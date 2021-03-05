"Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19

Руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына заявляет, что из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда лечить будут только "перспективных к жизни".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение врач выложил на своей странице в Фейсбуке.

"Когда наступает форс-мажор, экстремальная ситуация, когда поступают массово больные, в медицине катастроф есть такой пункт: "медицинская сортировка". Что это такое... Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть пациенты крайне тяжелые могут не получить надлежащую медицинскую помощь. Это не моя выдумка. Это такие положения при чрезвычайных ситуациях", - рассказал врач.

По его словам, только за последние четыре дня в областную больницу поступили 76 пациентов.

"Выписаны 36. На кислородной терапии находится 110. Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты", - отметил врач.

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Яцына подчеркнул, что новая волна коронавируса протекает иначе. "Видимо, имеем все-таки мутированный штамп данной инфекции. Болеют молодые люди, и умирают молодые люди", - подчеркнул он.

Врач обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать карантинные ограничения, чтобы остановить распространение смертельной инфекции.

"Я вас очень прошу, количество больных неуклонно растет. Количество мест неустанно падает. Количество врачей, возможность оказания помощи также находится в критической ситуации. Они физически и морально истощаются. Я вас очень прошу – остановим этот ковид, потому что он остановит нас. Будьте мудры, мне все равно, кто верит в него, кто нет. Это - реальная картина, требующая немедленного реагирования. Я вас очень прошу – прислушайтесь. Я вас очень прошу, будьте мудрыми, чтобы этот вопрос приостановить. Помогите", - подытожил Юрий Яцына.

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