В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций
Высший земельный суд в Гамбурге осудил двух баварских бизнесменов за нарушение санкций ЕС в отношении России, введенных за оккупацию Крыма.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.
Один из обвиняемых, 41-летний житель Аугсбурга, проведет за решеткой 3 года и девять месяцев за заключение с Россией соответствующих соглашений, у него конфисковано 8 млн евро. Его пособник из Мюнхена, которого суд признал виновным в отмывании денег и получении 184 тысяч евро комиссионных от незаконного соглашения, приговорен к 2 годам условно.
Судом установлено, что российские заказчики заплатили почти 8 млн евро за 15 приборов. Поставки шли в Екатеринбург. Контракты подписывались с якобы гражданской фирмой, но конечным получателем продукции, как было доказано в суде, была российская государственная компания "Воздушно-космическая оборонительная корпорация Алмаз-Антей", о чем немецкие поставщики не могли не знать.
Как известно, поставки оружия и товаров двойного назначения в Россию запрещены с 2014 года, когда Европейский Союз ввел санкции в ответ на оккупацию Крыма и включение его в состав России, а также начало вооруженной агрессии на востоке Украины.
"Алмаз-Антей" внесен в санкционный список как предприятие, производящее вооружение, которое поставляется вооруженным формированиям самопровозглашенных "республик" на востоке Украины. Корпорация не раз пыталась обжаловать это решение, но каждый раз Европейский суд отказывался отменить санкции, в последний раз это произошло 25 января этого года.
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