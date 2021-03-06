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Закарпатскую область внесли в "красную" зону. Дополнительные ограничения начнут действовать с 8 марта

Закарпатскую область внесли в

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА заявил, что Закарпатью просто необходима "красная" зона. Об установлении в Закарпатье "красной" зоны также просили руководители больниц области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов

Закарпатскую область внесли в красную зону. Дополнительные ограничения начнут действовать с 8 марта 01

COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) Закарпатская область (2581)


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В Закарпатье знаю только Ужгород. Нужно детализировать по городам
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06.03.2021 11:11 Ответить
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 13:47 Ответить
Здесь имеется в виду вся область а перечисливать города и села займут много места да и ниочем Вам не скажут.Это всеравно что перечислять всех павших в ВОВ поименно.
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06.03.2021 14:28 Ответить
Я не просто так спросила, но все, что меня интересует, уже уточнила. Интересуемый пункт не в красной зоне, так как не Закарпатье, а рядом. В любом случае, спасибо.
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06.03.2021 14:46 Ответить
Футбольний матч перенесли з Ужгорода в Київ...
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06.03.2021 11:13 Ответить
Нужно нагнетать истерию ведь 73% хоть и деб#лы, но явно не хотят колоться непонятной вакциной "Ковишильд" которую правительство постоянно норовит подменить названием "AstraZeneca" ))
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06.03.2021 11:19 Ответить
Смотрел в новостях вакцинацию ЗЕ так вот что приметил,вакцину набирали из флакона с красной этикеткой у Ляшка была фиолетовая полоска.Но в индийской вакцины которую втюхивают народу этикетки почему-то все зеленые.Так чем вакцинировали власть?
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06.03.2021 14:34 Ответить
Буде подарунок жінкам на 8 березня.
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06.03.2021 11:40 Ответить
правильно, а то всі 3абили на карантин, весілля поминки наче вірусу немає, не кажучи вже про носіння масок в ромадських місях. щеб Полюція свої обовя3ки виконувала а не по кабінетам ховалась....для ідіотів рашаботів, в області вже немає вільних місць в лікарнях....
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06.03.2021 12:51 Ответить
 
 