В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г. ФОТО

В Черноморске (Одесская область) открыли мемориальную доску младшему сержанту Вооруженных сил Украины Эдуарду Савинову, погибшему на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Памятный знак размещен на стене черноморской школы №1, где учился военнослужащий.

Эдуард Савинов родился 15 августа 1970 года в Черноморске. На фронт пошел добровольно во время пятой волны мобилизации. Занимал должность командира отделения десантно-штурмовой роты первого батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 10 мая 2016 года в селе Широкино, что под Мариуполем. Военнослужащие подорвались на мине с растяжкой. Эдуард погиб от осколочного ранения. У него остался сын-подросток.

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