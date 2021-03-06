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Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко

Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко

Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

 Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии", – отметила Свириденко.

По ее словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными. При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", – сказала Юлия Свириденко.

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Она отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", – отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что Юлия Свириденко призвала Соединенные Штаты рассмотреть возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно "Северного потока – 2".

"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту", – сказала Свириденко.

Автор: 

россия (95420) санкции (11268) США (26513) Свириденко Юлия (126)


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Топ комментарии
+7
зелень,вам уже совсем ничего не поможет -Байден начал мочить тех,кто против Пороха...круто ж когда президентСША-порохобот,да,зесрань?)
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06.03.2021 12:00
+6
Бла-бла-бла!!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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06.03.2021 11:42
+5
Мадам, а как Вы себе это представляете в своем оп? воевать вам стрёмно, стену и ров с крокодилами вы строить не хочете, рашистов не трогаете и т.д. вы что думаете что придет Байден и вам все сделает? а вы во главе с мендельшей будете пресс-релизы писать какой зельц молодец и как он бореться с олигархами и с кацапами? все это, мадам, лично меня горько улыбнуло! запомни девушка, пока сам что то не сделаешь, ничего в этой жизни не будет. маланские хитрости и расчеты что то делать чужими руками в итоге превращаются в катастрофу!
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06.03.2021 12:00
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А То !
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06.03.2021 11:36 Ответить
Турция разработала оружие с помощью которого Эрдоган может уничтожить весь Черноморский флот России не вставая с дивана

https://twitter.com/newkc14/status/1367835359174918148 Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 208
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06.03.2021 12:21 Ответить
Сказала, что будем помогать американцам.
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06.03.2021 11:38 Ответить
- Що на війні страшніше ворога?
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
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06.03.2021 13:44 Ответить
Бла-бла-бла!!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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06.03.2021 11:42 Ответить
а как там Дерьмак? а шлюха Коломойского?
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06.03.2021 11:43 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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06.03.2021 11:43 Ответить
Ви вже доборолись.
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06.03.2021 11:49 Ответить
"Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко" - нужно усилить гибридное сотрудничество.
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06.03.2021 11:59 Ответить
интересно гибридное сотрудничество -это как через рот или через ж.....???
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06.03.2021 12:01 Ответить
То кому ж потрібно посилювати і хто вам не дає?
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06.03.2021 11:59 Ответить
Мадам, а как Вы себе это представляете в своем оп? воевать вам стрёмно, стену и ров с крокодилами вы строить не хочете, рашистов не трогаете и т.д. вы что думаете что придет Байден и вам все сделает? а вы во главе с мендельшей будете пресс-релизы писать какой зельц молодец и как он бореться с олигархами и с кацапами? все это, мадам, лично меня горько улыбнуло! запомни девушка, пока сам что то не сделаешь, ничего в этой жизни не будет. маланские хитрости и расчеты что то делать чужими руками в итоге превращаются в катастрофу!
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06.03.2021 12:00 Ответить
_Они никак не представляют потому что не намерены противостоять расие, они на вообще неё работают!
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06.03.2021 13:39 Ответить
зелень,вам уже совсем ничего не поможет -Байден начал мочить тех,кто против Пороха...круто ж когда президентСША-порохобот,да,зесрань?)
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06.03.2021 12:00 Ответить
Халва, халва, халва)))
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06.03.2021 12:17 Ответить
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 9871
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06.03.2021 12:25 Ответить
Та да, вместе с Байденом, если дела конечно не съели.
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06.03.2021 12:48 Ответить
Круче не бывает! Когда президент чужой страны даёт указания, ни о какой независимости не идёт речь.
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06.03.2021 12:16 Ответить
2 роки зелені крутили волам хвости і крали. Нехай вже такі вказівки ззовні, аніж така "рідна" влада чи вказівки *****.
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06.03.2021 12:19 Ответить
Зелена пліснява,це лялькі, з кремлівського лялькового балагана !!!))))
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06.03.2021 12:38 Ответить
360 років Україна була в Московському ярмі і кремлівський ляльковий балаган триває !!!))))
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06.03.2021 12:37 Ответить
А рашки еще не в курсе,что это по заказу Порошенко?какой то там советник Трампа в мемуарах отписался)
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06.03.2021 12:38 Ответить
Да. Си Цзипин жестко с парашкой поступил.
Они типа силу говнири строили - а он им сказал леденцы сосать и ваеннай ыликтроники не дал.
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06.03.2021 12:49 Ответить
Аха, от даже такой тупорылый бюргер как ты, выучил "рюзьге езыг"
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06.03.2021 13:25 Ответить
Порошенко такий самий олігарх як Коломойський. він усе своє життя тупо використовував своє службове становище для самозгабачення та монополізації. чим він кращий від Коломойського? аж нічим. такий самий патріот в свій карман.
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06.03.2021 12:44 Ответить
Кацапотвари - образцовые дебилы.Они даже не понимают,что такое олигарх и просто богатый бизнесмен )))
Попробуй хоть в википедии определения почитать.
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06.03.2021 12:51 Ответить
та будь ласка.

Современные определенияДревний греческий термин «олигархия» был мало известен до французской буржуазной революции 1789 года. Французские мыслители того времени возродили и расширили перевод этого забытого и практически не употреблявшегося древнего термина «власть немногих» и дали ему новое определение «слияние политической и экономической власти».

Вредность этого явления объяснялась тем, что такое слияние ведёт к коррупции, недобросовестной конкуренции и монополизму, что в свою очередь подрывает экономику страны и делает её слабой и неконкурентоспособной на международном уровне.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Олигархия
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06.03.2021 15:05 Ответить
злиття політичної та економічної влади в одних руках. ну усе як про Коломойського та Петра олексеіча і ще з десяток подібних істот.
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06.03.2021 15:07 Ответить
Не, ну ті в натуре дебил.
Зарекался с буратинами дело иметь Слушай сюда,одноклеточное.
Пеця олигарх?
Ну вот пеце моча у голову ударила и он показал тебе сраку. Ті не можеш купить себе скусній киевский тортик и вінужден хавать парашу имени Бабаева.
А вот ахметку моча поразила и он ДТЕК свой закріл - и ті сидиш при лучине.
Вопрос: кто из них имеет больше власти,хоть бі и скрітой?
Дошло,мавпа?
Хто вас таких тупіх плодит? Я б их кастрировал
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06.03.2021 15:20 Ответить
себе кастріруй.
і навчись використовувати українську розкладку перед тим як засмічувати інтернет своїми безтолковими байтами.
Олігарх це не той хто торти "вкусні" ... чорт як ти мову спаганив.. чи енергією торгує,

а той хто це робить маючи пряме відношення до влади.
Тобто, для примітивних тіпа тебе довожу, якщо Порошенко усе життя займав державні посади маючи прямий вплив на прийняття законів та розвиток свого незаконного бізнесу, який він як держслужбовець по закону не має право мати, то він олігарх.
Так само Ахметов, якщо він скупляє політичну партію та політиків, для захисту свого бізнесу, то він такий самий олігарх як і порошенко.
Зрозумів "тупіхплодит" (с)
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07.03.2021 14:14 Ответить
Ты родился слабоумным,а подохнеш шизофреником.
Все. Пошел в задницу.
У меня нету времени на недоношенных.
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07.03.2021 21:11 Ответить
Сказал житель страны построенной олигархами
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06.03.2021 13:31 Ответить
До СН доходит как до жирафов. Только у жирафа шея длинная, а эти ...
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6356
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06.03.2021 12:01 Ответить
Вторая серия одесских вертолётов 😀
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06.03.2021 12:02 Ответить
Сначала беню забаньте, а потом говорите, что вам от штатов нужно.. Вам об этом прямым текстом сказали.
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06.03.2021 12:03 Ответить
Віддати Америці, в обмін на наші гроші.
"21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України."
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06.03.2021 13:03 Ответить
Вагнергейт... Вагнергейт... Після такого співпраця з нинішньою нашою владою дуже ризикована...
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06.03.2021 12:17 Ответить
это надо было сделать еще 28 лет тому назад...
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06.03.2021 12:28 Ответить
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4256
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06.03.2021 12:36 Ответить
ФБР та НАТО в кожну Хату.
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06.03.2021 12:42 Ответить
Ну и расскажи ,как ты это хочеш сделать?
При помощи кацапского агента Дерьмака?
Отводом войск и сдачей территорий?
Отбеливанием кало-мойши?
Зае... достал беспредметный треп.
Или ворт такие ДЕКОРАТИВНЫЕ санкции против метрвечука.
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06.03.2021 12:48 Ответить
Ну да нас тащать з болота, а ми самі не хочемо, привикли така нація
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06.03.2021 15:10 Ответить
так підсилюй засранка, що тобі заважає це робити, невже твій бос бубочка квартальна?
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06.03.2021 16:59 Ответить
Боже мой, сколько же дармоедов в этом ОП, с ума сойти можно...
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06.03.2021 19:09 Ответить
 
 