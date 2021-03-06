В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности. ИНФОГРАФИКА

За семь лет количество женщин в Вооруженных силах Украины значительно возросло.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В частности, в 2013 году военную службу отбывали 16 557 женщин, а уже в 2020 году их количество составляло 31 757. Из них в 2013 году 1633 женщины относились к офицерскому составу, а в 2020 году этот показатель повысился до 4810.

Согласно данным, украинские женщины-военнослужащие в течение семи лет принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Если в 2013 году их было всего две (лица офицерского состава), то уже в 2020 году - шесть (из них пять - офицеры).

Кроме того, в течение 2014-2020 годов более 13,5 тыс. женщин получили статус участника боевых действий (УБД) за участие в АТО/ООС. В частности, в 2014 году его предоставили 101 участнице АТО, а в 2020 году - 19 участницам АТО и 1643 участницам ООС. Еще 925 женщин-офицеров в настоящее время занимают командные должности.

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Общее количество женщин в ВСУ составляет 56 726 человек.