами и личиной добробатовцев и правого сектора, на полную включали "режим отжим" и становились и фермерами и соучредителями предприятий и бизнесов. Одни волонтеры продавали свои фирмы, машины и недвижимость и все вкладывали в помощь армии, а другие привозили в ЗСУ "продовольственные наборы" и просили принять их по актам с ценой в три раза выше, чем в розничном магазине. Или привозили в армию просрочку фурами, требуя акты приема передачи. Всякое было.Но вернемся к ИВК. Он же краев и берегов никогда особенно не видел. После того, как все относительно устаканилось, в благодарочку за спасение, Игорь Валерьевич при мощной медиаподдержке (в том числе Бутусова) как великого патриота и «спасителя Востока Украины», включил пылесос галактического масштаба. И если бы Порошенко не схлопнул этот пылесос, превращающийся в черную дыру и не уволил Коломойского, то вполне мог бы стать президентом на второй срок. Но все в Украине было бы отжато Коломойским. Вот вообще все. Был бы частный курорт "ИгорьВалерьевщина" со столицей в Днепре. Все заправки и магазины тоже были бы его. И каждая лампочка в каждом доме, не говоря об электричестве. И вода. И газ. И унитазы. Он не умеет останавливаться.
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06.03.2021 13:49 Ответить
И вот тогда, после увольнения Колмойского, и началось тотальное мочилово Порошенко. На всех каналах, во всех СМИ. И продолжается это до сих пор. И под прикрытием этого мочилова и рассказов о том, какой Коломойский патриот, он продолжал тянуть из Украины и украинцев везде где только мог. И миллиарды из привата тоже ведь он украл. И часть вывел через оффшор 95 квартала.
Именно тогда и появились те, кого позже стали называть "порохоботами". Люди с критическим мышлением, которые понимали какую опасность представлял для Украины Коломойский и пачками купленные им патриоты. А основная масса тех, кто сейчас ходят поднимать на вилы несогласных с каждым словом ПП, тогда заглядывали в рот Бутусовым, Семенченкам, Парасюкам, Мосийчукам, Найемам, Соболевым, Антонам Геращенко и Корбанам с Филатовыми. И так же клеймили "порохоботов", которые поддержали расправу с "патриотами". И многие пошли в политику с подачи Коломойского, чтобы взять реванш. Помните же "укропов" рейдернувших шеврон? Это потом многие сделали вид, что поссорились с Коломойским, потому что чувак явно попер за буйки и начал выстраивать мосты примирения с путинской властью. Но Зеленский - это чисто его продукт.
Турчинов правильно сделал, назначив его в 14 году. Это было блестящее и эффективное назначение для решения тех задач и вызовов. И так же правильно Порошенко сделал, уволив его и начав потихоньку "кончать" и отрывать от бюджетных денег. И так же правильно организовал борьбу с Коломойским на всех фронтах. Но все имеет свою цену. Все мы платим сейчас цену за это правильное решение. Зеленский и его власть, это продукт ИВК.
Я не очень разбираюсь в том, что дают санкции США против Коломойского. Но я очень хорошо понимаю, что, во-первых, Коломойский с санкциями, это лучше, чем без санкций. И все-таки надеюсь, что его посадят. А украденные деньги вернут в Украину. Но самое главное. Санкции - это сигнал. Для всех тех кто работал и работает на Коломойского. Это сигнал Зеленскому, это сигнал всей власти. Это сигнал тем, кто принимал решение в ДнепрОДА по Иловайску. Это сигнал Авакову. Это сигнал всем борцунам с "барыгой", которые оплачивались деньгами Коломойского. Это сигнал ******** от вседозволенности ********* с 1+1.
И с этим сигналом, намного лучше чем без него. А сейчас просто давайте получать удовольствие и наблюдать, как начнут вертеться на пупах, "журнализды", расследователи, активисты, ********* и политики из околоколомойского пула
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06.03.2021 13:49 Ответить
Вот еврейская сущность,действия США приписывает себе в заслуги.Это при ЗЕ,по официальным данным налоговой на начало 2021г,из 730 миллионеров сделал 8000 в то время как народ опустился ниже черы бедности.
Борец из олигархией хренов.
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06.03.2021 14:23 Ответить
пукнул в лужу
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06.03.2021 14:38 Ответить
Зебобік, більше не давай їм дихати тим димом що ти куриш.
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06.03.2021 14:56 Ответить
ну да, петьку с ведмедчуком и беней уже победил, на очереди ахметов, как говорит один железнодорожник
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06.03.2021 15:19 Ответить
А він впевнений, що хоче це на себе взяти ?
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06.03.2021 15:26 Ответить
це як раз одні лозунги і нуль дій від зеленої влади,а країна належить як і раніше олігархам!
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06.03.2021 15:42 Ответить
Хватит брехать, и что же он сделал? Никого из олигархов не посадил, а садит только лишь своих патриотов, волонтёров ни в чём не винных. Не надо ему приписывать то, чего он не сделал.
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06.03.2021 16:14 Ответить
Цікаво подивитися на того дебіла, що цю фразу ляпнув.
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06.03.2021 17:34 Ответить
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:48 Ответить
Ну если сам себя не похвалишь ,то кто еще похвалит.
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06.03.2021 17:51 Ответить
Бред сивой кобылы...
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06.03.2021 18:16 Ответить
парадокс: зелен-ий зробив найбільше для деолігархізації, а Україна як була найбіднішою країною Європи, так і залишається...
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06.03.2021 19:28 Ответить
Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов Источник: https://censor.net/ru/n3251782

ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ ТИМ БІЛЬШЕ ШАНСІВ ЩО В НЕЇ ПОВІРЯТЬ
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06.03.2021 20:20 Ответить
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