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Новости Коронавирус и карантин
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Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного коронавирусом пассажира

Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного коронавирусом пассажира

Автобус из Украины с 26 пассажирами (25 граждан Украины и гражданин Молдовы) 3 марта не пустили в Польшу из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.

Инцидент произошел во время пограничного контроля в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Во время пересечения внешней границы ЕС иностранцы обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до того, либо пройти после въезда двухнедельный карантин.

Однако гражданин Украины во время проверки документов предъявил положительный результат теста на COVID-19. Инфицированный мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов.

Из-за возможности заражения коронавирусом автобус со всеми пассажирами изолировали, а затем отправили обратно в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования

Автор: 

карантин (16729) Польша (8405) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
если вам не позволяет ваш IQ понять о чем смысл новости то я могу обьяснить на пальцах - у них нет Зебуинов и Ко - и они делают все как положено при вакцинации и не думают о том как набить свои карманы на болезни людей !? .. и на секундочку - это ни ЕС , это РУАНДА *** !!!
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06.03.2021 02:09
+15
Массовая вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer началась в пятницу в Руанде..
В стране действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана необходимая инфраструктура для ее хранения, включающая специальные холодильные установки. (с)
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06.03.2021 01:26
+11
Сейчас будет 25 на одного - это сколько люди понесут убытков
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06.03.2021 01:25
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Сейчас будет 25 на одного - это сколько люди понесут убытков
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06.03.2021 01:25 Ответить
Массовая вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer началась в пятницу в Руанде..
В стране действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана необходимая инфраструктура для ее хранения, включающая специальные холодильные установки. (с)
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06.03.2021 01:26 Ответить
если вам не позволяет ваш IQ понять о чем смысл новости то я могу обьяснить на пальцах - у них нет Зебуинов и Ко - и они делают все как положено при вакцинации и не думают о том как набить свои карманы на болезни людей !? .. и на секундочку - это ни ЕС , это РУАНДА *** !!!
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06.03.2021 02:09 Ответить
Можу тільки до цієї новини додати: "Руанда получила 102 960 и 240 000 доз вакцин Pfizer и AstraZeneca соответственно через глобальный центр COVAX", і це на більше ніж 12 мільйонів населення.
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06.03.2021 09:48 Ответить
Тести не точні,як були,так і залишилися.Сам Ілон Маск робив чотири рази тести,з яких два було негативні,а два позитивні.Його навіть критикували.що він в інтернеті це запостив.
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06.03.2021 01:28 Ответить
Ви ж не виправдовуєте злочинця, який маючи позитивний тест не сидить в дома на карантині а їздить в громадському транспорті і інших наражає на небезпеку?
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06.03.2021 09:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/468373 Тести точні?
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06.03.2021 12:20 Ответить
Хочете сказати що немає нічого поганого в тому що людина з позитивним тестом на ковід19 їздить громадським транспортом? Тому що стаття саме про це, а не про тести.
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06.03.2021 16:31 Ответить
https://censor.net/ua/user/468373 Але ж як визначається,що людина має ковід? Хіба не тестами?
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06.03.2021 16:38 Ответить
Нагадую вам що в статті йдеться - як українець з позитивним тестом на ковід19 (а лише тестами підтверджують наявність хвороби) подорожував і наражав людей на смертельну небезпеку. Ще раз повторюю, винуватість його в порушенні карантину не підлягає сумнівів.
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06.03.2021 18:54 Ответить
https://censor.net/ua/user/468373 В нього симптомів не було.Скільки тестів йому зробили,один? Зараз з людей поробили з цим вірусом.як прокажених.У вас ніяких доказів ж немає.Тільки один нещасний тест.
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06.03.2021 19:00 Ответить
Перестаньте говорити що не було симптомів бо я подумаю що ви того. Вже рік як весь світ вивчає цю хворобу і відомо що яскраво виражені симптоми є не у всіх і ви це також мали би знати і не писати таке. І інше, з яких під словам людини яка порушила закон можна довіряти і сказане нею стає фактом а саме що немає симптомів. Перестаньте опиратися на здогадки, є два факти - людина мала позитивний тест на ковід19 і двуге вона хотіла перетнути кордон в громадському транспорті.
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07.03.2021 10:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/468373 Це гучні слова.
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07.03.2021 11:09 Ответить
І тести не точні, бо не бінарні, і про відкатні лабораторії чутки пішли, ті, які з держустановами співпрацюють. Писали ще влітку: за свій кошт - всі негативні, в полікліниках - всі позитивні. Може, майже всі. В знайомих, хто здавав, так і було.
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06.03.2021 23:22 Ответить
ехал в складе заработчан через Дорогуск. Эх, несчастные люди. Как перекоти-поле швыряет их судьба
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06.03.2021 01:32 Ответить
А зачем ты с ними ехал? Сидел бы себе спокойно на бутылке в Мухосранске, и судьба бы тебя не швыряла
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06.03.2021 03:06 Ответить
извини, шариков, ты убогая собака, об тебя даже слова марать грешно
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06.03.2021 03:25 Ответить
Барановирус - ужасно удобная отмазка для обхода любых законов, правил и инструкций.
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06.03.2021 01:33 Ответить
Ты на хламидии у себя в Новой Зеландии сдал тест? От кенгуру по сведениям британских ученых очень запросто хламидии подхватить!
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06.03.2021 03:07 Ответить
Xaмство - признак отсутствия реальных аргументов
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06.03.2021 03:38 Ответить
а у вас они есть - аргументы?
а нука нука? - в ожидании реальныx...
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06.03.2021 06:17 Ответить
"друзья с Флориды сказали или 'я де то читала' " - не реальный аргумент.
ну шо бы просто не путать...
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06.03.2021 06:20 Ответить
мля 45 мин как нет - скока вам нада времени на шо б они уже у вас появились?
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06.03.2021 07:50 Ответить
ерничание - ну как обычно от вас...
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06.03.2021 06:15 Ответить
Пока сам его не подхватишь
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06.03.2021 06:29 Ответить
на самом деле проблем никаких нет, кроме одной - не хотите, не прививайтесь.
орать зачем об етом?
еще ни одного коммента не видел от тех кто привился - они себе сделали свое дело и забыли....
ор стоит - от тока от вас.
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06.03.2021 07:57 Ответить
истерички австалийско-канадиенские ...
никогда не думал - шо мне придется пересматривать мнение о вас, но видимо да...
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06.03.2021 08:00 Ответить
Отрыжка Буковеля.
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06.03.2021 01:37 Ответить
Ага, був в лижах і з місячним абонементом, сам Шевченко підписав...
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06.03.2021 07:19 Ответить
Подставил весь автобус.щас ему наваляют.
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06.03.2021 02:23 Ответить
Вообще конечно перевозчики мудаки! Помню ехал в довоенное время автобусом из Праги, так стюардесса у всех проверила паспорта, чтобы были действительные визы! На мой вопрос "а какая разница" рассказала, что полиция может в поле остановить автобус и если кто-то с просроченной визой - перевозчику штраф!
Так вот, разве сложно у пассажиров проверить наличие тестов перед отправкой? Разве другие виноваты что один такой долбойоп затесался?
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06.03.2021 03:10 Ответить
он, наверное, думал, что положительный результат - это хорошо
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06.03.2021 04:18 Ответить
Колись і я по наївності думав, що позитивно - це добре. але логіка медиків така логічна: питають саме не про відсутність хвороби, а питають про присутність. І тоді відповідь на тест позитивна, коли є хвороба. Для кого позитивна - питаю?
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06.03.2021 09:27 Ответить
Тест, как бы не виза, есть отличия
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06.03.2021 08:26 Ответить
Так возможно ище и заразил всех 25((
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06.03.2021 08:38 Ответить
можно было и впустить, от тока никто и никогда не приведет той статистики,
скока потом от етого одно положительного потом закопали.
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06.03.2021 06:14 Ответить
Надо было, как китайцы в аэропортах, - тугой тампон в жопу затасовать.
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06.03.2021 06:26 Ответить
абсолютно не надо было.
надо было делать именно то, шо поляки и сделали - беда в бусике? - до дому аж бегом...
а уже когда вас идюшатиной ужалят и тест покажет нет - то велком.
- -------------------
а теперь именно для тебя, троллятина кацапская...
тебе, скока бы тебя ни кололи и чем - вьезд в Украину запрещен навечно.
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06.03.2021 06:58 Ответить
примерно так и думал - своих слов у тебя нет.....
но хоть за перепост - лайк тебе дядьку, бо мени це теж до вподоби
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06.03.2021 07:05 Ответить
уверен наши запустили бы автобус с инфицированным пассажиром.
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06.03.2021 06:58 Ответить
I добре зробили , некуй шастать з ковiдом по забуграм
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06.03.2021 07:02 Ответить
Странный пассажир. Ни разу не тупой
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06.03.2021 07:33 Ответить
А таких в нас, блін, 73%... Ті також думали, що клоуни, то весело буде. Ну ні разу не дебіли...
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06.03.2021 07:54 Ответить
Де це "в вас"? На Говерлі? ))
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06.03.2021 09:12 Ответить
Йди на хрін, гнидо.
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06.03.2021 09:22 Ответить
Люлей ему выкатить всем автобусом.
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06.03.2021 07:56 Ответить
Там всі вже ковідні в тому автобусі.
Через одного МУДАКА. яке знало і перлось.
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06.03.2021 08:55 Ответить
тот муд должен всем оплатить расходы в 2 конца
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06.03.2021 09:16 Ответить
Польські прикордонники не пустили автобус з України через інфікованого коронавірусом пасажира - Цензор.НЕТ 5441
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06.03.2021 09:21 Ответить
Щось не бачу продовження статті, де поляки не пустили а наші поліцейські що хочуть більшої заплати заарештували, оштрафували і посадили на пляшку для засвоєння знать.
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06.03.2021 09:24 Ответить
Тюрми продають, навіщо, саджайте туди на два тижня хворих яким дома не сидиться, за їх кошти і робіть там ремонти.
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06.03.2021 09:28 Ответить
Погранца уволят? За то что пропустил без необходимых документов.
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06.03.2021 10:08 Ответить
Зная наших сограждан не удивлюсь если выявленного больного не линчуют прямо у КПП.
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06.03.2021 11:05 Ответить
И есть за что. 24-м пассажирам он таки все перегадил.
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06.03.2021 12:57 Ответить
А шо сказали остальные пассажиры? Ну,я бы радости не испытывал....
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06.03.2021 11:39 Ответить
Ось так і поширюється ця зараза. Всім пасажирам через десять діб приготуватись до серйозного кабздєца.
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06.03.2021 12:28 Ответить
Летом в Гданьске тоже был случай.
На летном поле уже выруливает рейсовый Аэробус, Гданьск- Каламата, полный отпускников,.предвкушающими долгожланный отдых в Греции в пик летнего сезона. С проплаченными отелями и обратными билетами, арендой машин итд .
И вот такая же овца заявляет стюардессе, что ковидо-положительна.
Тут же всех пассажиров высадили и отправили домой насовсем. А самолет на дезинфекцию. И еще обратные пассажиры из Каламаты там застряли.
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06.03.2021 13:23 Ответить
 
 