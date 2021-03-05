Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. ФОТО

Под Одессой в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, две травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Возле КП "Дачное", в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, по факту происшествия проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.