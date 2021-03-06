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Новости Борьба с коронавирусом
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Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко

Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко

Академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что Украине необходимо до конца года провакцинировать 30 млн граждан от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Нам нужно иммунизировать 30 млн человек к концу года - это просто необходимо было бы сделать. И если мы этого не сделаем, то будет очень плохо. Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комиссаренко.

Он подчеркнул, что вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.

"Все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население. И очень странно, что наша медицина этого не планирует. Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы каждый день должны иммунизировать 100 тыс. человек", - отметил академик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 грн.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Комиссаренко Сергей (11)


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Топ комментарии
+5
Уже создали в течении 30 лет . Как ни горько об жтом писать - нищая страна третьего мира.
А ведь была ТРЕТЬЕЙ ЯДЕРНОЙ страной- все разворовали на яхты и дворцы для комсомольцев- олигархов

Вот зачем им дворцы ?!!
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06.03.2021 10:22
+5
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 2841
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06.03.2021 10:28
+4
Індійським шмурдяком вакцинуйтесь самі.
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06.03.2021 09:50
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Кони зараженные хлопці запряжоні
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06.03.2021 09:42 Ответить
Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9577
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06.03.2021 09:46 Ответить
скоко лет какадемику ?
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06.03.2021 09:49 Ответить
Вважаєте, що вже -тоє...Цілком можливо.
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06.03.2021 09:52 Ответить
Народження: 9 липня 1943 р. (77 років), Уфа, Росія
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06.03.2021 10:12 Ответить
Індійським шмурдяком вакцинуйтесь самі.
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06.03.2021 09:50 Ответить
Треба проводити вакцинацію дуже швидко, інакше результатів не буде.
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06.03.2021 09:50 Ответить
И что? Вакцинации не будет: клоуны не способны ее организовать. Вакцины - НЕТ. Персонала - НЕТ. Денег - НЕТ. Клоуны украли все, что могли, что не смогли, то испортили.
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06.03.2021 10:38 Ответить
не так давно землядь планировал за звонкие монеты прививать, а тут никто и бесплатнт не горит желанием, зеленский думал поживиться ...
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06.03.2021 09:51 Ответить
Ты что чудище, угрожаешь? Смотрите чтобы вам не поплохело.
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06.03.2021 09:55 Ответить
Шура, запускайте Берлагу (с)

Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 6306
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06.03.2021 09:56 Ответить
пане Комиссаренко , а слабо доложить об этом кому следует, шоб дело зрушилося з мiсця...
Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9440
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06.03.2021 09:56 Ответить
Майстер боротьби з ковідом власною персоною.
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06.03.2021 10:05 Ответить
зеля 120 тыс. Трупов обещал от ковида к новому году если не будем его слушаться. А тут просто ,плохо'. Нагнетать надо. а не раслабляться. Та и чего ждать от свиней корыта ни
ума ни фантазии,все зеле со степашей самому приходится делать и вакцинроваться тоже.
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06.03.2021 10:01 Ответить
Зате ж всіх повезуть на цвинтар по асфальтованим та освітленим дорогам.
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06.03.2021 10:03 Ответить
Это намек, что жесть устроят нам, если не вакцинируемся.
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06.03.2021 10:05 Ответить
Академикам надо не умничать , а ежедневно печатать графики нарастания или падения эпидемии для ознакомления украинцами . НАГЛЯДНО .
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06.03.2021 10:05 Ответить
ему 77 лет, он самый молодой академик Украины ....
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06.03.2021 10:08 Ответить
Ну так графики для него - стиль жизни
Академики только и могут рисовать графики 😀😀😀
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06.03.2021 10:13 Ответить
Дык, есть кому сводки подавать народу... Периодически это делается. Ща около 9000 тыс за прошедшие сутки заразились, более 3000 человек выздоровели . Заболеваемость начала прогрессировать.
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06.03.2021 10:15 Ответить
Знаю ( по секрету) как они цифры с потолка дают 😀😀😀
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06.03.2021 10:18 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/society/v-ukrajini-zrobili-vzhe-bilshe-15-tis-shcheplen-vid-koronavirusa-1542827.html В Україні зробили вже понад 15 тис. щеплень проти коронавірусу / ГОРДОН
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06.03.2021 10:07 Ответить
еще один вакцинатор - аматор
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06.03.2021 10:43 Ответить
Будут отлавливать??
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06.03.2021 10:11 Ответить
Могут создать условия невыносимые для жизни.
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06.03.2021 10:16 Ответить
Уже создали в течении 30 лет . Как ни горько об жтом писать - нищая страна третьего мира.
А ведь была ТРЕТЬЕЙ ЯДЕРНОЙ страной- все разворовали на яхты и дворцы для комсомольцев- олигархов

Вот зачем им дворцы ?!!
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06.03.2021 10:22 Ответить
шобы в могилу не забрать.
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06.03.2021 10:24 Ответить
так вы ведь проголосовали за Кравчука а не за Черновола а теперь скыглыте!
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06.03.2021 10:29 Ответить
Черновола жаль. Хорош был, но ему не дали бы править. Сильная Украина никому не нужна.
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06.03.2021 10:44 Ответить
Дорвались свиньи до корыта.
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06.03.2021 10:40 Ответить
Нехай спробують!!
Я пережив навіть Хрущева та інших генсеків..
))
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06.03.2021 11:13 Ответить
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 4864
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06.03.2021 10:19 Ответить
Насправді 200 тисяч щоденно, якщо двома дозами...
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06.03.2021 10:23 Ответить
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 2841
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06.03.2021 10:28 Ответить
Стєпанов заявляв що привіз аж... 500 000 (п'ятсот тисяч) доз (щоправда) Covishield (For AMC92 countries, UNICEF will supply only 10-dose vials.)... 500тис. на всю Україну... "вакцинація" крокує... можна піаритись, та розповідати про "антивакційну вакханалію" та "ковідколаборантів", а пан академік закликає за 5-ть днів надбання всього політичного бомонду проколоти... і що потом?
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06.03.2021 10:34 Ответить
Даже это минимальная цифра. В день нужно вакцинировать 250 тыс. Что бы окончить вакцинацию за 6 месяцев ( более длинный срок превращает вакцинацию в половинчатые меры). До следующего периода вакцинации. Но даже 100 тыс в день ( а это значит вакцинация продлится более года) конечно может несколько изменить ситуацию. Для это мало иметь в наличии качественную вакцину да еще и в нужных объемах, для этого нужно квалифицированный мед персонал, способы хранения вакцины и правильность ее применения и положительные результаты. Ну и еще конечно наличие желающих на добровольную вакцинацию. В Украине это не более 8-10% населения, даже при условии что она будет бесплатной. У населения нет никакого доверия ни к власти ( любой.. независимо кто в данный момент), ни к медицине ( как к отрасли), ни к медикам, ни к фармацевтам, ни словам с " ящика"..
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06.03.2021 11:00 Ответить
Звичайно,можна говорити що академік сам собі протирічить,заявляючи що "треба терміново провакцинуватись бо появляються нові віруси,не чуттєві до вакцин".Але справа простіша.Новий попугай зі званням академіка,якому відслюнявили трохи бабла,заробленого на вакцині і на нас...
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06.03.2021 11:13 Ответить
Нужна своя украинская вакцина для массовой вакцинации. Это бы решило проблему.
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06.03.2021 11:18 Ответить
Нужен президент - украинец, а не маланец. Вот это бы решило проблему
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06.03.2021 11:25 Ответить
Надо тебя святой водой побрызгать
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06.03.2021 11:29 Ответить
МОЗ може організувати відкати, а 100К вакцинацій щодня для них - політ на Марс.
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06.03.2021 11:43 Ответить
Министрам на чхать на простых людей. Они решили себя любимых в первую очередь вакцинировать и поэтому тянут с вакцинацией, тем самым делают вид что украинцы не хотят вакцинироваться. Старики не могут сами записаться на вакцину через приложение дия. ПОЧЕМУ семейным врачам не поступила до сих пор команда на запись граждан на вакцинацию. НЕ сумело правительство вовремя закупить вакцину, да и организацию самой вакцинации провалило. Списки на вакцинацию необходимо было начинать готовит с января месяца с обязательным привлечением для этого семейных врачей. Такое впечатление, что правительство своими действиями хочет создать видимость, что украинцы не хотят вакцинироваться, что надо начинать вакцинацию с чиновников.
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06.03.2021 15:40 Ответить
А лучше 200 тыс., уважаемый.
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06.03.2021 15:53 Ответить
 
 