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Новости
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Главные новости 5 марта: США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского падает

Главные новости 5 марта: США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского падает

США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского возобновил падение, YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина", - главные новости Украины 5 марта.

Санкции против Коломойского

Соединенные Штаты признали Коломойского "причастным к серьезной коррупции" за действия в 2014-2015 гг, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА. Олигарху и его близким запретили въезжать в США.

Офис Президента заявил, что за 2 года на должности Зеленский сделал для деолигархизации Украины больше, чем любой из предыдущих президентов. И поблагодарил "каждого партнера" за поддержку на этом пути.

Против руководства ОП открыли производство из-за Татарова

Дело открыли по заявлению нардепа "Голоса" Юрчишина. Он рассказал, что в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении замглавы ОП Олега Татарова, что это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).

Рейтинг Зеленского падает

Президента Украины поддерживают 22,5% граждан, еще в конце февраля их было 23,1%, - таковы результаты компании "Рейтинг". При этом Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, за Ю.Бойко - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.

YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина"

Теперь на YouTube-канале "112 Украина" доступны только отдельные видео телеканала. Прямая трансляция его вещания там не ведется.

Беларусь и Россия будут вместе готовить военных

Минск и Москва создадут 3 совместных центра по подготовке военных - об этом министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились на переговорах в Москве. Эти центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.

Третья волна пандемии COVID-19

На Закарпатье усиливают карантин - тамошние врачи прямо говорят, что будут вынуждены "сортировать" больных и не смогут оказывать помощь самым тяжелым из них. Всего уровень госпитализации превышен в 7 областях.

Известные украинцы сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире, призывая соотечественников не бояться вакцинации.

Дворец патриарха Кирилла в оккупированном Крыму

Его журналисты нашли рядом с дворцом Путина. Резиденцию стоимостью 22 млрд рублей официально называют "духовным центром", но на самом деле туда приезжает только глава РПЦ.

Автор: 

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20268) Кирилл (1083) Коломойский Игорь (1791) 112 Украина (174) коронавирус (17042) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+2
Рейтінги,це локшина на вуха лохтората !!!)))
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05.03.2021 22:12
+2
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1987
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05.03.2021 22:18
+2
можно бы понять, если бы праздник для женщин был 7 или 9-го марта, или в иное время... Но ведь 8-е марта , как раз, выстрадали в забастовках ерманские проститутки . И добились 8-ми часовой рабочий день с повышением зарплаты... Ко всему, проститутки не считают себя представителями протилежноi статi.
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05.03.2021 22:27
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Потрапив Віслючок в п...дорез ,між кремлем та Вашингтоном !!! Запасаємось попкорном , далі буде цікавіше !!!)))
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05.03.2021 22:06 Ответить
Рейтинги пляшут краковяк.
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05.03.2021 22:06 Ответить
Рейтінги,це локшина на вуха лохтората !!!)))
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05.03.2021 22:12 Ответить
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev



Слава удальонці!
За те, що я позбавлена ганебних привітань за статевою ознакою!
За те, що не пхалась у трамваї зі снулою квіткою в руках, забембана, з одним лише бажанням: скоріше б додому!

*варто сказати, що минулого року наш найвищий керівник у промові згадав, що вітання з восьмомарта - це дискримінація, і просто подякував за нашу роботу. Це було приємно.
А цього року навіть промов не було. І це ще більш приємно.
Совкові свята йдуть в сад.
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05.03.2021 22:08 Ответить
8 марта -международный праздник .
Если Вы не считаете себя женщиной ,это Ваши проблемы.
А 8 марта празднуют во многих странах . К примеру.Германия ,Берлин.
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05.03.2021 22:18 Ответить
можно бы понять, если бы праздник для женщин был 7 или 9-го марта, или в иное время... Но ведь 8-е марта , как раз, выстрадали в забастовках ерманские проститутки . И добились 8-ми часовой рабочий день с повышением зарплаты... Ко всему, проститутки не считают себя представителями протилежноi статi.
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05.03.2021 22:27 Ответить
В цілому світі відзначають міжнародний жіночий день, а у нас цілий місяць, коли обговорюють гендерну рівність, а не дарують жлобскі падарачкі і квіточки!
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05.03.2021 22:45 Ответить
опа новость Берлин оказывается страна.
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06.03.2021 07:14 Ответить
На сегодня в Германии 8 марта -праздничный день только в Берлине .
В остальных землях Германии официально он не праздник .
Поэтому я выделила Берлин.
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06.03.2021 07:45 Ответить
Берлин - это страна ?
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06.03.2021 07:53 Ответить
Что непонятного ? Просто сократила объём информации о том что празднуют
официально в Германии ,но только в Берлине.
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06.03.2021 09:12 Ответить
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1987
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05.03.2021 22:18 Ответить
Каой там рейтингг? Опрашивать в пивняках, а на предприятиях совсем другок. Раньш, например, идешь по рыеку все за Зелебеню были. Теперь, если кто и остался его сторонником, сопят в тряпочку - от грежа подальше
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05.03.2021 22:24 Ответить
очень смешные новости, цензор становится дном, в прямом смысле.
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05.03.2021 22:37 Ответить
ахахахахахха...
розсмішило) новості уже нє нє) а сабитія ващє - КРАХ)))
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06.03.2021 08:47 Ответить
Я и в лупу не увидел падения.Плітки.
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05.03.2021 22:43 Ответить
Найстрімкіше реальна зарплата зростала при Ющенку та Порошенку
Найскромніші результати показав минулий, 2020 рік, який був повним роком президентства Володимира Зеленського.
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05.03.2021 22:47 Ответить
Дійсно, зростала. Особливо в переводі на долари, в порівнянні з попередніми владами.
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05.03.2021 23:35 Ответить
Рейтинг Зе падает ибо Зе есть коломойкина офшорная прачка.
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 6722
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05.03.2021 22:55 Ответить
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1735
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05.03.2021 23:07 Ответить
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 5288
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05.03.2021 23:52 Ответить
Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят, несмотря на Байдена. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 03:11 Ответить
Мене цікавить, коли ЕС введе подібні санкції.
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06.03.2021 03:47 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Курс на деолигархизацию". Власть не способная закрыть один лыжный подъемник на горнолыжном курорте в центре красной эпидемической зоны и президентом страны там катающимся, смешна сама по себе, а со словами о "курсе на деолигархизацию", становится просто анекдотичной.
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06.03.2021 11:52 Ответить
 
 