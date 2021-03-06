Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко

Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии", – отметила Свириденко.

По ее словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными. При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", – сказала Юлия Свириденко.

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Она отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", – отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что Юлия Свириденко призвала Соединенные Штаты рассмотреть возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно "Северного потока – 2".

"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту", – сказала Свириденко.