Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко
Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии", – отметила Свириденко.
По ее словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными. При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.
"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", – сказала Юлия Свириденко.
Она отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.
"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", – отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что Юлия Свириденко призвала Соединенные Штаты рассмотреть возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно "Северного потока – 2".
"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту", – сказала Свириденко.
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- Командир-зрадник і командир -ідіот !
Они типа силу говнири строили - а он им сказал леденцы сосать и ваеннай ыликтроники не дал.
Попробуй хоть в википедии определения почитать.
Современные определенияДревний греческий термин «олигархия» был мало известен до французской буржуазной революции 1789 года. Французские мыслители того времени возродили и расширили перевод этого забытого и практически не употреблявшегося древнего термина «власть немногих» и дали ему новое определение «слияние политической и экономической власти».
Вредность этого явления объяснялась тем, что такое слияние ведёт к коррупции, недобросовестной конкуренции и монополизму, что в свою очередь подрывает экономику страны и делает её слабой и неконкурентоспособной на международном уровне.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Олигархия
Зарекался с буратинами дело иметь Слушай сюда,одноклеточное.
Пеця олигарх?
Ну вот пеце моча у голову ударила и он показал тебе сраку. Ті не можеш купить себе скусній киевский тортик и вінужден хавать парашу имени Бабаева.
А вот ахметку моча поразила и он ДТЕК свой закріл - и ті сидиш при лучине.
Вопрос: кто из них имеет больше власти,хоть бі и скрітой?
Дошло,мавпа?
Хто вас таких тупіх плодит? Я б их кастрировал
і навчись використовувати українську розкладку перед тим як засмічувати інтернет своїми безтолковими байтами.
Олігарх це не той хто торти "вкусні" ... чорт як ти мову спаганив.. чи енергією торгує,
а той хто це робить маючи пряме відношення до влади.
Тобто, для примітивних тіпа тебе довожу, якщо Порошенко усе життя займав державні посади маючи прямий вплив на прийняття законів та розвиток свого незаконного бізнесу, який він як держслужбовець по закону не має право мати, то він олігарх.
Так само Ахметов, якщо він скупляє політичну партію та політиків, для захисту свого бізнесу, то він такий самий олігарх як і порошенко.
Зрозумів "тупіхплодит" (с)
Все. Пошел в задницу.
У меня нету времени на недоношенных.
"21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України."
При помощи кацапского агента Дерьмака?
Отводом войск и сдачей территорий?
Отбеливанием кало-мойши?
Зае... достал беспредметный треп.
Или ворт такие ДЕКОРАТИВНЫЕ санкции против метрвечука.