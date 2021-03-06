В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 9 144 новых случая заражения, выздоровели 3 351 человек
По состоянию на утро пятницы, 6 марта, выявлены 9 144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"9 144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников", - написал он.
Также за прошедшие сутки госпитализированы - 3309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 3351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).
Кроме того, за все время пандемии в Украине заболели - 1394061 человек; выздоровели - 1194373; летальных случаев - 26919; проведено ПЦР-тестов - 7101358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
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от медицины и не политики ,а вирусологи и генетики.
А нам рассказывают совершенно не компетентные люди .
От вирусологов и генетиков хочу услышать объективную оценку качества вакцин
не дилетантскую ,а научную ,а также чётко об их побочках.
Все традиционные вакцины до сего времени были и есть белковыми.
А от коронавируса все ,кроме ,кроме синовак , инновационные.
Ни одна из них не прошла третьего этапа исследования И их применение разрешено ВОЗ
только с в связи с констатацией чрезвычайной ситуации.
Будет синовак в свободном доступе, я буду прививаться ею. Я уже определилась.
Грубо говоря, 6 человек на область. С такими темпами, здесь скоро вообще людей не останется.
Тисяч з 10 і не знають що хворіють, або знають, але не зважають на це і живуть звичайним життям, розносячі смертельну заразу далі.
Don`t STOP!
Він заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/4/7285518/ підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам "небезпечніший за європейський штам, вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина".
Але нова мантра зайшла ...
В такт долдонять, що зліплені-зтулені вакцинки захищають від усіх штамів ...
Треба ж уже товар спихнути.
У Франції та Німеччині ґвалт - закупили АЗ, а від неї відмовляються. То кричать, щоб жодна не пропала.