Если налоговая амнистия выведет "из тени" $20 млрд, - это будет победа, - "слуга народа" Гетманцев
"В тени" в Украине находятся около $50 млрд. Если $20 млрд удастся вывести из тени благодаря механизму налоговой амнистии, это будет победой.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, будет победой, если мы до $20 млрд из "тени", - сказал Гетманцев.
При этом каков будет доход государства от легализации таких активов, спрогнозировать сложно, отметил он.
"Фискальная цель - не первая цель (налоговой амнистии. - Ред.)", - подчеркнул он.
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Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты 5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации. При этом законопроекты предлагают установить, что даже если лицо не подаст декларации и не уплатит сбор, часть его активов будет подлежать автоматической легализации в рамках налоговой амнистии, добавила она. В частности, речь идет об активах на сумму до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м или доме площадью до 240 кв. м, нежилой недвижимости до 60 кв. м, а также земельном участке и транспортном средстве, которые должны также отвечать ряду критериев.
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- завоз бытовой техники под видом деталей для сборки в Украине ( Эльдорадо фокстрот мегамакс ) . В Эльдорадо вообще владелец - родственник Медведева , так шо техника идёт кацапской сборки
- завоз крупных партий авто под видом деталей ( участвуют все плюс Васадзе)
раньше везли нормальную технику с Запада . Техника работает до сих пор
А вот купленная техника в последние годы( собранная кацапами из дешевых деталей) - ломается почти сразу . Мастера спрашивают год и не хотят ее ехать чинить
Лично столкнулась с жтой проблемой,
налоги платить по закону, за неуплаченые вовремя налоги пеня обзубительных размеров,
за повторную неуплату - срок + выплата.
тут ничего нового - так везде.
30, это запредельный максимум, того, что можно выдавить из быдлоэлиты(
ОнЕже элита (быдлом считают всех окружающих, будучи наглым, спаянным, потому успешным в бабле быдлом), потому и ... Давить надо, как клопов.
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Коррупционерам трудно бороться с коррупцией,контрабандистам с контрабандой... Поэтому борьбу перенесли на ФОПы.
Налоги платят лохи....
Как-то так получается в Украине.
Похоже, очередная отмазка для "бизнесменов" типа Бени и Пети....
Там с ковидных только 20 выпасть может, если взяться как следует. А если тряхнуть за последние 2-3 года? Возможно хватило бы и внешний долг закрыть.
Ещо минимум столько же если потрясти оллигархов. Но кому ж это интересно пока есть простое население которое еще смеет как то выкручиваться!
Как же мне перевести сумму денег из головы на на свой счёт в банке ?!! ,
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Если простить награбленное, украденное, отмытое ... государство ничего не выиграет?
А если отобрать не честно нажитое?