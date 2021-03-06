8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают грубо игнорировать мирные договоренности, размещая вооружение и военную технику вне пределов установленных мест хранения.

О фактах грубых нарушений со стороны террористов идет речь в отчете СММ ОБСЕ от 5 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой заявление украинской стороны СЦКК, опубликованное пресс-центром штаба ООС.

Отмечается, что патруль миссии зафиксировал 8 танков оккупантов, размещенных за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области. По данным миссии, в районе полигона вблизи населенного пункта Мирное зафиксированы 5 танков, еще 3 танка выявлены вблизи населенного пункта Круглик.

"Наблюдатели СММ отмечают что КПВВ у населенных пунктов Золотое и Счастье, на подконтрольной правительству Украины территории, работали в штатном режиме. Однако соответствующие блокпосты, контролируемые вооруженными формирования РФ, были закрыты. Такое положение дел еще раз подтверждает фальсификацию сообщений оккупационных "властей" о препятствовании украинской стороны в свободном передвижении гражданского населения через линии разграничения", - подчеркивают в СЦКК.

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Согласно распоряжению командующего ООС продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, осуществлен ремонт электросети вблизи населенного пункта Водяное, что позволило восстановить электроснабжение. Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное.

Подчеркивается, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ.