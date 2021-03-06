В Украине есть внутренний оффшор - 8 млн га земли, с которых не платят налоги, - министр агрополитики Лещенко
С 8 из 33 млн га земли сельскохозяйственного назначения в Украине не платят налоги. Выращенное на них зерно продают через схемы "черного экспорта".
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украине 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Из 33 млн га земель только на 22 млн га земель мы синхронизировались с налоговой службой. Только на 22 млн га земли платятся налоги. 3 млн га земли - это так называемые личные крестьянские хозяйства, огородничество... А 8 млн га - это внутренний оффшор в стране. Это земля, с которой не платятся налоги. И у нас в стране сегодня на этой земле - оффшор", - сказал Лещенко.
По его словам, выращенное на этой земле зерно продают за границу по "черным" схемам.
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По словам министра, побороть эти схемы удастся при помощи децентрализации земель и передачи их на места, а также благодаря введению электронных аукционов. Кроме этого, в конце марта министерство представит геопортал открытых данных, на котором можно будет увидеть, кому какая земля принадлежит.
"Зерно выращено на поле, мы видим со спутника, что там растет. Кадастровый номер земельного участка. И трейдер, который покупает эту продукцию, имеет четкое происхождения товара - где ты взял это зерно, которое ты экспортируешь. Ты пришел к государству возместить НДС? Покажи конечный ход этого товара", - добавил Лещенко.
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Эх, Рома Рома.....
А багатіїв не трогають. В них ніби офшорів нема.
будучи при власти олигарх Порошенко раздавал миллиардные дотации другому олигарху миллиардеру Косюку.
зато тер "патриот" Петя трындит про какихто олигархов
2018 год Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций
Напомним, в 2017 году предприятия- 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли.
Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн гривен.
чипайте.
до речі, а кому Зеля дотації виділяв , ви вже з'ясували ?
До речі: вана весь час вимагала скасувати пдв. Певно аби зовсім не можна було контролювати продажі.
Ще раз: агрофірми можуть занижувати врожайність і частину зерна продають трейдерам за налічку. За налічку продає населення яке само обробляє паї. Як ті трейдери потім малюють пдв на те зерно, я знати не хочу.
Міністр говорить про мільйони га земель, що не оподатковані. Землі науки не оподатковані може. Ще які - це міністру краще знати.
Це ще за Клименка повертати стали лише через Київ. А раніше приніс довідку з таможні про експорт і отримуй мільйони з бюджета. А такі дураки як я мусили платити аж 28%. Але Ви того певно і не чули.
По существу вопроса. Трускавецкий министрине нп говорил, шо земля неоподатковуваеться. Он тыкал спутниковыми картами применительно к НДС. Для контроля входящего НДС не нужны карты. Никакие. Только желание власти навести порядок в проверках бухгалтерских документов посредством встречных проверок и желание отстоять это в судах. Если желания этого нет, можно спутниковые карты, можно игральные карты тасовать. С таким же успехом можно министрам на роялях играть.
Якщо Ви - не платник, то Вам не зрозуміти (як мені не зрозуміти людей, що не в темі а спорять).