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Новости Коронавирус и карантин
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В ВОЗ предупредили о "массовой травме" из-за пандемии COVID-19: Пострадал почти весь мир

В ВОЗ предупредили о

Пандемия COVID-19 вызвала больше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны и будет иметь далеко идущие последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Так что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовоеую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал Гебреисус.

По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил Райан.

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вже всі розслабилися, а тут знову вилізла мавпочка та лякає.
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06.03.2021 08:38
+4
И как же люди выжили)))Высер от фармацивтических компаний и "докторов",которые спрашивают у вас которых привезла скорая сколько денег,а не как здоровье.Смешно и печально.
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06.03.2021 08:42
+4
чтобы избежать "массовой травмы" надо было ВОЗу объявить пандемию на 2-3 месяца раньше, чем они решились - слишком долго раздуплялись, а теперь только констатация своего бессилия
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06.03.2021 08:56
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Вже всі розслабилися, а тут знову вилізла мавпочка та лякає.
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06.03.2021 08:38 Ответить
И как же люди выжили)))Высер от фармацивтических компаний и "докторов",которые спрашивают у вас которых привезла скорая сколько денег,а не как здоровье.Смешно и печально.
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06.03.2021 08:42 Ответить
то-то все травмированные в буковеле откатались с фуфлыжником... теперь правда молятся чтобы пронесло не угодить в больничку.
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06.03.2021 08:52 Ответить
чтобы избежать "массовой травмы" надо было ВОЗу объявить пандемию на 2-3 месяца раньше, чем они решились - слишком долго раздуплялись, а теперь только констатация своего бессилия
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06.03.2021 08:56 Ответить
Рептилоид занимается внушением. "У вас массовая травма! Не знали? Теперь знаете! И прикиньте, похлеще чем во второй мировой! Ого-го! Вот так вот!"
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06.03.2021 08:57 Ответить
А чому =пачті= ? Де це ковіду нема ? Як ви пропустили ?

Що, догралися у локдауни і страшилки ?
Он в Японії за один місяць жовтень 2020 більше самогубств, ніж від ковіду за весь 2020.
І рівень зростає.
Домашнє насилля теж.
Люди без вас ще з минулого року про це пишуть і психологи тривогу бити почали давно.
А ви,"борці", бабки збираєте.
Притомні, не спеціалісти зразу сказали, що жертв вашої "боротьби" буде значно більше.
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06.03.2021 08:58 Ответить
Как я уже писала, в Мельбурне после первого лодауна две женщины убили себя и своих 3 детей (каждай убила своих 3 детей).
И их мужья не задали вопроса нашему премьеру штата Виктория, коммуняке, как ему спиться по ночам? Души детей невинных не беспокоят?
У соседей тоже писали, что баба какая-то приезжая в Москве себя убивала (но осталась жива), а двоих детей своих ей таки удалось прикончить. Тоже голова поехала по причине "коронавируса".

Побольше локдаунов, хороших и разных - тогда и дурок не хватит для населения.
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06.03.2021 09:30 Ответить
У Квебеку за місяць вбито 5 жінок в контексті домашнього насилля.
Тепер прем*єр-"борець" =рєчі толкаєт= з іншими міністрами: ти бач, ай-яй-яй.
В Монреалі стрілянина зростає ...
Але поліція "бореться" з ковідом, а не розслідує чи запобігає злочинам.
А послуги психолога не всім по кишені.
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06.03.2021 09:38 Ответить
йо..нуті дурантинофіли продовжують.. порівнювати епідемію з смертями від ДТП..(
У ВООЗ попередили про "масову травму" через пандемію COVID-19: Постраждав майже весь світ - Цензор.НЕТ 2976
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06.03.2021 10:02 Ответить
Главное внушить - а на выходе имее мировые религии,и еще множество разношерстных сект...
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06.03.2021 14:40 Ответить
"У Квебеку за місяць вбито 5 жінок в контексті домашнього насилля"

Выместили на безответных свое раздражение, а должны были "морды лица" (С) набить политикам.
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06.03.2021 10:03 Ответить
тобто до локдауну самогубств не було?
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06.03.2021 10:09 Ответить
Дефицит вакцин вынуждает дипломатов США обращаться к властям других стран

19.02.2021 в 19:56

Американские дипломаты, работающие в странах со слаборазвитой медицинской инфраструктурой и высокой заболеваемостью сovid-19, выражают недовольство тем, как руководство в Вашингтоне распределяет вакцину от коронавируса, о чем свидетельствуют их записи на переговорах, материалы интервью и документы, полученные «Вашингтон Пост».
Ограниченные поставки вакцины вынуждают руководство Госдепартамента принимать непростые и незавидные решения, а представляющие самую богатую страну мира дипломаты порой оказываются в унизительном положении.
Устранение нехватки вакцины стало одной из первых проблем для госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал восстановить «моральный дух» своего ведомства и доверие к нему.Как минимум 13 зарубежны
х стран предложили привить работающих за границей американских представителей вакциной американского производства из собственных запасов («Модерна» и «Пфайзер»). По словам американских высокопоставленных руководителей, Госдепартамент уже принял эти предложения. Сейчас он анализирует как минимум еще восемь предложений от других стран, готовых сделать то же самое.
В России некоторые сотрудники Госдепартамента попросили привить их местной вакциной «Спутник V», поскольку Вашингтон не смог гарантировать поставку американской вакцины в ближайшем будущем, рассказали официальные лица из этого ведомства.
Вакцина «Спутник V» не утверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться «Спутником V», но все же разрешает самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья, поскольку пандемия унесла во всем мире более 2,4 миллиона жизней.
«Очень неловко от того, что самой богатой в мире стране приходится полагаться на милость других государств в вопросе вакцинации, - сказал один американский дипломат, работающий на Ближнем Востоке. - Особенно когда считаешь, что самые лучшие вакцины делают в США».
Но это не единственное унижение.
В Китае некоторые американские сотрудники дипмиссий жалуются на то, что китайские медики при проверке на коронавирус берут у них анальный мазок. Китайские врачи называют такой инвазивный метод более эффективным по сравнению с мазком из носа, хотя медицинское внедрение в задний проход - это довольно неприятная процедура. Отвечая на вопросы сотрудников об анальных мазках, представитель Госдепартамента сказал, что его ведомство «изучает все разумные варианты» для решения этой проблемы с целью «сохранения достоинства американских представителей в духе Венской конвенции о дипломатических сношениях».
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06.03.2021 09:56 Ответить
Т.е. до ВООЗ наконец то дошло, что вирус изменяет исходную программу.
Ну тогда снова и снова поторю слова Дж. Барнса, специалиста по электромагнитному экранированию: - Если вы хотите убрать помеху, не занимайтесь ее экранированием, лучше сразу уберите сам источник помехи.
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06.03.2021 09:04 Ответить
Интересно ,но уточните ,пожалуйста ,что сие значит и назовите источник.
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06.03.2021 09:39 Ответить
Источник указан давно. Он расписан в манускрипте Войнича. И вирус не источник, вирус инструмент, хотите продукт этого источника.
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06.03.2021 10:34 Ответить
що за маячня?
Джерело- сам вірус, вже не прибрати ніяк.
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06.03.2021 09:58 Ответить
Сказки про суслиов и неуловимых Джо для пугливых дебилов и непуганых идиотов.
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06.03.2021 09:26 Ответить
Можно сколько угодно подчёркивать важность поддержки психического здоровья в
условиях пандемии , но реально на сегодня она равна нулю.
А в Украине вообще не знают ,что это такое.
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06.03.2021 09:37 Ответить
пандемия есть спровоцированная ВОЗовскими аферистами мировая афера , за которую следовало бы эту шарагу разогнать учитывая то,что каждое правительство ,каждой страны само по - себе разгребает ВОЗовское вирусное д,,,мо ,Хмыри создали вирус,опосля,маски , тесты,скрининги ,швл ,опосля создается вакцинация ,а потом лечение "психического здоровья" и все монеты мировым аферистам,которые придумали,как заработать на здоровье человека
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06.03.2021 10:00 Ответить
пандемия есть
1) спровоцированная ВОЗовскими аферистами мировая афера
2)технология мировой жидомасонской ложи по уменьшению населения Земли ради "золотого миллиарда"
3)способ заработать международной мафии производителей масок и спирта
4)происки рептилоидов с Тау Кита по уменьшению населения Земли
5) ......ваш вариант?
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06.03.2021 10:07 Ответить
не мой вариант,но общеизвестный-сила приложеная к затягиванию пружины, равносильна силе отдачи.И это рано, или поздно произойдет .
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06.03.2021 11:36 Ответить
ВОЗ-ські негідники і їх отаман Гебреісус повинні відповісти за злочин перед людством-за приховування "на прохання Китаю" інформації про те, що Ковід передається від людини людині цілий місяць і не припинення авіасполученння з Китаєм.
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06.03.2021 10:17 Ответить
А узкоглазые твари так и остануться безнаказанными?
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06.03.2021 10:05 Ответить
Як взагалі можна порівнювати ці події?🥴
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06.03.2021 10:16 Ответить
Ця мавпа натякає, що все ще попереду, і те, що зроблять з людством фінансуючі ВООЗ, буде гірше за другу світову.
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06.03.2021 10:27 Ответить
Какая нахрен травма, я переболел и забыл про этот ковид, не надо нагнетать.
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06.03.2021 14:44 Ответить
ключевая фраза: должны быть выделены средства
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07.03.2021 13:00 Ответить
 
 