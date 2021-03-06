"Меняем Словакию на Крым": Братислава отреагировала на надпись хулиганов на консульстве в Харькове

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с надписями на словацком консульстве в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

В Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.

Надпись "Меняем Словакию на Крым" появилась 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии Харькове.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

В то же время глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.

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Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович..