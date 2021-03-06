Водитель не справился с управлением: стала известна предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше

Предварительной причиной масштабного ДТП с украинцами в Польше является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Оперативно-следственные действия продолжаются. В то же время предварительной версии является то, что водитель не справился с управлением", – сказал он.

Также представитель МИД добавил, что в автобусе было всего 57 пассажиров, все они граждане Украины. 35 украинцев госпитализированы, сейчас им оказывается медицинская помощь.

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"Их развезли по разным больницам вблизи аварии. Мы очень благодарны польской стороне за оперативную реакцию", – добавил Николенко.

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