Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного коронавирусом пассажира
Автобус из Украины с 26 пассажирами (25 граждан Украины и гражданин Молдовы) 3 марта не пустили в Польшу из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.
Инцидент произошел во время пограничного контроля в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Во время пересечения внешней границы ЕС иностранцы обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до того, либо пройти после въезда двухнедельный карантин.
Однако гражданин Украины во время проверки документов предъявил положительный результат теста на COVID-19. Инфицированный мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов.
Из-за возможности заражения коронавирусом автобус со всеми пассажирами изолировали, а затем отправили обратно в Украину.
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В стране действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана необходимая инфраструктура для ее хранения, включающая специальные холодильные установки. (с)
а нука нука? - в ожидании реальныx...
ну шо бы просто не путать...
орать зачем об етом?
еще ни одного коммента не видел от тех кто привился - они себе сделали свое дело и забыли....
ор стоит - от тока от вас.
никогда не думал - шо мне придется пересматривать мнение о вас, но видимо да...
Так вот, разве сложно у пассажиров проверить наличие тестов перед отправкой? Разве другие виноваты что один такой долбойоп затесался?
скока потом от етого одно положительного потом закопали.
надо было делать именно то, шо поляки и сделали - беда в бусике? - до дому аж бегом...
а уже когда вас идюшатиной ужалят и тест покажет нет - то велком.
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а теперь именно для тебя, троллятина кацапская...
тебе, скока бы тебя ни кололи и чем - вьезд в Украину запрещен навечно.
но хоть за перепост - лайк тебе дядьку, бо мени це теж до вподоби
Через одного МУДАКА. яке знало і перлось.
На летном поле уже выруливает рейсовый Аэробус, Гданьск- Каламата, полный отпускников,.предвкушающими долгожланный отдых в Греции в пик летнего сезона. С проплаченными отелями и обратными билетами, арендой машин итд .
И вот такая же овца заявляет стюардессе, что ковидо-положительна.
Тут же всех пассажиров высадили и отправили домой насовсем. А самолет на дезинфекцию. И еще обратные пассажиры из Каламаты там застряли.