В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко
В Украине насчитывается 3644 государственных предприятия. Они находятся под управлением 96 государственных органов.
Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы наведем порядок на государственных предприятиях, которые остались и которые должны быть стратегическими. Те, которые должны быть проданы - найдут своего инвестора, который вложит свои инвестиции, создаст добавочную стоимость и новые рабочие места. Если говорить о государственных предприятиях, то их в Украине насчитывается 3644, и управляет этими предприятиями 96 государственных органов власти", - сказал Сенниченко.
Глава ФГИ отметил, что большинство этих госпредприятий доведены до банкротства. Улучшить их состояние власти рассчитывают при помощи приватизации, которая коснется всех предприятий, кроме стратегических.
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"Сегодня в Верховной Раде есть законопроект, которым должен быть зафиксирован четкий перечень государственных стратегических предприятий", - отметил Сенниченко.
"Мы сделали аналитику: каждая гривна, которую получили от приватизации, в дальнейшем дает инвестицию от 4 до 6 грн в этот же объект, плюс новые рабочие места", - подчеркнул Сенниченко.
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Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
Це все що треба знати порохососам про свого резинового армовіра, який за 5 років свого "сивочолого гетьманства" так ні х...я і не зробив тут, як втім і ніде.
Це не на виправдання Зе, який теж цього досі не зробив, а лише нагадування, що Порошенко цього не зробив за 5 років свого президентства, а Зе, яким би гівном не був, усе таки тільки за півтора-два...
"я хотел как лучше, я не виноват, раздаются крики, над дорогой в ад."