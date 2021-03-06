В Украине есть внутренний оффшор - 8 млн га земли, с которых не платят налоги, - министр агрополитики Лещенко

С 8 из 33 млн га земли сельскохозяйственного назначения в Украине не платят налоги. Выращенное на них зерно продают через схемы "черного экспорта".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Из 33 млн га земель только на 22 млн га земель мы синхронизировались с налоговой службой. Только на 22 млн га земли платятся налоги. 3 млн га земли - это так называемые личные крестьянские хозяйства, огородничество... А 8 млн га - это внутренний оффшор в стране. Это земля, с которой не платятся налоги. И у нас в стране сегодня на этой земле - оффшор", - сказал Лещенко.

По его словам, выращенное на этой земле зерно продают за границу по "черным" схемам.

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По словам министра, побороть эти схемы удастся при помощи децентрализации земель и передачи их на места, а также благодаря введению электронных аукционов. Кроме этого, в конце марта министерство представит геопортал открытых данных, на котором можно будет увидеть, кому какая земля принадлежит.

"Зерно выращено на поле, мы видим со спутника, что там растет. Кадастровый номер земельного участка. И трейдер, который покупает эту продукцию, имеет четкое происхождения товара - где ты взял это зерно, которое ты экспортируешь. Ты пришел к государству возместить НДС? Покажи конечный ход этого товара", - добавил Лещенко.

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