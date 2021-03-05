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Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. ФОТО

Под Одессой в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, две травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек 01

Возле КП "Дачное", в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек 02

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, по факту происшествия проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Автор: 

ДТП (7671) Одесса (7869) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+8
от мусоров одно горе и страданья ...
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05.03.2021 22:48
+2
перед пешеходным переходом, сплошная ялиния, патрульная на встречке...
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05.03.2021 22:57
+1
багажник режут или ГБО хотят отключить или 5 патронов 5.45 положить .потому как 3 патрона административка а 5 уже уголовка
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05.03.2021 23:00
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от мусоров одно горе и страданья ...
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05.03.2021 22:48 Ответить
Отпраздновали 8 марта.
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05.03.2021 22:57 Ответить
перед пешеходным переходом, сплошная ялиния, патрульная на встречке...
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05.03.2021 22:57 Ответить
Они жеж с корочками - т.е. над законом.
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06.03.2021 09:16 Ответить
Я ментов тоже както не ого, но сплошная перед переходом ВСЕГДА а знак 4.1 тонко намекает что менты в левой полосе, а не на встречке.
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06.03.2021 10:31 Ответить
багажник режут или ГБО хотят отключить или 5 патронов 5.45 положить .потому как 3 патрона административка а 5 уже уголовка
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05.03.2021 23:00 Ответить
ты видимо бывалый...
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05.03.2021 23:27 Ответить
не против..- токо баг гидравликой хотят вскрыть, не резают..
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06.03.2021 01:00 Ответить
Уже установлено, что водила Хьюндай летел с превышением. ЧТо еще раз говорит: тище едешь - дальше будешь
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05.03.2021 23:41 Ответить
А где видео,где четко видно что мусора ехали задним ходом без мигалок в правой полосе,а потом хотели переехать на другую сторону автострады,пересекая при этом две сплошные?И где показания радара что хьюндай превысил скорость?
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06.03.2021 17:09 Ответить
Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина - Цензор.НЕТ 1584
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05.03.2021 23:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_mDlZNvnct8 Пишут что и в одной машине и другой ехали аваковские
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06.03.2021 01:33 Ответить
Сабаков, где ты таких бездарей набираешь в мусарню??!! Это ж дебилы слепые!!
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06.03.2021 07:24 Ответить
Менты подрезали, а другой - в разделительный отбойник. В принципе - менты виноваты в аварии.
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06.03.2021 08:28 Ответить
А в другой машине тоже менты были, хехе.
А патрулька разворачивалась, атам низзя. А пох. Даже на гуглоирсе на фотке стоит такаяже на разворот.
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06.03.2021 10:43 Ответить
 
 