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Новости ДТП
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ДТП в Польше: пятеро пострадавших граждан Украины находятся в очень тяжелом состоянии

ДТП в Польше: пятеро пострадавших граждан Украины находятся в очень тяжелом состоянии

По состоянию на сейчас в медицинских учреждениях Польши находится 35 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП возле города Кашице, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий.

"На автобусе возвращалось домой 57 наших соотечественников. В результате ДТП, которое произошло вблизи местности Кашице, недалеко от Перемышля, погибли 5 граждан Украины, один человек погиб по дороге в больницу. Всего по состоянию на сейчас в госпиталях находятся 35 пострадавших в результате ДТП, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии", - сообщила Бородий.

По словам дипломата, 16 пострадавших были поселены в гостинице, их жизни ничего не угрожает, консулы работают над вопросом возвращения их в Украину.

"Кроме того, осуществляется работа по идентификации погибших и раненых с целью информирования родственников пострадавших", - отметила она.

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В посольстве призвали родственников контактировать с генкосульством Украины в Люблине по телефону (+48) 7841 385 55.

Напомним, свои соболезнования по поводу смертельной аварии высказал сегодня Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал Президент в Twitter.

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

ДТП (7671) Польша (8405)


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помогай їм Боженька !
(співчуття родинам загиблих....і великої надії родинам покалічених)
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06.03.2021 12:08 Ответить
"...один человек погиб по дороге в больницу."
Он, что снова попал в ДТП или его убили по дороге в больницу?
Научитесь различать слова "погиб в ДТП" и "умер по дороге в больницу"
Когда уже на этом сайте будет нормальный редактор?

Источник: https://censor.net/ru/n3251838
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06.03.2021 12:44 Ответить
Бажаю травмованим швидкого одужання
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06.03.2021 16:28 Ответить
..походу пора на трассах вводить ремни..- и не 3-х, а 5-ти-точечные, как для деток 2кат...
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06.03.2021 18:32 Ответить
 
 