Водитель не справился с управлением: стала известна предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше
Предварительной причиной масштабного ДТП с украинцами в Польше является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Оперативно-следственные действия продолжаются. В то же время предварительной версии является то, что водитель не справился с управлением", – сказал он.
Также представитель МИД добавил, что в автобусе было всего 57 пассажиров, все они граждане Украины. 35 украинцев госпитализированы, сейчас им оказывается медицинская помощь.
"Их развезли по разным больницам вблизи аварии. Мы очень благодарны польской стороне за оперативную реакцию", – добавил Николенко.
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нужно было иметь подтвержденного стажа лет 15...
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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
Что это за дебильная формулировка причины ДТП? Такой причины ДТП вообще в природе не существует, это просто набор слов, придуманный недоношенными корреспондентами. Так вот, специально для таких шестимесячных идиотов объясняю, что, для того, что бы не справиться с управлением, нужно перед этим нарушить всё что можно, и всё, что нельзя. Понятно, дебилы? И куда, *****, смотрит выпускающий редактор?
Можете банить, мне *****.