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В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве зафиксировали 682 новых случая заболевания коронавирусом (всего 141598).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Так, заболели 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Также зафиксировано 18 летальных случаев от вируса (всего 2753), госпитализировали 85 пациентов, 138 человек преодолели коронавирус (всего 96287).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85) районах.
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Дивно це якось...