Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы. ФОТОрепортаж (исправлено)

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, пять человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.

"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - сообщил он.

Он отметил, что консулы уже выехали на место происшествия, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским гражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Позже Николенко сообщил, что количество пострадавших граждан Украины возросло до 35.

"Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - написал пресс-секретарь МИД.

Как передает "Радіо Свобода", средства информации Польши сообщили последние данные относительно аварии украинского рейсового автобуса, в результате которой есть погибшие и раненые.

По уточненным данным, погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось сначала. Это три женщины и двое мужчин. Личность одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.

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По данным TVN24, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.





Фото: TVN24

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина 24" отметил, что несколько пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Людей развезли в разные больницы недалеко от места ДТП.

Сейчас пытаются установить личности всех пассажиров. Родственникам украинцев, которые отправились в Польшу и не выходят на связь, советуют обращаться в консульство по номеру (+48) 7841 385 55.

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