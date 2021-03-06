Закарпатскую область внесли в "красную" зону. Дополнительные ограничения начнут действовать с 8 марта
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА заявил, что Закарпатью просто необходима "красная" зона. Об установлении в Закарпатье "красной" зоны также просили руководители больниц области.
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