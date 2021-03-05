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Новости Агрессия России против Украины
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В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г. ФОТО

В Черноморске (Одесская область) открыли мемориальную доску младшему сержанту Вооруженных сил Украины Эдуарду Савинову, погибшему на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г 01

Памятный знак размещен на стене черноморской школы №1, где учился военнослужащий.

Эдуард Савинов родился 15 августа 1970 года в Черноморске. На фронт пошел добровольно во время пятой волны мобилизации. Занимал должность командира отделения десантно-штурмовой роты первого батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г 02

Погиб 10 мая 2016 года в селе Широкино, что под Мариуполем. Военнослужащие подорвались на мине с растяжкой. Эдуард погиб от осколочного ранения. У него остался сын-подросток. 

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Автор: 

Черноморск Ильичевск (77) мемориальная доска (217) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 1084
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05.03.2021 19:53 Ответить
Был на его похоронах. Он жил в малосемейке совсем рядом от того дома, где живу я, через улицу.
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05.03.2021 20:02 Ответить
Що таке малосімейка? Гуртожиток?
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05.03.2021 20:47 Ответить
Однкомнатные квартиры вдоль длинного коридора. Некоорые по 11 кв.м. другие по 17.
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05.03.2021 20:59 Ответить
Это как социальное жилье в Штатах: общий коридор на несколько квартир, отдельная комната + маленькая кухня + маленький совмещенный санузел. Иногда бывает маленький балкончик.
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06.03.2021 07:24 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 6898
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05.03.2021 20:07 Ответить
В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 5160

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !! (допоки ми їх пам"ятаємо)
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05.03.2021 20:34 Ответить
Героям Слава !
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05.03.2021 20:55 Ответить
Спасибо, Брат, что охранял мой Марик, мой дом и мою семью...
Я в это время был на комплектации в Сумской области и через шесть дней после твоей гибели мы с Братьями со всей Украины уже были в зоне АТО и приступили к защите твоей семьи и дома...
Спи спокойно, Дорогой. Мы отомстим.
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06.03.2021 07:32 Ответить
 
 