Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы. ФОТОрепортаж (исправлено)
В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, пять человек погибли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.
"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - сообщил он.
Он отметил, что консулы уже выехали на место происшествия, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским гражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.
Позже Николенко сообщил, что количество пострадавших граждан Украины возросло до 35.
"Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - написал пресс-секретарь МИД.
Как передает "Радіо Свобода", средства информации Польши сообщили последние данные относительно аварии украинского рейсового автобуса, в результате которой есть погибшие и раненые.
По уточненным данным, погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось сначала. Это три женщины и двое мужчин. Личность одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.
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По данным TVN24, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.
Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина 24" отметил, что несколько пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Людей развезли в разные больницы недалеко от места ДТП.
Сейчас пытаются установить личности всех пассажиров. Родственникам украинцев, которые отправились в Польшу и не выходят на связь, советуют обращаться в консульство по номеру (+48) 7841 385 55.
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були вони у том автобусі? А як би були то нащі люди до свого життя відносяться
як до дрібниці...тому так багато смертей у мирний час.
Українка відмічає, що оперативно спрацювали служби - поліція, швидка, рятувальники. Але далі почалося пекло…
З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.
https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/