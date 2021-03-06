Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с населенным пунктом Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Талаковки.

В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

"В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников: "С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



