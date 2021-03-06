В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности. ИНФОГРАФИКА
За семь лет количество женщин в Вооруженных силах Украины значительно возросло.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
В частности, в 2013 году военную службу отбывали 16 557 женщин, а уже в 2020 году их количество составляло 31 757. Из них в 2013 году 1633 женщины относились к офицерскому составу, а в 2020 году этот показатель повысился до 4810.
Согласно данным, украинские женщины-военнослужащие в течение семи лет принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Если в 2013 году их было всего две (лица офицерского состава), то уже в 2020 году - шесть (из них пять - офицеры).
Кроме того, в течение 2014-2020 годов более 13,5 тыс. женщин получили статус участника боевых действий (УБД) за участие в АТО/ООС. В частности, в 2014 году его предоставили 101 участнице АТО, а в 2020 году - 19 участницам АТО и 1643 участницам ООС. Еще 925 женщин-офицеров в настоящее время занимают командные должности.
Общее количество женщин в ВСУ составляет 56 726 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-zsu-stvorjujut-lgbt-*********-ta-zaklikajut-bazhajuchih-*********-kontrakt/ Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.
і лише альтернативники і ті, що відкупляться не сприйматимуть українські цінності...
але у людей грошей не багато, то й не дуже відкуповлюватимуться
Остались --- луганский босяк Володька Ворошилов, и гений стратегии, с усами и саблей Буденный... Они бы --- накомандовали!