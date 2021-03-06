В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 9 144 новых случая заражения, выздоровели 3 351 человек

По состоянию на утро пятницы, 6 марта, выявлены 9 144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"9 144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников", - написал он.

Также за прошедшие сутки госпитализированы - 3309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 3351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).

Кроме того, за все время пандемии в Украине заболели - 1394061 человек; выздоровели - 1194373; летальных случаев - 26919; проведено ПЦР-тестов - 7101358.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.





