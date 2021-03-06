Один украинский воин получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки враг семь раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с населенным пунктом Широкино.
Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Талаковки.
В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.
"В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников: "С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".
С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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хлопцу выздоровления и никогда никому не верить кроме брата справа и брата слева...
Вережи вас Боже.
Горіть у пеклі russische schweine!
Несущие службу на позициях под временно оккупированной Горловкой бойцы Вооруженных сил Украины повесили национальный флаг нашей страны на блиндаж членов незаконных вооруженных формирований. Такие действия защитников Украины вызвали настоящий переполох в рядах вражеских сил. Об этом проинформировал житель Горловки, который является сторонником «республики». Он заявил : «Все ребята очень расстроены. У нас был бой. ВСУ пленили нашего пацана. Тогда наши пошли в разведку боем. Но ВСУ положили всех наших ребят. Сегодня же и вовсе ребята в стрессе. Пацанов хоронили со слезами на глазах. Но и это еще не все!!! Больше всего боевой дух ребят подорвал флаг Украины. Все наступление стояли на блиндаже, отстреливались. Стояли, и говорят: "Представь только, глаза утром открываем, поднимается солнце и... украинский флаг". Это ВСУ привязали свой флаг на блиндаже «ДНР». При этом в блиндаж они не бросили ни гранат, ничего другого. .."
"А теперь вы только представьте, какое внутри у ВСУ мужество, какая сила. Это очень крутые пацаны» - приписка от неизвестного под стонами горловского любителя "ДНР"
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https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voini-zsu-vlashtuvali-perepoloh-u-dnr-povisivshi-ukrainskij-prapor-na-blindazh-voroga.htm
Воину - выжить!