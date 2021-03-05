"Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19
Руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына заявляет, что из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда лечить будут только "перспективных к жизни".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение врач выложил на своей странице в Фейсбуке.
"Когда наступает форс-мажор, экстремальная ситуация, когда поступают массово больные, в медицине катастроф есть такой пункт: "медицинская сортировка". Что это такое... Если возможности предоставления адекватного лечения ограничены, то это адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть пациенты крайне тяжелые могут не получить надлежащую медицинскую помощь. Это не моя выдумка. Это такие положения при чрезвычайных ситуациях", - рассказал врач.
По его словам, только за последние четыре дня в областную больницу поступили 76 пациентов.
"Выписаны 36. На кислородной терапии находится 110. Практически все места для предоставления кислородной терапии заняты", - отметил врач.
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Яцына подчеркнул, что новая волна коронавируса протекает иначе. "Видимо, имеем все-таки мутированный штамп данной инфекции. Болеют молодые люди, и умирают молодые люди", - подчеркнул он.
Врач обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать карантинные ограничения, чтобы остановить распространение смертельной инфекции.
"Я вас очень прошу, количество больных неуклонно растет. Количество мест неустанно падает. Количество врачей, возможность оказания помощи также находится в критической ситуации. Они физически и морально истощаются. Я вас очень прошу – остановим этот ковид, потому что он остановит нас. Будьте мудры, мне все равно, кто верит в него, кто нет. Это - реальная картина, требующая немедленного реагирования. Я вас очень прошу – прислушайтесь. Я вас очень прошу, будьте мудрыми, чтобы этот вопрос приостановить. Помогите", - подытожил Юрий Яцына.
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сразу и не отличишь...
Удельная смертность за 2020 г не выше чем за предыдущие годы.
Страны в которых нет фактически карантина как ни странно не вымерли.
И мест для всех больных там хватает.
Эти истерические заявления оставьте для домохозяек.
Да-да. Точно. как в Днепрпетровске перед последними выборами, главврач областной больницы орал, что ему ковидных складывать некуда. Пока его носом не ткнули и не сказали "Дорогой, у тебя заполненность коек - 10 процентов. Что ты разорался? Давай привезём телевидение, покажешь этот обвал" И всё. Притих.
Головне щоб санітари нічого не запідозрили! Бо знову твій старшіп відвяжуть від грат на вікні.
Попробував би послати в живу.
пархато -чого?
тебе может ковид и на пользу пошел бы...
Вы совсем ничего не сказали о том, что Вам ответило начальство на Вашу просьбу. Может Вы к нему не обращались? А должны были в первую очередь. Понимаете, товарищ Яцына, некрасиво просить помощи у народа, если Вы не просили помощи у начальства (МОЗ). Это даже не помощь, а его, начальства, работа. Оно располагает деньгами ковидного фонда, а Ваше обращение к народу - это что, желание сэкономить деньги ковидного или других фондов для покупки концентраторов за счёт народа? Не надо прикрывать начальство.
https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra
Подождите, а как могут быть засекречены расходы из бюджета?
То есть взяли деньги, заплатили за вакцину, но по какой цене не скажем.
Завтра эту вакцину с вероятностью в 90% выставят по коммерческой цене?
Кто посчитает маржу? Или там есть кому считать?
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8
Это коофиициент смертности в Украине.
То где здесь пандемия?
Со слов великого Амосова, во время Второй Мировой войны он занимался тем же самым среди тяжело раненых, но называл это "медицинской селекцией". Оно, конечно, отличается как "в лоб" от "по лбу", но всё-таки как-то благозвучней.
- Конечно, голубчик, но только под себя.
лохи заплатят, а на медицину болт положили,
там зеленскому с радуцким поживляться не так удобно ...
1992-697 110
1993-741 662
1994-764 669
1995-792 587
1996-776 717
1997-754 151
1998-719 954
1999-739 170
2000-758 082
2001-745 952
2002-754 911
2003-765 408
2004-761 261
2005-781 961
2006-758 092
2007-762 877
2008-754 460
2009-706 739
2010-698 235
2011-664 588
2012-663 139
2013-662 368
2014-632 296
2015-594 796
2016-583 631
2017-574 123
2018-587 665
2019-581 1142020-616835
Зверніть увагу: це без окупованих територій. Різниця між 2020 і 2019 - суттєва (хоча при кравчуку, кучмі, ющенку,януовочу мерло набагато більше). Більше 30 тисяч. Чи це - результат епідемії ковіду? Чи через недоступність для вчасно наданої меддопомоги? Чи це вмерли від мук совісті ті виборці, що голосували за отаку ганебну владу?
Чи ви думаєте, що безсмертні? Чи у вас дома стареньких немає?
когда вся страна сидела на жестком карантине, за бабосики горнолыжные курорты остались открыты да ещё и прорекламированы "президентом". Теперь у них сортировка, твари! Кто отвечать будет??