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Новости Агрессия России против Украины
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В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности. ИНФОГРАФИКА

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности. ИНФОГРАФИКА

За семь лет количество женщин в Вооруженных силах Украины значительно возросло.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В частности, в 2013 году военную службу отбывали 16 557 женщин, а уже в 2020 году их количество составляло 31 757. Из них в 2013 году 1633 женщины относились к офицерскому составу, а в 2020 году этот показатель повысился до 4810.

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности 01

Согласно данным, украинские женщины-военнослужащие в течение семи лет принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Если в 2013 году их было всего две (лица офицерского состава), то уже в 2020 году - шесть (из них пять - офицеры).

Кроме того, в течение 2014-2020 годов более 13,5 тыс. женщин получили статус участника боевых действий (УБД) за участие в АТО/ООС. В частности, в 2014 году его предоставили 101 участнице АТО, а в 2020 году - 19 участницам АТО и 1643 участницам ООС. Еще 925 женщин-офицеров в настоящее время занимают командные должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Общее количество женщин в ВСУ составляет 56 726 человек.

женщины (885) оборона (5202) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+14
В случай войны они почти бесполезны.....Да есть места где они нужны - но 57 тысяч - это перебор....для 250 тысячной армии нужно примерно 5-7 тысяч женщин...Но так как мужчины не хотят служить.....берут и женщин....Те рожают идут в декрет - на их место никого не берут - опять нагрузка на мужчин увеличивается....Они в армии в основном почти ничего не делают....Бумажками занимаются или телефонистками....К ним совсем другие требования чем к мужчинам и совсем другие нагрузки....Но зарплата РАВНАЯ......( я не говорю об медецине - там они нужны)....Я не вижу оснований для радости....Это БЕДА нашей армии...
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06.03.2021 09:55
+6
То что они семьи кормят похвально, а боеспособность армии как ?

И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
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06.03.2021 09:34
+6
ну да ну да...

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности - Цензор.НЕТ 8247
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06.03.2021 09:40
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То что они семьи кормят похвально, а боеспособность армии как ?

И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
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06.03.2021 09:34 Ответить
ну да ну да...

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности - Цензор.НЕТ 8247
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06.03.2021 09:40 Ответить
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06.03.2021 10:07 Ответить
А недавно повідомляли, що жінок у ЗСУ -- 29 тисяч і 15 тисяч учасники бойових дій. Хоч вір, хоч не вір.
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06.03.2021 10:27 Ответить
У меня знакомый таможенники,ещё до 14 года хвастался что у него краны позолоченные,а потом в 15 году получил УБД ,пару суток в Мариуполе побыл!!!И таких участников дофига и трошки
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06.03.2021 10:51 Ответить
В ЗСУ створюють ЛГБТ+ підрозділ та закликають бажаючих підписати контракт

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-zsu-stvorjujut-lgbt-*********-ta-zaklikajut-bazhajuchih-*********-kontrakt/ Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України. У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади - Цензор.НЕТ 9618
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07.03.2021 16:18 Ответить
Гелетей командиркой у них будет ?
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07.03.2021 18:33 Ответить
В Ізраїлі теж жінки служать, я думаю що через військо повинні з замолоду всі пройти , хлопці і дівчата .
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06.03.2021 09:38 Ответить
це сприятиме українізації суспільства
і лише альтернативники і ті, що відкупляться не сприйматимуть українські цінності...
але у людей грошей не багато, то й не дуже відкуповлюватимуться
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06.03.2021 10:01 Ответить
из 110 генералов ав армии Украины всего ОДНА! женщина-генерал (0.9%) в армии США из 417 генералов 69 женщины (17%)...думайТЕ
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06.03.2021 09:41 Ответить
А скількі жінок вантажників у морпортах чи шахтарів?
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06.03.2021 10:12 Ответить
Серед шахтарів мабуть багато жінок, тому й не стали на захист України, ще й всі у декрет пішли.
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06.03.2021 10:31 Ответить
А что, звание генерал - это праздничная конфета? Его надо заслужить, а не получать, потому что ты женщина.
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06.03.2021 10:16 Ответить
О чем думать?....Мы от Польшы на 50 лет отстали....От США мы отстали навсегда...В США лет через 5ть наверно роботы будут воевать на полях сражений....Можно опратора и женщину посадить....Да и на полтора милионную Армию США 69 женщины генерала - это из-за гендерного закона скорее всего....А вот в России на их полтора милионную армию служат 44 тысячи женщин....Тоесть армия в 6 раз больше Украинской,а женщин меньше служит....
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06.03.2021 13:26 Ответить
Маршал РАБссии ШойХУ наградил званием генеральша всех своих подруг наверное уже есть и адмиральша фльота РАБссии...
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06.03.2021 09:45 Ответить
ще би написали серед них скільки блондинок, брунеток та ін...
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06.03.2021 10:02 Ответить
Вони надихають чоловіків, багато з жінок мають міцніші нерви, не бояться крові і мужні, бо бережуть свій очаг.
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06.03.2021 10:37 Ответить
В случай войны они почти бесполезны.....Да есть места где они нужны - но 57 тысяч - это перебор....для 250 тысячной армии нужно примерно 5-7 тысяч женщин...Но так как мужчины не хотят служить.....берут и женщин....Те рожают идут в декрет - на их место никого не берут - опять нагрузка на мужчин увеличивается....Они в армии в основном почти ничего не делают....Бумажками занимаются или телефонистками....К ним совсем другие требования чем к мужчинам и совсем другие нагрузки....Но зарплата РАВНАЯ......( я не говорю об медецине - там они нужны)....Я не вижу оснований для радости....Это БЕДА нашей армии...
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06.03.2021 09:55 Ответить
штабные крысы, зато пенсия и звание. У меня знакомая блондинка, в офис не устроилась, по знакомству в Минобороны бумажки носит в форме.
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06.03.2021 10:20 Ответить
Нехай "бумажки носят" жінки, а чоловіки займаються обороною.
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06.03.2021 10:44 Ответить
короче по факту армія в нас 200 тис.
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06.03.2021 11:47 Ответить
У нас вечно перекосы и перегибы. Ни в одной армии, тем более воюющей, нет свыше 20% женщин от общей численности. Израиль - это отдельная тема. А у нас заробитчанство во время войны буйным цветом палае. Лучше бы пехоту подтягивали и средства туда перераспределяли, удерживая достойных людей, а не всех своих родственниц и подружек устраивали на госбюджет. В таких мясорубках, как Дебальцево и Иловайск, толку от них, как от козла молока
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06.03.2021 12:53 Ответить
А что толку что на 22 июня 1941 года в сраной красной армии біло 1064 генераля и 5 маршалов?Гитлер уничтожил РККА за 3 месяца войны,в плен попало 5 млн солдат и фицеров,это по данным Марка Солонина и Виктора Суворова,а по мне 6 миллионов...,потому что данные по количеству л/состава красной на 22 июня 1941 года Засекречены до сих пор ...
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06.03.2021 10:00 Ответить
До полону йшли колонами десятки тисяч солдат добровільно, майже без німецької охорони. Та й потім заградотрядьі стріляли в спину, щоб не втік до німців. Бо ніхто не хотів воювати за нелюда-потвору сраліна.
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06.03.2021 10:49 Ответить
Путлер засекретил паБЕДУ над Гитлером до 9 мая 2040 года.Братский Договор Молотов-Риббенроп соблюдает наверно...
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06.03.2021 10:07 Ответить
У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади - Цензор.НЕТ 4058
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06.03.2021 10:07 Ответить
Не путайте Красную Армию и Армию Украины...СССР - это сборище порабощенных народов....Образование заснованное и удерживаемое ШТЫКАМИ....А учитывая что в 1937 году эта Армия была обескровленной и дивизиями командовали капитаны....Там совсем другая история...Сколько с Пяти маршалов осталось живыми на 1941 год?......
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06.03.2021 10:08 Ответить
Та да! Вечно пьяный Блюхер, наполеончик Тухачевский, (за Егорова не скажу, не знаю..)
Остались --- луганский босяк Володька Ворошилов, и гений стратегии, с усами и саблей Буденный... Они бы --- накомандовали!
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06.03.2021 11:39 Ответить
Толку с того что такое колличество женщин? 80 процентов это жены командного состава!
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06.03.2021 10:49 Ответить
А надо твою жену взять ? Есть масса должностей где именно женщина справляется лучше. Метеослужба ,диспетчерская , телефонистки,склады , бухгалтерия наконец. Это я навскидку привел пример только одного полка.
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06.03.2021 10:56 Ответить
Ты мне не тыкай! Я когда служил ,у меня и в мыслях небыло чтоб жена моя служила! А вот в боевых подразделениях точно не нужны! А то были случаи часовому заставы не выдать патроны потому что спать хочет,или когда ментов постреляли в 2012 под Одессой.старшая смены отправляет перекрыть дороги и при этом не выдает патроны!!!
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06.03.2021 11:04 Ответить
Ладно не обижайся ! Вам тоже не сладко приходилось , но ваша служба скорее сторожа на складе чем защита Родины.
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06.03.2021 11:19 Ответить
А где ты служил?)
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06.03.2021 12:37 Ответить
Карта сесесера есть ? Начиная от Сахалина и до Киева.Западнее не служил.
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06.03.2021 12:51 Ответить
Соврал ,служил и западнее в Белоруссии.
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06.03.2021 13:01 Ответить
Понятно) а в каких войсках?)
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06.03.2021 13:05 Ответить
А чего ЛьоДчик с ошибками пишешь?)) Ты или по русски пиши или на Украинском но без ошибок)
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06.03.2021 13:19 Ответить
К Вам это не относится. Это так , на всякий случай.
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06.03.2021 14:41 Ответить
Смайлик специально поставил. Подчеркнул ситуацию. Если люди узнают что ты успешнее их ,-это вызывает лють. Таковы людишки, увы.
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06.03.2021 14:39 Ответить
На складах и ТД справляются служащие! Так же и медработники,в госпиталях врачи и то не все имеют звания,только начмеды и начгоспиталя!
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06.03.2021 10:58 Ответить
Если бы твоя жена поехала за тобой в Тьмутаракань где нет ВООБЩЕ никакой работы , а пенсию зарабатывать надо - ты бы по другому запел. Но ты жизнь на диване провел, откуда тебе знать ,что есть штатное расписание.
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06.03.2021 11:02 Ответить
Не тебе мне рассказывать про диваны!
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06.03.2021 11:06 Ответить
Кстати частенько офицеры РАБОТАЛИ учителями в школах. Кому то детей надо учить. Поэтому за них служили сослуживцы , а они в школе штаны протирали
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06.03.2021 11:07 Ответить
С женщинами служить тяжело, им и сказать прямо ничего нельзя и в пятак как рядовому ********* не зарядишь.
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06.03.2021 10:59 Ответить
Завалий Евдокия Николаевна, в годы ВОВ --- командир взвода разведки морской пехоты... начинала рядовой, 17лет, затем --- гвардии полковник, четыре ранения, две контузии.. командовала -- отборными головорезами... как бы ей насчет "зарядить в пятак" --- получилось бы??
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06.03.2021 11:53 Ответить
Нормальный человек НЕ МОЖЕТ ударить женщину. Я написал что с женщинами служить тяжело. Что тут не понятного?
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06.03.2021 12:06 Ответить
Извините, ничего личного, Просто в этой теме очень хотелось привести пример женщины на войне... Ну, Ваш коммент -- просто попал под руку..(((
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06.03.2021 12:15 Ответить
Нема проблем !. Просто где то женщины к месту а где то не совсем. На боевом дежурстве женщин отправляли домой потому как сутки с ними сидеть . Хотя по закону это преступление
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06.03.2021 12:58 Ответить
Горжусь вами, сестрички!
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06.03.2021 11:23 Ответить
И чему вы радуетесь невежды?? думаете "бабы" будут на равных воевать в траншее с мужчинами? АГА! как бы не так! Возможно служащие женщины и армии и нужны! Даже в СССР женщины служили , во всевозможных поликлиниках, госпиталях, бухалтериях и связисткамии -телефонистками. Но боевыми офицерами женщины, это уже подозрительный и нездоровый перебор!! Тем более в таком огромном количестве, аж более 20% от общего личного состава!! Не думаю, что и сегодня в линейных частях гигиена для женщин будет на высоте!! В "так хваленном ССС"" как было?? Баня и смена белья и портянок раз в неделю, вот и вся гигиена и 60 % болезнь ног у солдат грибками!
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06.03.2021 11:39 Ответить
Бывают и женщины как мужики , и мужики бывают бабами. Но в основном вы правы. У войны не женское лицо.
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06.03.2021 12:11 Ответить
2333 до 6. Ще питання є?
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06.03.2021 16:30 Ответить
 
 