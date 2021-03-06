В ВОЗ предупредили о "массовой травме" из-за пандемии COVID-19: Пострадал почти весь мир

Пандемия COVID-19 вызвала больше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны и будет иметь далеко идущие последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Так что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовоеую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал Гебреисус.

По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил Райан.