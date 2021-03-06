В ВОЗ предупредили о "массовой травме" из-за пандемии COVID-19: Пострадал почти весь мир
Пандемия COVID-19 вызвала больше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны и будет иметь далеко идущие последствия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
"Так что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовоеую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал Гебреисус.
По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.
"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.
В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.
"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил Райан.
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Що, догралися у локдауни і страшилки ?
Он в Японії за один місяць жовтень 2020 більше самогубств, ніж від ковіду за весь 2020.
І рівень зростає.
Домашнє насилля теж.
Люди без вас ще з минулого року про це пишуть і психологи тривогу бити почали давно.
А ви,"борці", бабки збираєте.
Притомні, не спеціалісти зразу сказали, що жертв вашої "боротьби" буде значно більше.
И их мужья не задали вопроса нашему премьеру штата Виктория, коммуняке, как ему спиться по ночам? Души детей невинных не беспокоят?
У соседей тоже писали, что баба какая-то приезжая в Москве себя убивала (но осталась жива), а двоих детей своих ей таки удалось прикончить. Тоже голова поехала по причине "коронавируса".
Побольше локдаунов, хороших и разных - тогда и дурок не хватит для населения.
Тепер прем*єр-"борець" =рєчі толкаєт= з іншими міністрами: ти бач, ай-яй-яй.
В Монреалі стрілянина зростає ...
Але поліція "бореться" з ковідом, а не розслідує чи запобігає злочинам.
А послуги психолога не всім по кишені.
Выместили на безответных свое раздражение, а должны были "морды лица" (С) набить политикам.
19.02.2021 в 19:56
Американские дипломаты, работающие в странах со слаборазвитой медицинской инфраструктурой и высокой заболеваемостью сovid-19, выражают недовольство тем, как руководство в Вашингтоне распределяет вакцину от коронавируса, о чем свидетельствуют их записи на переговорах, материалы интервью и документы, полученные «Вашингтон Пост».
Ограниченные поставки вакцины вынуждают руководство Госдепартамента принимать непростые и незавидные решения, а представляющие самую богатую страну мира дипломаты порой оказываются в унизительном положении.
Устранение нехватки вакцины стало одной из первых проблем для госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал восстановить «моральный дух» своего ведомства и доверие к нему.Как минимум 13 зарубежны
х стран предложили привить работающих за границей американских представителей вакциной американского производства из собственных запасов («Модерна» и «Пфайзер»). По словам американских высокопоставленных руководителей, Госдепартамент уже принял эти предложения. Сейчас он анализирует как минимум еще восемь предложений от других стран, готовых сделать то же самое.
В России некоторые сотрудники Госдепартамента попросили привить их местной вакциной «Спутник V», поскольку Вашингтон не смог гарантировать поставку американской вакцины в ближайшем будущем, рассказали официальные лица из этого ведомства.
Вакцина «Спутник V» не утверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться «Спутником V», но все же разрешает самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья, поскольку пандемия унесла во всем мире более 2,4 миллиона жизней.
«Очень неловко от того, что самой богатой в мире стране приходится полагаться на милость других государств в вопросе вакцинации, - сказал один американский дипломат, работающий на Ближнем Востоке. - Особенно когда считаешь, что самые лучшие вакцины делают в США».
Но это не единственное унижение.
В Китае некоторые американские сотрудники дипмиссий жалуются на то, что китайские медики при проверке на коронавирус берут у них анальный мазок. Китайские врачи называют такой инвазивный метод более эффективным по сравнению с мазком из носа, хотя медицинское внедрение в задний проход - это довольно неприятная процедура. Отвечая на вопросы сотрудников об анальных мазках, представитель Госдепартамента сказал, что его ведомство «изучает все разумные варианты» для решения этой проблемы с целью «сохранения достоинства американских представителей в духе Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Ну тогда снова и снова поторю слова Дж. Барнса, специалиста по электромагнитному экранированию: - Если вы хотите убрать помеху, не занимайтесь ее экранированием, лучше сразу уберите сам источник помехи.
Джерело- сам вірус, вже не прибрати ніяк.
условиях пандемии , но реально на сегодня она равна нулю.
А в Украине вообще не знают ,что это такое.
1) спровоцированная ВОЗовскими аферистами мировая афера
2)технология мировой жидомасонской ложи по уменьшению населения Земли ради "золотого миллиарда"
3)способ заработать международной мафии производителей масок и спирта
4)происки рептилоидов с Тау Кита по уменьшению населения Земли
5) ......ваш вариант?