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Новости
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В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко

В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко

В Украине насчитывается 3644 государственных предприятия. Они находятся под управлением 96 государственных органов.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наведем порядок на государственных предприятиях, которые остались и которые должны быть стратегическими. Те, которые должны быть проданы - найдут своего инвестора, который вложит свои инвестиции, создаст добавочную стоимость и новые рабочие места. Если говорить о государственных предприятиях, то их в Украине насчитывается 3644, и управляет этими предприятиями 96 государственных органов власти", - сказал Сенниченко.

Глава ФГИ отметил, что большинство этих госпредприятий доведены до банкротства. Улучшить их состояние власти рассчитывают при помощи приватизации, которая коснется всех предприятий, кроме стратегических.

Читайте на Цензор.НЕТ: В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко

"Сегодня в Верховной Раде есть законопроект, которым должен быть зафиксирован четкий перечень государственных стратегических предприятий", - отметил Сенниченко.

"Мы сделали аналитику: каждая гривна, которую получили от приватизации, в дальнейшем дает инвестицию от 4 до 6 грн в этот же объект, плюс новые рабочие места", - подчеркнул Сенниченко.

Также на Цензор.НЕТ: Государство может потерять 12 млрд грн от приватизации из-за сопротивления силовиков и олигархов, - Фонд госимущества

Автор: 

приватизация (1043) шоу Шустера (315) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+4
Это означает, что в Украине как минимум 3,5 тысяч директоров - воров и проходимцев, которые поставлены растаскивать последнее, что еще есть в стране, и помогать прихватизировать оставшееся. ГБР, НАБУ традиционно делают вид, что они "не в теме".
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05.03.2021 23:29
+3
Двух глав ФГИ похоронили за тайны в приватизации .
Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
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05.03.2021 23:18
+2
У Шустера базар-вокзал-семечки.
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05.03.2021 23:23
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Двух глав ФГИ похоронили за тайны в приватизации .
Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
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05.03.2021 23:18 Ответить
І 3-го поховають , в Україні землі на всіх вистачить !!)))
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05.03.2021 23:43 Ответить
Єдине що вдало кермують, це бабло до власної кишені !!!)))
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05.03.2021 23:45 Ответить
У Шустера базар-вокзал-семечки.
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05.03.2021 23:23 Ответить
бойко там точно на зарплате)
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05.03.2021 23:30 Ответить
Это означает, что в Украине как минимум 3,5 тысяч директоров - воров и проходимцев, которые поставлены растаскивать последнее, что еще есть в стране, и помогать прихватизировать оставшееся. ГБР, НАБУ традиционно делают вид, что они "не в теме".
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05.03.2021 23:29 Ответить
типу вся воровська еліта. І це головний тягар на шиї України, який тягне її на дно.
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05.03.2021 23:42 Ответить
Всеохоплююча інвазія України гельмінтами-корупціонерами !!!))
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05.03.2021 23:48 Ответить
А над директорами, ще 96 ,трохи вищих за рангом ,керманичів !!!)))
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05.03.2021 23:42 Ответить
"В Украине насчитывается 3644 государственных предприятия.Источник: https://censor.net/ru/n3251807"

Це все що треба знати порохососам про свого резинового армовіра, який за 5 років свого "сивочолого гетьманства" так ні х...я і не зробив тут, як втім і ніде.

Це не на виправдання Зе, який теж цього досі не зробив, а лише нагадування, що Порошенко цього не зробив за 5 років свого президентства, а Зе, яким би гівном не був, усе таки тільки за півтора-два...
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06.03.2021 00:19 Ответить
хм.. я так понял что про 3.5 тысяч госпредприятий которые работали и никому не мешали уже можно забывать - вы их поцы продадите нужным людям !... какой гениальный сценарий *** !!!

"я хотел как лучше, я не виноват, раздаются крики, над дорогой в ад."
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06.03.2021 01:11 Ответить
И через все эти предприятия чинуши годами разворовывают страну, ужас!
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06.03.2021 09:02 Ответить
 
 