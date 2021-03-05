Энергетическая система Украины отделится от объединенной системы России и Беларуси в 2022 году, - Витренко
Объединенная энергосистема Украины в 2022 году отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году состоится ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС.
Об этом заявил и.о. Министра энергетики Украины Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на пресс службу Минэнерго.
"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E ", - сказал Витренко во время онлайн встречи с Министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвис 5 марта.
Объединение энергосистем существенно повысит стабильность и динамическую устойчивость украинской и европейской энергосистем, а энергетическая независимость от России гарантировать безопасность поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.
Синхронизация с ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры, говорится в сообщении.
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Когда его родители развелись - он жил с папой. Мама видать как мама еще та кобучча
https://nv.ua/ukraine/politics/natalya-vitrenko-zapisala-video-v-zashchitu-yuriya-vitrenko-novosti-ukrainy-50136172.html?utm_campaign=nv.ua&utm_content=1&utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_term=1280055 Наталья Витренко выпустила видео в защиту своего сына: Сначала лишили премии за победу над Газпромом, а затем не дали кресло министра
Перед глазами наглядный пример луганского энергетического "полуострова".
За семь лет никто и не почесался.
А тут вдруг...
Навепнае витрянка гений?
https://www.dw.com/ru/ukraina-vnov-pokupaet-jelektrojenergiju-iz-rf-skolko-i-pochemu/a-56471443 Украинские компании с марта 2020 года возобновили импорт электроэнергии из России.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/a-54157075 Впрочем, импорт электроэнергии из России возобновился тоже не так давно - 1 октября 2019. Однако только за два первых месяца текущего года, по данным Государственной таможенной службы, Украина импортировала из РФ электричества на 25,81 миллиона долларов, а из Беларуси - более чем на 7,5 миллиона долларов.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/a-54157075 До этого несколько лет, а именно - с ноября 2015 года - Украина обходилась без российского электричества
По убеждению гадишь, или на работе?
но просить ЕС и Штаты добавить полезных санкций кацапне за агрессию против Украины,
а самим у нее покупать електоенергию? - не понимаю.
от времени купать в крови"©
(Аугусто Пиночет)
Хорошо бы, если б ещё в 1 квартале 2021 года падлючая башка негодяя Витренко отделилась бы от его остального сволочного организма.
Зєлю геть. Дострокові.
https://kosatka.media/category/***************/analytics/kak-menyalis-ceny-na-***************-v-evrope-za-poslednie-5-let