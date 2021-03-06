РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5883 посетителя онлайн
Новости ДТП
57 508 124

Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы. ФОТОрепортаж (исправлено)

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, пять человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.

"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - сообщил он.

Он отметил, что консулы уже выехали на место происшествия, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским гражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Позже Николенко сообщил, что количество пострадавших граждан Украины возросло до 35.

"Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - написал пресс-секретарь МИД.

Как передает "Радіо Свобода", средства информации Польши сообщили последние данные относительно аварии украинского рейсового автобуса, в результате которой есть погибшие и раненые.

По уточненным данным, погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось сначала. Это три женщины и двое мужчин. Личность одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.

Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Одессой в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. ФОТО

По данным TVN24, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.

Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы 02
Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы 03
Фото: TVN24

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина 24" отметил, что несколько пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Людей развезли в разные больницы недалеко от места ДТП.

Сейчас пытаются установить личности всех пассажиров. Родственникам украинцев, которые отправились в Польшу и не выходят на связь, советуют обращаться в консульство по номеру (+48) 7841 385 55.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного коронавирусом пассажира

Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы 04

Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 5 граждан Украины погибли, еще 35 травмированы 05

ДТП (7670) Польша (8390) Николенко Олег (301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+73
ты всерьез думаешь, что наши заробитчане там только на сезонных с/х работах?
наивный ты кацап...
показать весь комментарий
06.03.2021 08:25
+39
Wyrazy współczucia. Niech im ziemia lekką będzie.
показать весь комментарий
06.03.2021 08:33
+39
Хто знає українську, той польську майже всю розуміє...
показать весь комментарий
06.03.2021 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Трагедія. Може поляки хоч тепер не будуть пускати допотопні колимаги якиси перевозять людей. Бувають такі автобуси, що не треба бути механіком щоб бачити, що колимага явно технічно не справна і небезпечна
показать весь комментарий
06.03.2021 09:26 Ответить
Страшна трагедія... Я так думаю, що водій заснув...
показать весь комментарий
06.03.2021 09:58 Ответить
депутатские ублюдки хватит уже голосовать за сраных витренок и за шкарпетов... создавайте суки рабочие места в Украине.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:04 Ответить
Це не так просто, я б навіть сказав дуже складно повернути все до початку, а ось цей "механізм" витискання безробітних громадян за кордон, щоб в Україні не "буянили", вигадав при Кучмі (парам-парам-фанфари!!) не хто інший, як той же Медведчук, колишній "сірий кардинал" Кучми. Тобто, фактично, це какцапська диверсія. Ось звідки це лайно тягнеться!
показать весь комментарий
06.03.2021 10:21 Ответить
полностью согасен.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:37 Ответить
Печальная новость. Соболезнования от беларусов.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:14 Ответить
ОБИДВА водії безперечно спали - один у свій законний час, інший за кермом. Питання - що робив у свій законний час відпочинку другий водій? Бо явно не спав. Порушення службового розкладу праці, бачимо прикрі наслідки.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:17 Ответить
Кацап нікуди не поїде працювати за кордон. Вони вже працюють на китайців . Починаючи від Далекого Сходу до Уралу. Головне , щоб у магазинах був бояришник,шмурдяк, сигарети та риба кілька в томаті.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:45 Ответить
А ты это к чему говоришь!
показать весь комментарий
06.03.2021 15:15 Ответить
так що саме сталось? холопці заснули за кермом чи що?
показать весь комментарий
06.03.2021 10:55 Ответить
Судя по расскарасу, раньше этот автобус принадлежал польскому лоукостеру "польски бус". До того, как немецкий фликсбас выкупил этого перевозчика, у них можно было взять билеты по 1 злотому! Золотые были времена для бомж путешествий по польше! Жаль закончились в 2019-м.
показать весь комментарий
06.03.2021 12:54 Ответить
В западной европе, ремень безопасности в междэгородском автобусе - норма. Водители и стюардессы постоянно напоминают о важности пристегиваться. Не удивлюсь если погибшие не были пристегнуты.
показать весь комментарий
06.03.2021 12:57 Ответить
Гонят с выпученными глазами....
показать весь комментарий
06.03.2021 12:57 Ответить
и после этого люди боятся летать на самолетах
показать весь комментарий
06.03.2021 14:45 Ответить
рожденный быть утопленным, не повесится.
показать весь комментарий
06.03.2021 17:48 Ответить
это нам не дано знать.
показать весь комментарий
06.03.2021 20:07 Ответить
--- Унаймах коси побіліють. У наймах . сестри. й умрете... Т. Шевченко.
показать весь комментарий
06.03.2021 19:00 Ответить
У ЄС навіть у автобусах люди пристібаються ременями безпеки до сидінь,
були вони у том автобусі? А як би були то нащі люди до свого життя відносяться
як до дрібниці...тому так багато смертей у мирний час.
показать весь комментарий
06.03.2021 20:23 Ответить
Пасажирка автобусу, що потрапив у ДТП у Польщі розповіла про аварію, перевізника та «лікування»

Українка відмічає, що оперативно спрацювали служби - поліція, швидка, рятувальники. Але далі почалося пекло…

З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.

https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/
показать весь комментарий
08.03.2021 01:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 