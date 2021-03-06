Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко

Академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что Украине необходимо до конца года провакцинировать 30 млн граждан от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Нам нужно иммунизировать 30 млн человек к концу года - это просто необходимо было бы сделать. И если мы этого не сделаем, то будет очень плохо. Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комиссаренко.

Он подчеркнул, что вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.

"Все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население. И очень странно, что наша медицина этого не планирует. Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы каждый день должны иммунизировать 100 тыс. человек", - отметил академик.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 грн.