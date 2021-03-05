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Новости Коронавирус и карантин
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"Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19

Руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына заявляет, что из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда лечить будут только "перспективных к жизни".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение врач выложил на своей странице в Фейсбуке.

"Когда наступает форс-мажор, экстремальная ситуация, когда поступают массово больные, в медицине катастроф есть такой пункт: "медицинская сортировка". Что это такое... Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть пациенты крайне тяжелые могут не получить надлежащую медицинскую помощь. Это не моя выдумка. Это такие положения при чрезвычайных ситуациях", - рассказал врач.

По его словам, только за последние четыре дня в областную больницу поступили 76 пациентов.

"Выписаны 36. На кислородной терапии находится 110. Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты", - отметил врач.

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Яцына подчеркнул, что новая волна коронавируса протекает иначе. "Видимо, имеем все-таки мутированный штамп данной инфекции. Болеют молодые люди, и умирают молодые люди", - подчеркнул он.

Врач обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать карантинные ограничения, чтобы остановить распространение смертельной инфекции.

"Я вас очень прошу, количество больных неуклонно растет. Количество мест неустанно падает. Количество врачей, возможность оказания помощи также находится в критической ситуации. Они физически и морально истощаются. Я вас очень прошу – остановим этот ковид, потому что он остановит нас. Будьте мудры, мне все равно, кто верит в него, кто нет. Это - реальная картина, требующая немедленного реагирования. Я вас очень прошу – прислушайтесь. Я вас очень прошу, будьте мудрыми, чтобы этот вопрос приостановить. Помогите", - подытожил Юрий Яцына.

Также читайте: Закарпатью просто необходима "красная" зона, заболеваемость растет. Может произойти коллапс медсистемы, - директор департамента здравоохранения ОГА Пшеничный

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+16
Довипендрувалися! Говорили ж всім, просили - дотримуйтеся карантинних заходів.. Тепер будемо пожинати плоди власного пофігізму.
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05.03.2021 19:55
+11
Українці! Ваше головне завдання - це не захворіти. Носіть маски та не спілкуйтесь без неї ні з ким, навіть з батьками чи родичами, які живуть не разом із вами. Цей ковід дуже підступний, ваше здоров'я після хвороби ніколи не стане як раніше. Бажано пити вітамін D, С та цинк.
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05.03.2021 20:03
+7
"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19 - Цензор.НЕТ 2377
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05.03.2021 20:56
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Правила форума Совет форумчан
Сказал, что и кислород в стране заканчивается. Придётся просить транш в МВФ на покупку кислорода. Весь выдыхали больные, которые не хотели маски носить. А теперь не бегут вакцинироваться.
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05.03.2021 19:49 Ответить
Это медицина по зеленому. Тяжелые вообще на мусорку и зачем они нужны, а нетяжелых будут залечивать до тяжелого состояния, а кто еще не больной будут прививать, чтобы тяжелые были. Кстати, по обнародованным исследованиям французских и израильских ученых смертность от пятинедельной вакцинации уже в 260 раз превышает смертность от коронавируса. И смертность молодых привитых намного превышает смертность пожилых. Вот такая реальная картина вакцинаторного процесса. https://www.youtube.com/watch?v=q-bWf8zIQl4
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05.03.2021 19:58 Ответить
со справкой из Синагоги куда в перспективные в Сраюль аль в морг
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05.03.2021 20:15 Ответить
а шо скажет мастер спорта по борьбе с ковидом галаборотько?
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05.03.2021 20:20 Ответить
"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19 - Цензор.НЕТ 2377
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05.03.2021 20:56 Ответить
По Вашей ссылке чел сравнивает смертность от противоковидных вакцин и смертности от самой болезни за последние ПЯТЬ лет. Удивительно правдивая информация!
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05.03.2021 22:27 Ответить
Это понятно что оговорка, потом он сказал 5 недель . Только ботам не понятно, что вакцинация от Ковида началась не 5 лет назад, а 5 недель назад. Сразу по твоему комментарию видна ботовская хватка. Тьфу!
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06.03.2021 21:47 Ответить
ну хоть в койках битой пока не добивают...спасибо санитару амурскому агромнейшее..
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05.03.2021 19:51 Ответить
Довипендрувалися! Говорили ж всім, просили - дотримуйтеся карантинних заходів.. Тепер будемо пожинати плоди власного пофігізму.
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05.03.2021 19:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/5/7285700/ В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов
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05.03.2021 19:58 Ответить
нормально так себе рабиновичи костюмы пингвинов дэсь надыбалы...
сразу и не отличишь...
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05.03.2021 20:04 Ответить
Статистику в студию!
Удельная смертность за 2020 г не выше чем за предыдущие годы.
Страны в которых нет фактически карантина как ни странно не вымерли.
И мест для всех больных там хватает.
Эти истерические заявления оставьте для домохозяек.
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05.03.2021 19:59 Ответить
брехня.
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05.03.2021 21:13 Ответить
"Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19

Да-да. Точно. как в Днепрпетровске перед последними выборами, главврач областной больницы орал, что ему ковидных складывать некуда. Пока его носом не ткнули и не сказали "Дорогой, у тебя заполненность коек - 10 процентов. Что ты разорался? Давай привезём телевидение, покажешь этот обвал" И всё. Притих.
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05.03.2021 20:01 Ответить
Українці! Ваше головне завдання - це не захворіти. Носіть маски та не спілкуйтесь без неї ні з ким, навіть з батьками чи родичами, які живуть не разом із вами. Цей ковід дуже підступний, ваше здоров'я після хвороби ніколи не стане як раніше. Бажано пити вітамін D, С та цинк.
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05.03.2021 20:03 Ответить
Цинк? Вітаміни? Маски вдома? Цілителів розвелось... Файзер занервував від такого простого рішення проблеми.
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05.03.2021 20:59 Ответить
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06.03.2021 12:52 Ответить
Три маски!
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05.03.2021 21:24 Ответить
Тобі троє трусів.
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06.03.2021 12:53 Ответить
на голову
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06.03.2021 12:56 Ответить
Це таке збочення у джапанізів!
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06.03.2021 14:31 Ответить
Хто про що а курка про просо!
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06.03.2021 14:21 Ответить
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06.03.2021 14:23 Ответить
Веснянний мікроелементоз?
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06.03.2021 14:32 Ответить
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06.03.2021 15:14 Ответить
А гоголь-моголь? )
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05.03.2021 22:12 Ответить
Подвійну дозу.
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06.03.2021 12:55 Ответить
У мене за сьогодні 8 випадків. Два важких...
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05.03.2021 20:04 Ответить
горячки ?
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05.03.2021 20:09 Ответить
Кому що болить...
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05.03.2021 20:22 Ответить
А хто керує вселенною ,коли ти випадки рахуєш?
Головне щоб санітари нічого не запідозрили! Бо знову твій старшіп відвяжуть від грат на вікні.
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05.03.2021 21:27 Ответить
Ти бухий чи просто дебіл?
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05.03.2021 21:30 Ответить
Я тверезодумаючий!
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05.03.2021 21:38 Ответить
Бухий таки, схоже.
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05.03.2021 21:39 Ответить
А ти діагностуєш через нет?
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05.03.2021 21:42 Ответить
Через нет можу тільки послати. Тебе куди?
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05.03.2021 22:15 Ответить
Воно й замітно , стайл свиночолого.
Попробував би послати в живу.
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06.03.2021 07:55 Ответить
Ти мамин Герой?
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06.03.2021 07:58 Ответить
Брак моносахаридів у гліальних клітинах?
пархато -чого?
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06.03.2021 09:44 Ответить
Выпускайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, как больные дерутся за кислородный баллон, а родственники им в хлебе передают бритву, чтобы они покончили с собой. И что, как выяснилось, этот вирус рикошетит аж в третьем поколении. Если не привиться.
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05.03.2021 20:10 Ответить
Нада , шоб Петро -Лексеич помог . Петро памаги !
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05.03.2021 20:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/432106 надо громче просить. Может ПП расщедрится и купит десяток пульсоксиметров по 6 долларов за штуку. На большее нет денег так как выборы уже прошли.
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05.03.2021 20:22 Ответить
шо ты несешь?
тебе может ковид и на пользу пошел бы...
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05.03.2021 20:46 Ответить
а якщо його рідні стануть важкі буде сортіровка ?
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05.03.2021 20:14 Ответить
сортировка будет по возрасту: чем моложе, тем бьістрее не дадут аппарат тому, кто старее.
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05.03.2021 20:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/463480 Сортировка давно идет- кто платит, того и лечат. Кто не платит- на выписку.
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05.03.2021 22:53 Ответить
Доктор сказал в морг - значит в морг... Дожились, мля...!
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05.03.2021 20:21 Ответить
ну украинцам захотелось повторить опьіт италии. не даром же туда ездили за опьітом.
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05.03.2021 20:22 Ответить
Может так статься, что кото-то будет рассказывать следствию, что асфальт был ооооочень нужен. Ну оооосень-ооооочень!
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05.03.2021 20:23 Ответить
Якщо в Україні медицина до сраки то на закарпуттю -доктор менґелє це піонєр з рогаткою!
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05.03.2021 20:36 Ответить
"Помогите" - подытожил руководитель Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына. Вы к кому обращаетесь за помощью, товарищ Яцина? К народу или к начальству?
Вы совсем ничего не сказали о том, что Вам ответило начальство на Вашу просьбу. Может Вы к нему не обращались? А должны были в первую очередь. Понимаете, товарищ Яцына, некрасиво просить помощи у народа, если Вы не просили помощи у начальства (МОЗ). Это даже не помощь, а его, начальства, работа. Оно располагает деньгами ковидного фонда, а Ваше обращение к народу - это что, желание сэкономить деньги ковидного или других фондов для покупки концентраторов за счёт народа? Не надо прикрывать начальство.
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05.03.2021 20:38 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



Подождите, а как могут быть засекречены расходы из бюджета?
То есть взяли деньги, заплатили за вакцину, но по какой цене не скажем.
Завтра эту вакцину с вероятностью в 90% выставят по коммерческой цене?
Кто посчитает маржу? Или там есть кому считать?
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05.03.2021 21:19 Ответить
2020 15,2 0,05%
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8
Это коофиициент смертности в Украине.
То где здесь пандемия?
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05.03.2021 21:28 Ответить
"Медицинская сортировка" - как по мне, в отношении людей звучит нелепо.
Со слов великого Амосова, во время Второй Мировой войны он занимался тем же самым среди тяжело раненых, но называл это "медицинской селекцией". Оно, конечно, отличается как "в лоб" от "по лбу", но всё-таки как-то благозвучней.
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05.03.2021 21:39 Ответить
Как ни обзови, а пациент едет прямой дорогой в морг
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05.03.2021 21:48 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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05.03.2021 22:14 Ответить
Украинцы, я Вас прошу, колитесь Ковишильд, ведь именно для этого затевался этот кипиш. Прокладка купила этот чудо препарат по секретным ценам ))
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05.03.2021 22:30 Ответить
До сих пір є дебільчики для яких ковід не існує ? Ну ну
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06.03.2021 04:46 Ответить
зегнидский с радуцким купили идийские вакциньі по 300$ за дозу,
лохи заплатят, а на медицину болт положили,
там зеленскому с радуцким поживляться не так удобно ...
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06.03.2021 07:13 Ответить
1991-669 960 Ось дані смертності офіційної статистики за останні 30 років.

1992-697 110

1993-741 662
1994-764 669
1995-792 587
1996-776 717
1997-754 151
1998-719 954
1999-739 170
2000-758 082

2001-745 952
2002-754 911
2003-765 408
2004-761 261
2005-781 961
2006-758 092
2007-762 877
2008-754 460
2009-706 739
2010-698 235
2011-664 588
2012-663 139
2013-662 368
2014-632 296
2015-594 796
2016-583 631
2017-574 123
2018-587 665
2019-581 1142020-616835
Зверніть увагу: це без окупованих територій. Різниця між 2020 і 2019 - суттєва (хоча при кравчуку, кучмі, ющенку,януовочу мерло набагато більше). Більше 30 тисяч. Чи це - результат епідемії ковіду? Чи через недоступність для вчасно наданої меддопомоги? Чи це вмерли від мук совісті ті виборці, що голосували за отаку ганебну владу?
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06.03.2021 08:42 Ответить
Читаю коменти і офігєваю...чи то справді народ такий тупий чи то московські тролі...
Чи ви думаєте, що безсмертні? Чи у вас дома стареньких немає?
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06.03.2021 08:49 Ответить
зато на лыжах покатались и фоточки с президентиком поделали...
когда вся страна сидела на жестком карантине, за бабосики горнолыжные курорты остались открыты да ещё и прорекламированы "президентом". Теперь у них сортировка, твари! Кто отвечать будет??
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06.03.2021 16:50 Ответить
это называется "если у соседа денег больше чем у тебя, то сосед более перспективный, а ты едешь сразу в морг". Селекция по-украински.
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06.03.2021 16:53 Ответить
 
 