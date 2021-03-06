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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с населенным пунктом Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Талаковки.
В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

"В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 защитников Украины погибли в ходе боевых действий на Донбассе за 2 месяца, - ВСУ

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников: "С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 02

обстрел (26995) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Говнокомандувач дозволяє хоч дулі показувати у відповідь, чи знов побіжить жалітись в ОБСЄ?
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06.03.2021 08:17
+10
Найшвидшого одужання.
Вережи вас Боже.
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06.03.2021 08:29
+7
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7997
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06.03.2021 08:35
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06.03.2021 08:18 Ответить
Высрало ничтожество.Они вас нагибали и будут нагибать.А вам страдать ущербным.
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06.03.2021 08:19 Ответить
у вас вчера 3 двухсптых. радуйтесь ляди.
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06.03.2021 08:24 Ответить
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7997
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06.03.2021 08:35 Ответить
Говнокомандувач дозволяє хоч дулі показувати у відповідь, чи знов побіжить жалітись в ОБСЄ?
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06.03.2021 08:17 Ответить
Він і без мене вже обісрався по вуха.
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06.03.2021 08:25 Ответить
Прощавай, домбасюра.
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06.03.2021 08:26 Ответить
бубе от тока чуть осталось, шо бы остановить вайну.....
хлопцу выздоровления и никогда никому не верить кроме брата справа и брата слева...
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06.03.2021 08:27 Ответить
Найшвидшого одужання.
Вережи вас Боже.
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06.03.2021 08:29 Ответить
Пока вы чухаетесь со своим Интерсити мы тута замастырили международный поезд по маршруту Дебальцево-Торез
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3135
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06.03.2021 08:33 Ответить
В донбасские резервации доставили очередную партию ордынской вакцины
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3176
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06.03.2021 08:37 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 443
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06.03.2021 08:48 Ответить
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9357

Несущие службу на позициях под временно оккупированной Горловкой бойцы Вооруженных сил Украины повесили национальный флаг нашей страны на блиндаж членов незаконных вооруженных формирований. Такие действия защитников Украины вызвали настоящий переполох в рядах вражеских сил. Об этом проинформировал житель Горловки, который является сторонником «республики». Он заявил : «Все ребята очень расстроены. У нас был бой. ВСУ пленили нашего пацана. Тогда наши пошли в разведку боем. Но ВСУ положили всех наших ребят. Сегодня же и вовсе ребята в стрессе. Пацанов хоронили со слезами на глазах. Но и это еще не все!!! Больше всего боевой дух ребят подорвал флаг Украины. Все наступление стояли на блиндаже, отстреливались. Стояли, и говорят: "Представь только, глаза утром открываем, поднимается солнце и... украинский флаг". Это ВСУ привязали свой флаг на блиндаже «ДНР». При этом в блиндаж они не бросили ни гранат, ничего другого. .."
"А теперь вы только представьте, какое внутри у ВСУ мужество, какая сила. Это очень крутые пацаны» - приписка от неизвестного под стонами горловского любителя "ДНР"

.................
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06.03.2021 10:13 Ответить
За посиланням є відео. Подивіться його повністю.

https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voini-zsu-vlashtuvali-perepoloh-u-dnr-povisivshi-ukrainskij-prapor-na-blindazh-voroga.htm

Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1421
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06.03.2021 10:43 Ответить
ясно (то все слова одного упира...у статті трохи перекрутили)))
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06.03.2021 10:55 Ответить
Зє - пнх!
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06.03.2021 09:02 Ответить
Я е рлзуміб, чому шанований мною інформаційний ресурс "Цензор.нет" і далі продовдуж писати абсурдні "порушення режиму тиші". Формально це могло ьути до того часу, поки російські найманці двох лирок не оголосили про вихід з цього режиму. Тому навіть офіційно цього режиму вже не існцюуж, не кажучи вже про те, що фактично його не існувало вже давно. Цей режим (тиші) існує лише у високих кабінетах київського начальства, як військового, так і політичного і у головах значної частини зебілів, які жодним чином не відчули на собі того факту, що їхня країна веде важку війну.
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06.03.2021 09:37 Ответить
Саме так. Прохання до редакці : правдивіше буде писати не "порушення режиму тиші", а "ворог здійснив ...обстрілів, помічено розташування .."і т.д.
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06.03.2021 10:12 Ответить
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2695
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06.03.2021 09:49 Ответить
" украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях " - снайперские группы из Кацапии тренируются и расстреливают наших воинов как в тире, а Зеля с пацанами сообщениями и нотами отстреливаются?!

Воину - выжить!
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06.03.2021 10:34 Ответить
 
 