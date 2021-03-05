"ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент"

В Офисе Президента прокомментировали введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ОП в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма", - сказано в сообщении.

В Офисе Президента считают, что борьба с олигархами "лежит не только в плоскости уголовной ответственности". Она также включает создание условий, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной конкурентной среде.

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"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - подытожили в ОП.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.

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