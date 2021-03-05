В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко

В Украине насчитывается 3644 государственных предприятия. Они находятся под управлением 96 государственных органов.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наведем порядок на государственных предприятиях, которые остались и которые должны быть стратегическими. Те, которые должны быть проданы - найдут своего инвестора, который вложит свои инвестиции, создаст добавочную стоимость и новые рабочие места. Если говорить о государственных предприятиях, то их в Украине насчитывается 3644, и управляет этими предприятиями 96 государственных органов власти", - сказал Сенниченко.

Глава ФГИ отметил, что большинство этих госпредприятий доведены до банкротства. Улучшить их состояние власти рассчитывают при помощи приватизации, которая коснется всех предприятий, кроме стратегических.

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"Сегодня в Верховной Раде есть законопроект, которым должен быть зафиксирован четкий перечень государственных стратегических предприятий", - отметил Сенниченко.

"Мы сделали аналитику: каждая гривна, которую получили от приватизации, в дальнейшем дает инвестицию от 4 до 6 грн в этот же объект, плюс новые рабочие места", - подчеркнул Сенниченко.

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