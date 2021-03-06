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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 682 новых случая заболевания коронавирусом (всего 141598).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко  сообщил в Telegram.

Так, заболели 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 18 летальных случаев от вируса (всего 2753), госпитализировали 85 пациентов, 138 человек преодолели коронавирус (всего 96287).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 9 144 новых случая заражения, выздоровели 3 351 человек

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вакцинируйтесь при первой возможности, плизз.
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06.03.2021 12:22 Ответить
Опять больше заболевает, чем выздаравливает+умирает....
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06.03.2021 12:25 Ответить
Головним страхом у підписаному Меморандумі з МВФ, для нинішньої влади, є пункт 9:

"До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19."

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 4632
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06.03.2021 12:34 Ответить
А чому сам Кличко ні захворює, ні помирає??
Дивно це якось...
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06.03.2021 13:03 Ответить
Кличко вже перехворів , а наразі твоя черга і можливо ...... того , після твоїх побажань Віталію !
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06.03.2021 14:02 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 13:23 Ответить
На відкатах паднявся Степашка , не слабо 😏😄
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06.03.2021 14:03 Ответить
 
 