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Новости ДТП
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Водитель не справился с управлением: стала известна предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше

Водитель не справился с управлением: стала известна предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше

Предварительной причиной масштабного ДТП с украинцами в Польше является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Оперативно-следственные действия продолжаются. В то же время предварительной версии является то, что водитель не справился с управлением", – сказал он.

Также представитель МИД добавил, что в автобусе было всего 57 пассажиров, все они граждане Украины. 35 украинцев госпитализированы, сейчас им оказывается медицинская помощь.

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"Их развезли по разным больницам вблизи аварии. Мы очень благодарны польской стороне за оперативную реакцию", – добавил Николенко.

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ДТП (7671) Польша (8405) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+5
"Водитель не справился с управлением:"

Что это за дебильная формулировка причины ДТП? Такой причины ДТП вообще в природе не существует, это просто набор слов, придуманный недоношенными корреспондентами. Так вот, специально для таких шестимесячных идиотов объясняю, что, для того, что бы не справиться с управлением, нужно перед этим нарушить всё что можно, и всё, что нельзя. Понятно, дебилы? И куда, *****, смотрит выпускающий редактор?
Можете банить, мне *****.
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06.03.2021 11:46
+3
Уснул водитель, написали бы прямо...
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06.03.2021 11:01
+3
Если б вы видите что эти водители международных автобусных перевозок вытворяют на дорогах, то там никакой опыт не поможет. Они уже настолько нагло и безцеремонно игнорируют правила что в этом у них конкурентов уже даже среди маршрутчиков нет.
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06.03.2021 11:19
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Водитель заснул, что ли?
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06.03.2021 10:59 Ответить
Раньше чтобы водить автобус с пассажирами
нужно было иметь подтвержденного стажа лет 15...
а сейчас у ГАИшников можно купить права любой категории...
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06.03.2021 11:00 Ответить
Купить права, еще и у нас, это да. Но на международные маршруты обычно берут с опытом работы.
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06.03.2021 11:10 Ответить
Если б вы видите что эти водители международных автобусных перевозок вытворяют на дорогах, то там никакой опыт не поможет. Они уже настолько нагло и безцеремонно игнорируют правила что в этом у них конкурентов уже даже среди маршрутчиков нет.
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06.03.2021 11:19 Ответить
ага за сало з прослойкой все куплено.у цих водіїв на має дозволу міжнардних перевозів та ще й людей
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06.03.2021 11:41 Ответить
3 года стажа на категории. "С"
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06.03.2021 11:45 Ответить
Уснул водитель, написали бы прямо...
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06.03.2021 11:01 Ответить
Скорей всего.
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06.03.2021 11:12 Ответить
Теперь ясно на все 100%. Уснул. "«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
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07.03.2021 21:46 Ответить
Кто пишет подобные "сводки"? Причина смертельного убийства - не справился с управлением головой...
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06.03.2021 11:17 Ответить
Жаль людей ,але водій в першу чергу повинен нести відповідальність ,це вже яка аварія? але нічого не вчить горе водіїв.
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06.03.2021 11:20 Ответить
Жалко водія, трудився трудяга і на тобі таке...((...
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06.03.2021 11:32 Ответить
"Водитель не справился с управлением:"

Что это за дебильная формулировка причины ДТП? Такой причины ДТП вообще в природе не существует, это просто набор слов, придуманный недоношенными корреспондентами. Так вот, специально для таких шестимесячных идиотов объясняю, что, для того, что бы не справиться с управлением, нужно перед этим нарушить всё что можно, и всё, что нельзя. Понятно, дебилы? И куда, *****, смотрит выпускающий редактор?
Можете банить, мне *****.
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06.03.2021 11:46 Ответить
вот это крик души!а меня ещё больше бесит ихняя формулировка типа пассажирский поезд въехал в автомобиль.
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06.03.2021 19:55 Ответить
який тільки жах.....такого ще небуло...стільки загиблих і травмованих.... нема слів.... крім співчуття родинам загиблих((
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06.03.2021 12:00 Ответить
 
 