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Если налоговая амнистия выведет "из тени" $20 млрд, - это будет победа, - "слуга народа" Гетманцев

Если налоговая амнистия выведет

"В тени" в Украине находятся около $50 млрд. Если $20 млрд удастся вывести из тени благодаря механизму налоговой амнистии, это будет победой.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, будет победой, если мы до $20 млрд из "тени", - сказал Гетманцев.

При этом каков будет доход государства от легализации таких активов, спрогнозировать сложно, отметил он.

"Фискальная цель - не первая цель (налоговой амнистии. - Ред.)", - подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты 5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации. При этом законопроекты предлагают установить, что даже если лицо не подаст декларации и не уплатит сбор, часть его активов будет подлежать автоматической легализации в рамках налоговой амнистии, добавила она. В частности, речь идет об активах на сумму до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м или доме площадью до 240 кв. м, нежилой недвижимости до 60 кв. м, а также земельном участке и транспортном средстве, которые должны также отвечать ряду критериев.

Также на Цензор.НЕТ: ГФС сообщила о завершении расследования, которое вернет государству 90 млн грн

Автор: 

амнистия (455) налоги (3238) шоу Шустера (315) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+17
Уклонение от налогов в крупных размерах
- завоз бытовой техники под видом деталей для сборки в Украине ( Эльдорадо фокстрот мегамакс ) . В Эльдорадо вообще владелец - родственник Медведева , так шо техника идёт кацапской сборки
- завоз крупных партий авто под видом деталей ( участвуют все плюс Васадзе)
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05.03.2021 22:44
+16
Я смотря на этого ******** и меня тошнит. Переключаю канал.
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05.03.2021 22:41
+16
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1367872460125769729 4 ч

Коррупционерам трудно бороться с коррупцией,контрабандистам с контрабандой... Поэтому борьбу перенесли на ФОПы.
Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1104
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05.03.2021 22:57
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Правила форума Совет форумчан
бабалбола кусок сей сервант
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05.03.2021 22:38 Ответить
Коли того зєйловця накінець то посадять , це буде перемога. От морда .
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05.03.2021 23:02 Ответить
и ещё 60 млрд не заметили..
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05.03.2021 22:40 Ответить
Не будет этого.В Украине коррупция правит страной.Судьи скоро отменят Украину своим решением.
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05.03.2021 22:40 Ответить
размечтался лоббист игорного бизнеса. деньги как были так и останутся в офшорах. сюда заходят крохи только под выпуск сверхдоходных ОГВЗ.
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05.03.2021 22:41 Ответить
И все купли-продажи украинских активов/предприятий элитой идет банковскими переводами между западными банками - эти деньги в Украину не заходят.
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06.03.2021 02:35 Ответить
Я смотря на этого ******** и меня тошнит. Переключаю канал.
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05.03.2021 22:41 Ответить
Уклонение от налогов в крупных размерах
- завоз бытовой техники под видом деталей для сборки в Украине ( Эльдорадо фокстрот мегамакс ) . В Эльдорадо вообще владелец - родственник Медведева , так шо техника идёт кацапской сборки
- завоз крупных партий авто под видом деталей ( участвуют все плюс Васадзе)
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05.03.2021 22:44 Ответить
мегамакса уже 10 лет как нет)) проснись
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05.03.2021 23:23 Ответить
Покупала там технику - потому и помню
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05.03.2021 23:56 Ответить
НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ - НА КАЧЕСТВО
раньше везли нормальную технику с Запада . Техника работает до сих пор
А вот купленная техника в последние годы( собранная кацапами из дешевых деталей) - ломается почти сразу . Мастера спрашивают год и не хотят ее ехать чинить
Лично столкнулась с жтой проблемой,
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05.03.2021 23:59 Ответить
за ноги беню надо потрясти - глядишь оно и звякнет...
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05.03.2021 22:45 Ответить
Если потрясти за ноги всех причастных и собрать 30% от наворованного, то звякнет на много более 100 лярдов S!
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05.03.2021 23:40 Ответить
не надо быть таким добрым - "30% от наворовованного"? - наворованное все выжать.
налоги платить по закону, за неуплаченые вовремя налоги пеня обзубительных размеров,
за повторную неуплату - срок + выплата.
тут ничего нового - так везде.
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06.03.2021 00:00 Ответить
Мдя, не втой стране и не в это время!

30, это запредельный максимум, того, что можно выдавить из быдлоэлиты(

ОнЕже элита (быдлом считают всех окружающих, будучи наглым, спаянным, потому успешным в бабле быдлом), потому и ... Давить надо, как клопов.
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06.03.2021 00:17 Ответить
та шо ты с него потрясешь? у него все бабло спрятано! забрать предприятия?...он только рад будет, так как они в полной сраке и модернизации не подлежат, проще новые построить!
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06.03.2021 06:13 Ответить
а почему не ты? - сироп - не пыли...
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06.03.2021 06:26 Ответить
Гетманцев похож на алкаша. И мыслит как алкаш. Выексти из дома ценную вещь и продать ее за копейки, чтобы на бухло хватило. Что такое 20$ лярдов.Один Кацубба внес залег в сумме 460 млн.грн.,это 16,5 млн. зеленых. Только с одного и только залога
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05.03.2021 22:46 Ответить
Ага. А если прижать барыжных шакалов, и посадить пару десятков, то "из тени" можно вывести пару бюджета Украины!
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05.03.2021 22:52 Ответить
100% Всього то ТРЕБА до влади патріотів-інженерів, а не заробівтчан - паразитів....
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06.03.2021 10:45 Ответить
Найкраще про це зелене непорозуміння сказала Маруся Звіробій.
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05.03.2021 22:52 Ответить
Сказал и ведь ничего не пообещал))).
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05.03.2021 22:53 Ответить
Тому що це для відмивання краденого. Міхо ж показав і розповів, як з такими баригами-паразитами він поступив! Шо тут гадать? Одне кодло.....
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06.03.2021 10:47 Ответить
а якщо не виведе, то вам, лохи, доведеться потерпіти
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05.03.2021 22:56 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1367872460125769729 4 ч

Коррупционерам трудно бороться с коррупцией,контрабандистам с контрабандой... Поэтому борьбу перенесли на ФОПы.
Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1104
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05.03.2021 22:57 Ответить
Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6994
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06.03.2021 00:11 Ответить
Была уже такая амнистия, как мек помнится.
Налоги платят лохи....

Как-то так получается в Украине.

Похоже, очередная отмазка для "бизнесменов" типа Бени и Пети....
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05.03.2021 22:57 Ответить
Не знаю за Беню, а Петя налоги платит в полном объёме!!! Это редкость, но, я это видел и был удивлён.
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06.03.2021 10:28 Ответить
Наивный чел , сажать надо а не амнистировать ,по другому в Украине не сработает .
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05.03.2021 23:02 Ответить
Да, щас. все разогнались. Придурок. Когда тебя уже уберут
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05.03.2021 23:03 Ответить
Если всех слуг повесить за шею в Мариининском Парке, - это будет мега-победа!
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05.03.2021 23:12 Ответить
Вже були такі амністії. І шо, який результат?
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05.03.2021 23:14 Ответить
результат великолепный, только вы ж понимаете оно уже снова набежало... и как быть, его ж не спрячешь... а вдруг тряхнут, это ж тюрьма.... и хорошо если полюбовно, а если честный или штаты - все труба вся жизнь на смарку - нет нет только амнистия...
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05.03.2021 23:26 Ответить
ну почему у зебиков основной упор на стяжательство? Когда начнут сами шо-та выдавать на гора? Типо с офорных счетов возвращать в Украину баблосик.
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05.03.2021 23:18 Ответить
А зачем, если им скоро туда драпать ?
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06.03.2021 08:02 Ответить
Выведет... КУЙ НА ПАЛОЧКЕ... выведет ! ))
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05.03.2021 23:18 Ответить
Шото мине кажется, что НЕ БУДЕТ ПОБЕДЫ и НЕ ВЫВЕДЕТ. Чтобы это произошло - назовите причину-стимул для этого.
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05.03.2021 23:21 Ответить
Легализацией хотите все простить себе любимым, и выйти в законное поле, так дешево откупиться?
Там с ковидных только 20 выпасть может, если взяться как следует. А если тряхнуть за последние 2-3 года? Возможно хватило бы и внешний долг закрыть.
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05.03.2021 23:21 Ответить
Кожна особа, яка збагачувалася у незаконний спосіб, напевне знала про відповідальність перед законом та усвідомлювала, що може наступити такий момент, коли приховувати свій капітал стане неможливо. Тому саме ці особи заздалегідь почали пропонувати власні варіанти легалізації отриманих у незаконний спосіб майна, коштів, дорогоцінностей тощо - хто пропонує сплатити лише «стандартні» податки (біля 20%), хто - 10%, а то і 5% від загальної вартості майна та грошових накопичень, і тому подібні варіанти. Втім, вирішити це питання можна дуже просто: для кожного громадянина необхідно обчислити вартість його майна, нерухомості, дорогоцінностей, цінних паперів, грошових заощаджень, облігацій і т.п. - і у вигляді «МАЙНОВОГО КРЕДИТУ» стягувати ці кошти у вигляді щорічної виплати 5% від визначеної суми «майнового кредиту» впродовж 20 років - тільки після цього майно, гроші і т.д. можуть вважатися «чистими» і не підлягатимуть будь-якому відчуженню чи оподаткуванню. Якщо людина зможе підтвердити легальність своїх доходів та надбань - борг у вигляді кредиту, заичпйно ж, не повинен нараховуватися. «Майновий кредит» повинен розповсюджуватися і на закордонне майно, тільки з тією різницею, що грошовий еквівалент майна треба виплачувати у валюті. Звичайно, якщо валюта для закупівель нерухомості та іншого майна не вивозилася з країни, а була зароблена завдяки роботі за кордоном - ніяких виплат не повинно вимагатись.
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05.03.2021 23:30 Ответить
В цілому, дійсно - коли ти накрав, то ти знав, що тебе можуть посадити, а майно конфіскувати. А то виходить - накрав - простили, ще накрав - простили. Ви таки ідіоти. Україна - це великий недоумок. От цього недоумка дурять, плюють і какають на нього й ногами вовтузять, а воно періодично всіх амністує.
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05.03.2021 23:36 Ответить
Тьфу, та 20 млрд. баксов можно вывести из тени только уничтожив коррупцию на границе!
Ещо минимум столько же если потрясти оллигархов. Но кому ж это интересно пока есть простое население которое еще смеет как то выкручиваться!
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05.03.2021 23:38 Ответить
Не очень понятно, шо понаписали в этом законе, но подозрение- какой то мелкий личный интерес группа лоббистов имеет. Шо означает легализовать дом? Это как? А ОВГЗ? Т,е дом на тещу-приходишь и зявляшь-дом мой. Платишь 5 процентов и едешь лечится в дурдом, ибо смысл содеяного может понять только "академик из Трускавца", Гетманцев, ну еще пару-тройку подобных "академиков".
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05.03.2021 23:45 Ответить
а если не выведет, то "ви зробили себе разом"
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05.03.2021 23:50 Ответить
Если налоговая амнистия выведет "из тени" $20 млрд, - это будет победа, - "слуга народа" ГетманцевЯкщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 994

Как же мне перевести сумму денег из головы на на свой счёт в банке ?!! ,
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05.03.2021 23:56 Ответить
"В тени" в Украине находятся около $50 млрд. Если $20 млрд удастся вывести из тени благодаря механизму налоговой амнистии, это будет победой. Источник: https://censor.net/ru/n3251805 терпилы(дебилы)пля!!свежо в памяти!!немцы это решили на раз-два!!кинули клич и определили сумму за сдачу таких нуворышей!!диски с записями посыпались с самых престижных банков (включая швейцарские)и результат был совсем наоборот!!(цыфры образно приведены ) 50 млрд(государство забрало)а возможно 20 миллионов(,,стукачи" получили)как говорится ,,почувствуйте разницу"или ,,очередной развод"(кому как нравится)на сегодняшний день тишь и благодать в этом вопросе.
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06.03.2021 00:40 Ответить
Сперва пугают педофилы, затем простые маньяки, геронтофилов бойся позже, а некрофилов смысла нет. (с) Но больше всего пугают дураки при власти - не знаешь чего от них ждать !!!
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06.03.2021 02:02 Ответить
..По перще мо *офшорку* закрити !?..
.Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5940
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06.03.2021 04:53 Ответить
зеленая налоговая амнистия из тени может вывести тока порошенко и открыть 138е дело на него...
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06.03.2021 05:35 Ответить
Таких как Гетманцев хорошо потрусить - 100млд.дол. можно собрать.
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06.03.2021 06:38 Ответить
гетьмпнцев конченый ублюдок
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06.03.2021 07:20 Ответить
Все зелёные што тяжёлыми балуются ? Такие закидоны не детские. И если бы только у одного Бубочки.
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06.03.2021 08:14 Ответить
Т.е.
Если простить награбленное, украденное, отмытое ... государство ничего не выиграет?
А если отобрать не честно нажитое?
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06.03.2021 09:18 Ответить
Можно вывести, а можно и не вывести эти двадцать миллиардов. Но то что показать на весь мир что налоги можно не платить и за это ничего не будет то гораздо больше уйдет в тень.
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06.03.2021 09:18 Ответить
Достойный ученик азарова.
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06.03.2021 10:26 Ответить
*******. Что является визитной карточкой слуг. Не от хорошей жизни они ушли в тень! Янелох во время войны недвижимость в Крыму покупает - это нормально! А падаль за него голосует... и за врагов ЖОПАблока.
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06.03.2021 10:34 Ответить
різні штрафи все ростуть і ростуть, а для окремих бізнесменів все пільги та легалізації, невже не відомо хто в тіні?
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06.03.2021 11:01 Ответить
Стесьняюсь спросить, а куда выведут? В Оманский чёрный офшор или в офшор на острове Кипр? Впрочем, какая разница, у фигляра и там счета и сат счета.
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06.03.2021 13:36 Ответить
 
 