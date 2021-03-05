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Новости Санкции против России
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В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций

В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций

Высший земельный суд в Гамбурге осудил двух баварских бизнесменов за нарушение санкций ЕС в отношении России, введенных за оккупацию Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Один из обвиняемых, 41-летний житель Аугсбурга, проведет за решеткой 3 года и девять месяцев за заключение с Россией соответствующих соглашений, у него конфисковано 8 млн евро. Его пособник из Мюнхена, которого суд признал виновным в отмывании денег и получении 184 тысяч евро комиссионных от незаконного соглашения, приговорен к 2 годам условно.

Судом установлено, что российские заказчики заплатили почти 8 млн евро за 15 приборов. Поставки шли в Екатеринбург. Контракты подписывались с якобы гражданской фирмой, но конечным получателем продукции, как было доказано в суде, была российская государственная компания "Воздушно-космическая оборонительная корпорация Алмаз-Антей", о чем немецкие поставщики не могли не знать.

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Как известно, поставки оружия и товаров двойного назначения в Россию запрещены с 2014 года, когда Европейский Союз ввел санкции в ответ на оккупацию Крыма и включение его в состав России, а также начало вооруженной агрессии на востоке Украины.

"Алмаз-Антей" внесен в санкционный список как предприятие, производящее вооружение, которое поставляется вооруженным формированиям самопровозглашенных "республик" на востоке Украины. Корпорация не раз пыталась обжаловать это решение, но каждый раз Европейский суд отказывался отменить санкции, в последний раз это произошло 25 января этого года.

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Автор: 

Германия (6939) Крым (26373) санкции (11268)


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Топ комментарии
+11
В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4322
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05.03.2021 20:17
+8
это не свобода слова - это канал путина в Украине...
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05.03.2021 20:39
+6
По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Работать не с кем. Кругом одни дебилы.

В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4418
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05.03.2021 20:12
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По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Работать не с кем. Кругом одни дебилы.

В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4418
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05.03.2021 20:12 Ответить
Идиот, не лезь в американскую вагину, бо тебя дурака рано или поздно найдут в любой стране и отрежут тебе идиоту голову.
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05.03.2021 21:07 Ответить
Simens убирает конкурентов
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05.03.2021 20:13 Ответить
Крапля в морі.
Як там Сіменс себе почуває?
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05.03.2021 20:13 Ответить
_К двум условно... вырожденцы! Людоеды их растерзают и разорвут! А ещё у них суд запретил спецслужбам делать свою работу по обеспечению нацбезопасности: осуществлять слежку за https://www.dw.com/uk/sud-tymchasovo-zaboronyv-spetssluzhbam-nahliad-za-partiieiu-alternatyva-dlia-nimechchyny/a-56788199?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml партией АДН .
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05.03.2021 20:14 Ответить
Хмм, в Баварии самая лучшая экономика, еда и девушки.
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05.03.2021 20:15 Ответить
В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4322
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05.03.2021 20:17 Ответить
Есть с кого брать пример.
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05.03.2021 20:21 Ответить
проверил лично - прямую трансляцию (он лайн) заблокировали

У Німеччині двох бізнесменів засудили за поставки обладнання в РФ в порушення кримських санкцій - Цензор.НЕТ 5150
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05.03.2021 20:35 Ответить
свобода слова в действии
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05.03.2021 20:37 Ответить
это не свобода слова - это канал путина в Украине...
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05.03.2021 20:39 Ответить
на ютубе
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05.03.2021 20:40 Ответить
ну да - напишите еще, что на радиоволнах..
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05.03.2021 20:45 Ответить
Толых ваше врэмья ушло ! ))
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05.03.2021 20:53 Ответить
А баба Толых - против!)))))
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05.03.2021 20:57 Ответить
Так анобаба ?!? )) Угу, понятно.
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05.03.2021 21:01 Ответить
Фигня, только что перепроверил... https://www.youtube.com/user/112Ukraine онлайн
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05.03.2021 20:40 Ответить
https://censor.net/ua/user/472288 - дайте прямую ссылку - проверю еще раз
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05.03.2021 20:43 Ответить
Пашет канал https://www.youtube.com/c/112Ukraine/featured
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05.03.2021 20:51 Ответить
проверил - только в записи
он лайн нет..
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05.03.2021 20:55 Ответить
Канал да, работает, но не онлайн-трансляция
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05.03.2021 20:55 Ответить
Хмм, я не обратил внимание, ссылка переходит на ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ, https://www.youtube.com/watch?v=w_kWfZg07TY. Выходит на самом деле заблокировали.
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05.03.2021 20:54 Ответить
Но может в Украине обстоит иначе...
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05.03.2021 20:40 Ответить
https://interfax.com.ua/news/telecom/728545.html

20:35 05.03.2021
YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал
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05.03.2021 20:48 Ответить
Alle ******* nicht alles.
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05.03.2021 20:53 Ответить
Вот так. а у нас Рабинович карту Украины без Крыма нарисовал и ничего
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05.03.2021 20:59 Ответить
рябинавичь это цырковое чмо !
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05.03.2021 21:02 Ответить
Это чмо уже может готовиться к следующей "ходке"!
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05.03.2021 21:06 Ответить
из руководства Симменса?
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05.03.2021 21:03 Ответить
 
 