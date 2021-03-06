Скончался экс-командующий Силами обороны Эстонии, большой Друг Украины Йоханнес Керт, - Геращенко. ФОТО

4 марта, Эстония и Украина понесла большую утрату. Этот мир покинул замечательный человек, большой Друг Украины – генерал-лейтенант, член Парламента - Йоханнес Керт.

Об этом на своей странице в Fасebook написал замминистра МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Йоханнес Керт в 80-е годы закончил Харьковское танковое училище. В 1991 году был капитаном Советской Армии. Как истинный патриот своей Родины, он одним из первых стал на ее защиту после обретения Независимости. Йоханнес Керт был одним из вдохновителей и организаторов возрождения Союза Обороны Эстонии - Кайтселит - основы Территориальной обороны страны. Затем он стал представителем Эстонии в НАТО и был тем, кто сделал все для того, чтоб небольшое Прибалтийское государство стало полноценным членом этого могучего военно-политического союза.

Йоханнес Керт, прошёл все ступени командной иерархии, возглавил Силы Обороны Эстонии и получил наивысший командный чин в вооруженных силах - Генерал Лейтенант", - написал он.

По словам Геращенко, заслуги Йоханнеса Керта по защите Родины и мира были отмечены множеством национальных и иностранных наград.

"Когда Путинская Россия, исконный Враг Эстонии и всей Западной цивилизации, напала на Украину, Йоханнес Керт, вместе со своими единомышленниками создал Благотворительный Фонд "Vaba Ukraina" и организовал лечение и обучение Украинских воинов в Эстонии.

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Я дважды в марте 2015 и феврале 2020, по приглашению Йоханнеса был в Эстонии и под его руководством изучал, как устроена система Территориальной обороны страны основаной на принципе добровольчества и патриотизма", - отметил замминистра.



Фото: Геращенко/Facebook

Также он рассказал, что в Союзе Обороны Эстонии - 23 тыс. человек личного состава, готовых в любой момент выступить на защиту Родины в поддержку основным Вооруженным силам.

"Я сделал тогда простой подсчёт, что если бы у нас в Украине был бы свой Союз обороны, то при разнице в населении с Эстонией в 30 раз в нашем Кайтселите было бы 700 тыс. вооружённых мужчин и женщин в придачу к 250 тыс. личного состава ВСУ. И Россия никогда больше не пыталась бы напасть на нас вооружённой силой", - отметил он.

"У нас с Йоханнесом была мечта - передать в Украину и принять опыт Эстонского "Кайтселита", для того чтоб сделать наше Государство сильнее и от внешних и от внутренних врагов... Эта мечта обязательно сбудется, так как Украина не сможет выстоять в борьбе с Россией если государство не будет опираться на сотни тысяч патриотов, готовых бороться с агрессором с оружием в руках", - добавил Геращенко.

Замминистра уверен, что все кто знал Йоханнеса Керта в Украине будут бережно хранить память о нем: "Парламентской группой дружбы Украина-Эстония совместно с Посольством Эстонии планируется вечер памяти Друга Украины Йоханнеса Керта. Дата ещё не определена. Те кто знал Йоханнеса и хотел бы принять участие в его поминовении, прошу писать мне или народному депутату - Главе группы Дружбы Украина - Эстония - Арсеній Пушкаренко в личку".



