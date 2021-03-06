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Новости Коронавирус и карантин
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Турция продлила до 15 апреля требование о наличии теста на COVID-19 для туристов

Турция продлила до 15 апреля требование о наличии теста на COVID-19 для туристов

Все прибывающие в Турцию любым видом транспорта по-прежнему должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до приезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Турции в Украине.

Власти продлили действие требования о наличии отрицательного ПЦР-теста до 1️5 апреля.

"В рамках борьбы с пандемией до 15 апреля 2021 было продолжена практика требования предъявления всеми лицами, которые хотят въехать на территорию нашей страны через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска, отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, проведенного в течение последних 72 часов", - говорится в сообщении.

Людей, которые не предоставят тест на коронавирус, не будут пускать, в частности, на рейсы самолетов. Требование не действует для тех, кто хочет посетить Турцию для транзитной пересадки.

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Автор: 

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даже кацапская лахтинская 3я смена дрыхнет, матушку березушку забывши - непопрядок.
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06.03.2021 04:42 Ответить
Турция продлила до 15 апреля требование о наличии теста на COVID-19 для туристов - Цензор.НЕТ 9007
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06.03.2021 07:15 Ответить
Судячи по тенденціям це не останє подовження.
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06.03.2021 07:59 Ответить
У меня соседка любит привязки к датам, типа ну раз такая дата, значит уже короны не будет. Как будто она испарится.
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06.03.2021 10:32 Ответить
 
 