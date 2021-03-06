ДТП в Польше: пятеро пострадавших граждан Украины находятся в очень тяжелом состоянии

По состоянию на сейчас в медицинских учреждениях Польши находится 35 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП возле города Кашице, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий.

"На автобусе возвращалось домой 57 наших соотечественников. В результате ДТП, которое произошло вблизи местности Кашице, недалеко от Перемышля, погибли 5 граждан Украины, один человек погиб по дороге в больницу. Всего по состоянию на сейчас в госпиталях находятся 35 пострадавших в результате ДТП, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии", - сообщила Бородий.

По словам дипломата, 16 пострадавших были поселены в гостинице, их жизни ничего не угрожает, консулы работают над вопросом возвращения их в Украину.

"Кроме того, осуществляется работа по идентификации погибших и раненых с целью информирования родственников пострадавших", - отметила она.

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В посольстве призвали родственников контактировать с генкосульством Украины в Люблине по телефону (+48) 7841 385 55.

Напомним, свои соболезнования по поводу смертельной аварии высказал сегодня Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал Президент в Twitter.

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.