Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного коронавирусом пассажира

Автобус из Украины с 26 пассажирами (25 граждан Украины и гражданин Молдовы) 3 марта не пустили в Польшу из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.



Инцидент произошел во время пограничного контроля в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Во время пересечения внешней границы ЕС иностранцы обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до того, либо пройти после въезда двухнедельный карантин.



Однако гражданин Украины во время проверки документов предъявил положительный результат теста на COVID-19. Инфицированный мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов.



Из-за возможности заражения коронавирусом автобус со всеми пассажирами изолировали, а затем отправили обратно в Украину.





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