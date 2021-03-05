Главные новости 5 марта: США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского падает
США ввели санкции против Коломойского, рейтинг Зеленского возобновил падение, YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина", - главные новости Украины 5 марта.
Санкции против Коломойского
Соединенные Штаты признали Коломойского "причастным к серьезной коррупции" за действия в 2014-2015 гг, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА. Олигарху и его близким запретили въезжать в США.
Офис Президента заявил, что за 2 года на должности Зеленский сделал для деолигархизации Украины больше, чем любой из предыдущих президентов. И поблагодарил "каждого партнера" за поддержку на этом пути.
Против руководства ОП открыли производство из-за Татарова
Дело открыли по заявлению нардепа "Голоса" Юрчишина. Он рассказал, что в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении замглавы ОП Олега Татарова, что это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).
Рейтинг Зеленского падает
Президента Украины поддерживают 22,5% граждан, еще в конце февраля их было 23,1%, - таковы результаты компании "Рейтинг". При этом Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, за Ю.Бойко - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.
YouTube заблокировал прямой эфир телеканала "112 Украина"
Теперь на YouTube-канале "112 Украина" доступны только отдельные видео телеканала. Прямая трансляция его вещания там не ведется.
Беларусь и Россия будут вместе готовить военных
Минск и Москва создадут 3 совместных центра по подготовке военных - об этом министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились на переговорах в Москве. Эти центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.
Третья волна пандемии COVID-19
На Закарпатье усиливают карантин - тамошние врачи прямо говорят, что будут вынуждены "сортировать" больных и не смогут оказывать помощь самым тяжелым из них. Всего уровень госпитализации превышен в 7 областях.
Известные украинцы сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире, призывая соотечественников не бояться вакцинации.
Дворец патриарха Кирилла в оккупированном Крыму
Его журналисты нашли рядом с дворцом Путина. Резиденцию стоимостью 22 млрд рублей официально называют "духовным центром", но на самом деле туда приезжает только глава РПЦ.
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
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Слава удальонці!
За те, що я позбавлена ганебних привітань за статевою ознакою!
За те, що не пхалась у трамваї зі снулою квіткою в руках, забембана, з одним лише бажанням: скоріше б додому!
*варто сказати, що минулого року наш найвищий керівник у промові згадав, що вітання з восьмомарта - це дискримінація, і просто подякував за нашу роботу. Це було приємно.
А цього року навіть промов не було. І це ще більш приємно.
Совкові свята йдуть в сад.
Если Вы не считаете себя женщиной ,это Ваши проблемы.
А 8 марта празднуют во многих странах . К примеру.Германия ,Берлин.
В остальных землях Германии официально он не праздник .
Поэтому я выделила Берлин.
официально в Германии ,но только в Берлине.
розсмішило) новості уже нє нє) а сабитія ващє - КРАХ)))
Найскромніші результати показав минулий, 2020 рік, який був повним роком президентства Володимира Зеленського.
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tZE inform
@tZEinform
"Курс на деолигархизацию". Власть не способная закрыть один лыжный подъемник на горнолыжном курорте в центре красной эпидемической зоны и президентом страны там катающимся, смешна сама по себе, а со словами о "курсе на деолигархизацию", становится просто анекдотичной.