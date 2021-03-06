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Новости Рынок земли
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В Украине есть внутренний оффшор - 8 млн га земли, с которых не платят налоги, - министр агрополитики Лещенко

В Украине есть внутренний оффшор - 8 млн га земли, с которых не платят налоги, - министр агрополитики Лещенко

С 8 из 33 млн га земли сельскохозяйственного назначения в Украине не платят налоги. Выращенное на них зерно продают через схемы "черного экспорта".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Из 33 млн га земель только на 22 млн га земель мы синхронизировались с налоговой службой. Только на 22 млн га земли платятся налоги. 3 млн га земли - это так называемые личные крестьянские хозяйства, огородничество... А 8 млн га - это внутренний оффшор в стране. Это земля, с которой не платятся налоги. И у нас в стране сегодня на этой земле - оффшор", - сказал Лещенко.

По его словам, выращенное на этой земле зерно продают за границу по "черным" схемам.

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По словам министра, побороть эти схемы удастся при помощи децентрализации земель и передачи их на места, а также благодаря введению электронных аукционов. Кроме этого, в конце марта министерство представит геопортал открытых данных, на котором можно будет увидеть, кому какая земля принадлежит.

"Зерно выращено на поле, мы видим со спутника, что там растет. Кадастровый номер земельного участка. И трейдер, который покупает эту продукцию, имеет четкое происхождения товара - где ты взял это зерно, которое ты экспортируешь. Ты пришел к государству возместить НДС? Покажи конечный ход этого товара", - добавил Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль

Автор: 

шоу Шустера (315) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+10
Не платят и Слава Богу ! Вы сначала перестаньте воровать! А то сколько вам не плати, все ровно будет мало !
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06.03.2021 00:20
+8
От тут є хтось хай пояснить чому ПДВ знімається з реалізованого зерна з власної землі двічі,чому виручка оподатковується скопом начебто це зарплата ? Просто падлам нетерпиться земельки 200000 га в одні руки прихопити !
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06.03.2021 04:33
+6
но уроды *** !!! .. и чтобы не было этого черного оффшора в 8 млн.га земли - давайте нах продадим все 35 млн.га сельхоз.земли !!! пздц.. его этому в Трускавце так научили на курсах по Икономике !?
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06.03.2021 00:26
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Фуух, не тот лещенко
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06.03.2021 00:09 Ответить
забери свои лапы, недоминистр. Со спутника оно там видит.
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06.03.2021 00:10 Ответить
Не платят и Слава Богу ! Вы сначала перестаньте воровать! А то сколько вам не плати, все ровно будет мало !
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06.03.2021 00:20 Ответить
Ох какой нганасан выискался! А че ж ты подоходный платишь? Вот такие нганасаны и и избирают клоунов во власть, покупаясь на примитивные лозунги типа твоего.
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06.03.2021 09:31 Ответить
но уроды *** !!! .. и чтобы не было этого черного оффшора в 8 млн.га земли - давайте нах продадим все 35 млн.га сельхоз.земли !!! пздц.. его этому в Трускавце так научили на курсах по Икономике !?
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06.03.2021 00:26 Ответить
вону потрясите - крупнейший теневой латифундист....
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06.03.2021 00:27 Ответить
Гоша, иди проспись....
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06.03.2021 00:37 Ответить
Ось викуплять землю і взагалі нічого не будуть платити.
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06.03.2021 00:27 Ответить
Странно, Рома вроде не глупый Аграрий был неужели он не понимает что на большой части этих земель уже давно самосевный лес или плодородного слоя практически нет. Ее обрабатывать для растениеводствах себе в убыток. При совке были безумные тонны шарового навоза, а сейчас их нет. А сыпать сотни тонн Удобрений не выдержит никакая экономика. А поймы рек - которые распаивали и где тонут Трактора. Это все сельхоз паи. Где-то их записали сенокосами а где-то пашней ( риллей) тысячи жуков звонят всем фермерам и предлагают Купить Зерно за Нал, чтобы потом получить от государства возврат левого Ндс. Для этого не нужно Смотреть со спутника, нужно только полиции и Сбу взять этот вопрос под контроль. И не давать ворам грабить государство и народ Украины. Хотя с другой стороны силовики уже давно взяли этот вопрос под контроль. Их же люди и обзванивают фермеров и пытаются купить за Нал зерно. Так что же получается, Рома не знает этого? Да Знает он это все и очень хорошо. Так зачем же тогда наводит тень на плетень?
Эх, Рома Рома.....
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06.03.2021 00:35 Ответить
Сережа, хватит умничать - ложись уже спать)
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06.03.2021 01:14 Ответить
Офшор,как всехда...
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06.03.2021 01:24 Ответить
Підараси,введіть ЕДИНИЙ податок на гектар ріллі,а то землю розпаювали,цим селянам ввалили 20% ПДВ за продане,потім 20% ПДФО,ще зверху 20% ПДВ при купівлі будь яких витратних матеріалів а окремі кляті селюки продовжують копирсатися в землі,ще десь лежить законопроект 2121 яким цих селюків мають обложити ще зверху від наявних податків 2500 за гектар і це падло ще щось там задумало
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06.03.2021 04:27 Ответить
Феодальный строй налицо... Сборщик налогов, с бедных, чтоб богатым хорошо жилось. Богатым клептоманам.... Которые свои деньги даже не тратят а тупо складиркют в офшорах. Настоящих)
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06.03.2021 08:10 Ответить
От тут є хтось хай пояснить чому ПДВ знімається з реалізованого зерна з власної землі двічі,чому виручка оподатковується скопом начебто це зарплата ? Просто падлам нетерпиться земельки 200000 га в одні руки прихопити !
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06.03.2021 04:33 Ответить
не просто так подонок зеленский пропихивал по 200000га в одни руки, мразь
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06.03.2021 07:18 Ответить
Капец, осталось ввестиналог на воздух, идиот. Лучше б буквально потряс офшоры) столько миллионеров в политике, а страна нищая или потому и так?
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06.03.2021 08:06 Ответить
Незабаром всі фермери позникають. Вони і так ледь жевріють.
А багатіїв не трогають. В них ніби офшорів нема.
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06.03.2021 08:35 Ответить
отож треба чипати латифундиста Порошенка. то його посіпаку Косюку
будучи при власти олигарх Порошенко раздавал миллиардные дотации другому олигарху миллиардеру Косюку.

зато тер "патриот" Петя трындит про какихто олигархов

2018 год Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций

Напомним, в 2017 году предприятия- 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли.

Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн ​​гривен.
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06.03.2021 19:20 Ответить
хто не дає ?
чипайте.
до речі, а кому Зеля дотації виділяв , ви вже з'ясували ?
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06.03.2021 19:28 Ответить
платять! ще й як платять ! попробують не заплатити, зразу ж появляться "силові гімнасти" і будуть в повітрі малювати "цифру". коротка історія. в 70 х в одному селі люди вирощували ранню картоплю і завжди возили її колгоспною машиною до Львова. Прибуток 150-200. Голова колгоспу. беручи гроші за транспорт, не видавав квитанції. Повідомлений постГАІ зразу ж зупиняв автомобіль (їдуть без оплати) і скеровував його на штрафмайданчик у двір РВВС. Приїзджав голова "виручати" привозив квитанцію, вони платили. А голова в кабінеті начальника РВВС, за коньяком віщує - через три тижні знову будуть їхати. І так тривало щорічно, аж поки не дозволи партія та уряд купувати вантажні автомобілі. А цей "обновленец" віщує - не платять. Влітку будуть платити.
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06.03.2021 09:21 Ответить
Логики зеленого министра не понимаю. Приходишь кза возмещением НДС, а тебе предлагают доказать происхождение товара. Доказываешь, как два пальца об асфальт- купил у фермера Пупкина. И даже перечислил ему платеж с НДС. И шо?
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06.03.2021 09:35 Ответить
йде зустрічна перевірка: чи пупкін має достатньо землі? А ще всі продажі пупкіна як платника пдв зафіксовані в реєстрі пдв. Отож аж ніяк не можливо продати більше. Та й смислу нема: адже все пдв прийдеться перечислити в бюджет. Як вони малюють те пдв, що на зерно куплене у одноосбників і інших неплатників пдв, я не знаю. але ж податкова точно знає. Бо без неї - ніяк
До речі: вана весь час вимагала скасувати пдв. Певно аби зовсім не можна було контролювати продажі.
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06.03.2021 09:54 Ответить
Если бы то о чем ты пишель существовало не на бумаге, а на самом деле, то никто бы не вопел о "массовом фиктивном возмещении НДС из бюджета". А так с "массовыми" "борятся" уже 20 лет а воз и ныне там. Но это мы ушли от темы. Каким образом к этой процедуре "спутниковая карта зеленого министра"?
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06.03.2021 10:21 Ответить
До того, що податкова для звітності вимагає список всіх полів з кадастровими номерами. Тобто в них є повна база даних земель фермерів і агрофірм. І якщо я щось посію, а напишу у звіті, що у мене були пари, то із супутника видно, що я збрехав. Я не думаю, що кожне поле моніториться насправді (при мільйонах гектарів!). але в принципі таке можливо.
Ще раз: агрофірми можуть занижувати врожайність і частину зерна продають трейдерам за налічку. За налічку продає населення яке само обробляє паї. Як ті трейдери потім малюють пдв на те зерно, я знати не хочу.
Міністр говорить про мільйони га земель, що не оподатковані. Землі науки не оподатковані може. Ще які - це міністру краще знати.
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06.03.2021 10:46 Ответить
Я давно агітував за відміну повернення пдв як джерела корупції. А щоб трейдери-експортери мали зиск, то зменшення ставки пдв хоч до десяти %, хоч до 5%. Уявіть собі, якщо з усього проданого виплатиться 5% в бюджет і ніякої шари владі в карман. Це збільшить бюджет на дуже велику суму. І здешевить товари як вітчизняні так і імпортовані.
Це ще за Клименка повертати стали лише через Київ. А раніше приніс довідку з таможні про експорт і отримуй мільйони з бюджета. А такі дураки як я мусили платити аж 28%. Але Ви того певно і не чули.
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06.03.2021 10:53 Ответить
Ти агітував. За відміну. Ага. Какой маладца. Законы экономики-нам море по колено.
По существу вопроса. Трускавецкий министрине нп говорил, шо земля неоподатковуваеться. Он тыкал спутниковыми картами применительно к НДС. Для контроля входящего НДС не нужны карты. Никакие. Только желание власти навести порядок в проверках бухгалтерских документов посредством встречных проверок и желание отстоять это в судах. Если желания этого нет, можно спутниковые карты, можно игральные карты тасовать. С таким же успехом можно министрам на роялях играть.
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06.03.2021 13:06 Ответить
розкажіть це податківцям і спецам із мінстерства економіки (здається) які просту дію реєстрації накладної пдв обставили такими вимогами, що програма автоматично відмовляє в реєстрації (всі зернові, технічні, мясо, ще щось віднесені до категорії ризику)... І розблокувати накладну пдв можна лише подавши на розгляд комісії купу документів, що підтверджують операцію.
Якщо Ви - не платник, то Вам не зрозуміти (як мені не зрозуміти людей, що не в темі а спорять).
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07.03.2021 04:48 Ответить
Начали со спутниковых карт, без которых нельзя бороться с фиктивным НДС, пришли к блокировке накладных. И шо? Какие предложения? Автоматически все регистрировать и возмещать? Так завтра Украина лишится 40 процентов бюджета. У этой проблемы НЕТ нормального решения. И корни проблемы -менталитет населения Украины. То, что нормально работает в Германии и Финляндии, обязательно будет извращено в Украине. И бороться с этими извращениями государство будет бороться в извращенной форме. Шо тут непонятного? С одной стороны-тысячи спрытников, отмывающих фиктивный НДС, с другой стороны комиссия выкуручивающая руки.
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07.03.2021 08:38 Ответить
Главный вопрос: На что идут эти налоги? На содержание таких никчемных моральных уродов, как Лещенко и ему подобные? Что он пытался озвучить, что ЗЕбильная свора не доедает? Задрали уже Вовины ничтожества "второго помета"...
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06.03.2021 09:41 Ответить
Какой он наивный, этот министр. Все эти теневые миллионы гектаров под контролем геокадастра и сільських землевпорядників. Каждый сельский землевпоряднык знает о теневой обработке земли до миллиметра, и кормится с этого сам, и подкармливает старосту. А сейчас на селе земельные войны, главы новоствореных ОТГ пытаются отжать под свой контроль теневые хлебные сотки. Министр не в курсе, не?
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06.03.2021 10:37 Ответить
Не совсем понятна законность выведенной из госсобственности земли,если сделки были незаконные,то почему нельзя изъять её в законный способ и почему об этом не говорят?
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06.03.2021 10:46 Ответить
Що він городить? Податки платяться із городів і з присадибних ділянок.
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06.03.2021 10:55 Ответить
Рыло не треснет?
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06.03.2021 12:57 Ответить
 
 