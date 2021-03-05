Энергетическая система Украины отделится от объединенной системы России и Беларуси в 2022 году, - Витренко

Объединенная энергосистема Украины в 2022 году отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году состоится ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС.

Об этом заявил и.о. Министра энергетики Украины Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на пресс службу Минэнерго.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E ", - сказал Витренко во время онлайн встречи с Министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвис 5 марта.

Объединение энергосистем существенно повысит стабильность и динамическую устойчивость украинской и европейской энергосистем, а энергетическая независимость от России гарантировать безопасность поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Синхронизация с ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры, говорится в сообщении.

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