Главные новости 5 марта: США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского падает

США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского возобновил падение, YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина", - главные новости Украины 5 марта.

Санкции против Коломойского

Соединенные Штаты признали Коломойского "причастным к серьезной коррупции" за действия в 2014-2015 гг, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА. Олигарху и его близким запретили въезжать в США.

Офис Президента заявил, что за 2 года на должности Зеленский сделал для деолигархизации Украины больше, чем любой из предыдущих президентов. И поблагодарил "каждого партнера" за поддержку на этом пути.

Против руководства ОП открыли производство из-за Татарова

Дело открыли по заявлению нардепа "Голоса" Юрчишина. Он рассказал, что в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении замглавы ОП Олега Татарова, что это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).

Рейтинг Зеленского падает

Президента Украины поддерживают 22,5% граждан, еще в конце февраля их было 23,1%, - таковы результаты компании "Рейтинг". При этом Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, за Ю.Бойко - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.

YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина"

Теперь на YouTube-канале "112 Украина" доступны только отдельные видео телеканала. Прямая трансляция его вещания там не ведется.

Беларусь и Россия будут вместе готовить военных

Минск и Москва создадут 3 совместных центра по подготовке военных - об этом министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились на переговорах в Москве. Эти центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.

Третья волна пандемии COVID-19

На Закарпатье усиливают карантин - тамошние врачи прямо говорят, что будут вынуждены "сортировать" больных и не смогут оказывать помощь самым тяжелым из них. Всего уровень госпитализации превышен в 7 областях.

Известные украинцы сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире, призывая соотечественников не бояться вакцинации.

Дворец патриарха Кирилла в оккупированном Крыму

Его журналисты нашли рядом с дворцом Путина. Резиденцию стоимостью 22 млрд рублей официально называют "духовным центром", но на самом деле туда приезжает только глава РПЦ.