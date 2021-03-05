Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. ФОТО
Под Одессой в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, две травмированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Возле КП "Дачное", в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, по факту происшествия проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.
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А патрулька разворачивалась, атам низзя. А пох. Даже на гуглоирсе на фотке стоит такаяже на разворот.