Скончался экс-командующий Силами обороны Эстонии, большой Друг Украины Йоханнес Керт, - Геращенко. ФОТО
4 марта, Эстония и Украина понесла большую утрату. Этот мир покинул замечательный человек, большой Друг Украины – генерал-лейтенант, член Парламента - Йоханнес Керт.
Об этом на своей странице в Fасebook написал замминистра МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Йоханнес Керт в 80-е годы закончил Харьковское танковое училище. В 1991 году был капитаном Советской Армии. Как истинный патриот своей Родины, он одним из первых стал на ее защиту после обретения Независимости. Йоханнес Керт был одним из вдохновителей и организаторов возрождения Союза Обороны Эстонии - Кайтселит - основы Территориальной обороны страны. Затем он стал представителем Эстонии в НАТО и был тем, кто сделал все для того, чтоб небольшое Прибалтийское государство стало полноценным членом этого могучего военно-политического союза.
Йоханнес Керт, прошёл все ступени командной иерархии, возглавил Силы Обороны Эстонии и получил наивысший командный чин в вооруженных силах - Генерал Лейтенант", - написал он.
По словам Геращенко, заслуги Йоханнеса Керта по защите Родины и мира были отмечены множеством национальных и иностранных наград.
"Когда Путинская Россия, исконный Враг Эстонии и всей Западной цивилизации, напала на Украину, Йоханнес Керт, вместе со своими единомышленниками создал Благотворительный Фонд "Vaba Ukraina" и организовал лечение и обучение Украинских воинов в Эстонии.
Я дважды в марте 2015 и феврале 2020, по приглашению Йоханнеса был в Эстонии и под его руководством изучал, как устроена система Территориальной обороны страны основаной на принципе добровольчества и патриотизма", - отметил замминистра.
Также он рассказал, что в Союзе Обороны Эстонии - 23 тыс. человек личного состава, готовых в любой момент выступить на защиту Родины в поддержку основным Вооруженным силам.
"Я сделал тогда простой подсчёт, что если бы у нас в Украине был бы свой Союз обороны, то при разнице в населении с Эстонией в 30 раз в нашем Кайтселите было бы 700 тыс. вооружённых мужчин и женщин в придачу к 250 тыс. личного состава ВСУ. И Россия никогда больше не пыталась бы напасть на нас вооружённой силой", - отметил он.
"У нас с Йоханнесом была мечта - передать в Украину и принять опыт Эстонского "Кайтселита", для того чтоб сделать наше Государство сильнее и от внешних и от внутренних врагов... Эта мечта обязательно сбудется, так как Украина не сможет выстоять в борьбе с Россией если государство не будет опираться на сотни тысяч патриотов, готовых бороться с агрессором с оружием в руках", - добавил Геращенко.
Замминистра уверен, что все кто знал Йоханнеса Керта в Украине будут бережно хранить память о нем: "Парламентской группой дружбы Украина-Эстония совместно с Посольством Эстонии планируется вечер памяти Друга Украины Йоханнеса Керта. Дата ещё не определена. Те кто знал Йоханнеса и хотел бы принять участие в его поминовении, прошу писать мне или народному депутату - Главе группы Дружбы Украина - Эстония - Арсеній Пушкаренко в личку".
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Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин.
Год назад он поддержал повышение пенсионного возраста.
Ему был 61 год.
Вот его цитата из последнего выступления: "...аргумент о том, что многие просто не доживут до пенсии, вряд ли можно считать обоснованным"
Цитата : при разнице в населении с Эстонией в 30 раз в нашем Кайтселите было бы 700 тыс. вооружённых мужчин и женщин в придачу к 250 тыс. личного состава ВСУ. Источник: https://censor.net/ru/n3251843
Вечная память защитнику Отечества и большому другу украинского народа.
Міцна людина
А вот в Украине с 1991 по 2019 годы в течение 28 лет независимости все до одного председатели СБУ были из кадровых советских КГБистов-коммунистов.
Это ж просто охренеть можно от такой кадровой политики...
Всё лето в прошлом году провёл в Эстонии: много раз был в Нарве: город расположен в трёх минутах ходьбы от Ленинградской области, на 98 % населён русскими совками, но за 30 лет реформ эстонцы сделали поистине чудо: убогий совково-пролетарский город превращён в чудесный уголок настоящей Европы: ноль коррупции, практически ноль криминала, в городе обустроена превосходная многопрофильная больница, оснащённая на уровне лучших клиник Германии, интерьер и дизайн в этой клинике на уровне 5-ти звёздочного отеля. Любые, самые дорогие и самый сложнейшие операции абсолютно бесплатные. Главный врач этой районной больницы имеет научную степень доктора медицинских наук, закончила докторантуру в Стокгольмском университете.
После глубокого реформирования совковой системы образования сейчас в обычных городских школах обеспечен высочайший уровень обучения. Выпускники обычных муниципальных бесплатных школ в провинциальной Нарве получают такой блестящий уровень подготовки по иностранным языкам, что без всяких дополнительных языковых курсов поступают прямиком в Кембриджский, Оксфордский или в Гейдельбергский университет. Российский город напротив эстонской Нарвы весь зарос сорняками в человеческий рост, разбитые тротуары и дороги, по улицам ползает синюшная алкашня и наркоманы: абсолютная депрессивная безнадёга и полная мерзость запустения....
Даже в маленьких городишках с населением 15-20 тысяч жителей имеются прекрасно оснащённые на европейском уровне больницы и школы. С трудом верится, что это территория бывшего совка.
1) не надо так преувеличивать, далеко не все.
2) можно подумать, шо с 2019 там сидит ангелочек-баканов в белой простыне
Но сразу возникает вопрос - Антоша изучил строение территориальной обороны еще в 2015, а потом в 2020 (с первого раза не дошло!)
Как он распорядился своими знаниями? Что конкретно было создано и действует?
А то везде мелькает, торгует фейсом (мордой), а толк есть?