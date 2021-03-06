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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают грубо игнорировать мирные договоренности, размещая вооружение и военную технику вне пределов установленных мест хранения.

О фактах грубых нарушений со стороны террористов идет речь в отчете СММ ОБСЕ от 5 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой заявление украинской стороны СЦКК, опубликованное пресс-центром штаба ООС.

Отмечается, что патруль миссии зафиксировал 8 танков оккупантов, размещенных за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области. По данным миссии, в районе полигона вблизи населенного пункта Мирное зафиксированы 5 танков, еще 3 танка выявлены вблизи населенного пункта Круглик.

"Наблюдатели СММ отмечают что КПВВ у населенных пунктов Золотое и Счастье, на подконтрольной правительству Украины территории, работали в штатном режиме. Однако соответствующие блокпосты, контролируемые вооруженными формирования РФ, были закрыты. Такое положение дел еще раз подтверждает фальсификацию сообщений оккупационных "властей" о препятствовании украинской стороны в свободном передвижении гражданского населения через линии разграничения", - подчеркивают в СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК

Согласно распоряжению командующего ООС продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, осуществлен ремонт электросети вблизи населенного пункта Водяное, что позволило восстановить электроснабжение. Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное.

Подчеркивается, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ.

Автор: 

танк (2251) Донбасс (26955) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+5
8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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06.03.2021 11:48
+4
А где же ********** из ОБСЕ?!
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06.03.2021 11:33
+4
Ну так рас....е их Джавелинами. Как раз ребята и практику пройдут.
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06.03.2021 11:36
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Правила форума Совет форумчан
А где же ********** из ОБСЕ?!
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06.03.2021 11:33 Ответить
Ты об этих? "О фактах грубых нарушений со стороны террористов идет речь в отчете СММ ОБСЕ от 5 марта Источник: https://censor.net/ru/n3251834"
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06.03.2021 11:36 Ответить
Почему полу- 🤔 Вы бросьте эти недоговорки, забудьте эту ложную скромность, она вам не идёт 😁😅😂🤣😝😝😝😝😜
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06.03.2021 12:46 Ответить
Ну так рас....е их Джавелинами. Как раз ребята и практику пройдут.
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06.03.2021 11:36 Ответить
диванный успагойся!
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06.03.2021 12:17 Ответить
запросіть Ердогана хай вам покаже що з ними треба робити
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06.03.2021 11:37 Ответить
А где всякие нептуны с громами,нарушили,-херачьте на поражение,лаптеногие только силу понимают...
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06.03.2021 11:38 Ответить
8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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06.03.2021 11:48 Ответить
второй диванный успагойся!
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06.03.2021 12:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/449255,-с 0 пишешь?,или так попи*деть....?
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06.03.2021 12:23 Ответить
Из горящего танка...

8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 106
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06.03.2021 13:53 Ответить
без вас разберутся чем стрелять и когда, умники
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06.03.2021 20:33 Ответить
самое интересное что пиндосоненавистники, пользуются флагом конфедерации южных штатов сша... какие то двойные стандарты.
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06.03.2021 11:44 Ответить
Это шизофрения. Впрочем, это такой же первичный признак кацапа, как алкоголизм и п-д-растия.
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06.03.2021 11:46 Ответить
да, они там латентные все, на всех форумах только и говорят про "я тебя в рот ...бу" или "я тебя в жопу ...бу"... обычно это признак латентных гомосеков - они допускают возможность полового контакта с другим мужчиной, на уровне подсознания.
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06.03.2021 11:49 Ответить
Ну почему ж латентные?..
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06.03.2021 11:51 Ответить
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06.03.2021 11:51 Ответить
_Не "террористов" - палваны! - а оккупантов! На Украину напала и ведёт войну расия, а не какие-то неизвестные "террористы"!
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06.03.2021 11:50 Ответить
"Нада срочно отводить ВСУ", - офіс зєлєнскага-єрмака.
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06.03.2021 11:57 Ответить
Очень вероятный сценарий, но... за спиной Байден животворящий, который еще и братву в Украину шлёт беню за вымя потрогать... А на том вымени и вiслюк прикормлен.
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06.03.2021 13:58 Ответить
сжечь напалмом!!!!
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06.03.2021 12:34 Ответить
В чем проблема🤔 Подвозится дюжина Джавелинов... И готовится експрессподжарка с бурятинки, после росфасовки в цинковую тару отправляется по месту изготовления, афффтарам ,- батяньке алкашу и шалава маманьке 😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜
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06.03.2021 12:43 Ответить
В неустановленном месте все танки нужно фиксировать "Джевелинами", это будет очень надёжная фиксация...
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06.03.2021 12:51 Ответить
8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5221
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06.03.2021 15:04 Ответить
Почему простаивают Байрактары, если самим слабо жечь кацапов, попросите азербайджанцев и турков поделиться опытом приготовления "шашлыка"
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06.03.2021 17:05 Ответить
 
 