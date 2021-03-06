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"Меняем Словакию на Крым": Братислава отреагировала на надпись хулиганов на консульстве в Харькове

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с надписями на словацком консульстве в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

В Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.

Надпись "Меняем Словакию на Крым" появилась 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии Харькове.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

В то же время глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью. ФОТОфакт

Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович..

МИД (6939) Словакия (976) Украина (44927) вандализм (600)


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Топ комментарии
+26
Ой та ладно нашли врага - Словакию.
Посмотрите что нес в ефире про Украину зеленский
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06.03.2021 13:14
+23
Це був жарт
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06.03.2021 13:08
+20
Шо-та было не слышно реагирования братиславы, когда "шутил" её немытый цыган
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06.03.2021 13:10
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это вместо здрасте...
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06.03.2021 13:06 Ответить
"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава відреагувала на напис хуліганів на консульстві в Харкові - Цензор.НЕТ 7296
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06.03.2021 13:40 Ответить
На Словакию глаз положили тоже мадьяры, может с ними махнемся?!
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06.03.2021 14:02 Ответить
Сложно вспомнить, на какие соседние территории мадьяры НЕ положили глаз.
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07.03.2021 10:44 Ответить
Злякалися пацюки
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06.03.2021 13:06 Ответить
Пацюкам особливо нічого боятись, бо під захистом НАТО.
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06.03.2021 13:17 Ответить
поки що бачимо як НАТО сглатує
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06.03.2021 13:46 Ответить
Вони не відповіли на якусь військову агресію проти члена альянсу?
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06.03.2021 13:49 Ответить
щось я не помітив реакції на вбивство керівництва Польщі...
вбивство громадян країн НАТО шляхом знищення літака MH-17 - це агрессія проти "члєна альянсу"?
спонсорування бойовіків для вбивства американських військових - це агрессія проти "члєна альянсу"?
компьютерні атаки на державні установи членів НАТО - це агрессія?
тощо
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06.03.2021 13:54 Ответить
Якщо так розглядати, то є таке. Не забувайте, що лівих нахил, підживлений кацапцькими нафтодоларами, дається взнаки.
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06.03.2021 13:58 Ответить
А еще Туск тогда в Польше был, прокацапский. А потом ЕС возглавил...
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06.03.2021 23:26 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B0_(1961) Индийская аннексия Гоа (1961)
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06.03.2021 14:04 Ответить
Так. Було. Провінцію, хоча і заморську, бо така вже специфіка Португалії, разом з повноправними громадянами члену альянсу було здано Індії. І не просто здано, а ще і ставилися перешкоди для намагань Португалії перекинути туди війська. І дипломатична тиша.
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06.03.2021 14:12 Ответить
Є більш розлогі матеріали на цю тему.
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06.03.2021 14:14 Ответить
Це був жарт
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06.03.2021 13:08 Ответить
Шо-та было не слышно реагирования братиславы, когда "шутил" её немытый цыган
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06.03.2021 13:10 Ответить
митий нециган, ти з дуба рухнув?
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06.03.2021 16:28 Ответить
Торчок, пардон, Корчёк, пардон Корчок (впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?) скажу от всей души, вам, как лизунам ануса парашников - идите вы на ху....тор, бабочек ловить.
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06.03.2021 13:12 Ответить
Впевнений що це харківські ультас. Браво!
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06.03.2021 13:12 Ответить
В каждой шутке есть доля правды. Так что пусть не расслабляются.
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06.03.2021 13:13 Ответить
Притомна реакція - визнав, що винні вони самі.
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06.03.2021 13:14 Ответить
Ой та ладно нашли врага - Словакию.
Посмотрите что нес в ефире про Украину зеленский
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06.03.2021 13:14 Ответить
что ?
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06.03.2021 13:17 Ответить
дирява пам'ять?
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06.03.2021 13:38 Ответить
Багато чого. Сам подивися.
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&t=61s
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06.03.2021 13:49 Ответить
Зеленський про Крим:
https://www.youtube.com/watch?v=fWaSF_aLogU
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06.03.2021 13:50 Ответить
Калнишевский,а он тогда был премьером,чиновником,президентом?Может депутатом,или хотя бы помощником депутата?И кто,как не юморист обострит самую актуальную тему?Я также помню их песню"...как дела на Востоке,где смогли закрепиться,или танки Таманской переходят переходят границу?..."И ведь войну так никто и не объявил...
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06.03.2021 14:48 Ответить
Коцапи об"явили Україні війну ще у 1991 році, вже на другий день після проголошення Україною своєї Незалежності. Ви, мабудь, у цей час міцно спали...
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06.03.2021 15:59 Ответить
они же дети
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06.03.2021 13:16 Ответить
Я бы написал :" Меняем Словакию на сырьё для мусороперерабатывающего комбината"... И это - не шутка...
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06.03.2021 13:19 Ответить
А шо такоє? Реально ж смішно.
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06.03.2021 13:20 Ответить
Причина и следствие... ну извинились они, ну и что? еще нужно извиниться и думать преждечем пускать в ход послушный язык тупой башки.
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06.03.2021 13:22 Ответить
Словакия передавала Украине миллионы на помощь . Вы бы сдерживались в комментах и не уподоблялись кацапскомум быдлу.

Согласна. Что шутка Матовича за гранями приличия.
но сохраняйте сами своё лицо
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06.03.2021 13:31 Ответить
у вас позиція потенційно у всьому винної людини!

не слід забувати, що вільна і потужна Україна - це запорука тому, що Словаччина взагалі буде існувати на мапі Європи!
контраргументи про НАТО - не треба! всі ми свідки тому як московія вбила все політичне керівництво Польщі і не отримала жодних наслідків за це
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06.03.2021 13:43 Ответить
У меня позиция - нельзя опускаться всем до уровня быдла,
Свою позицию можно выпадать на форуме БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЯ ГРАЖДАН СЛОВАКИИ
Этим инцендентом уже воспользовались кацапы . И на форуме - тоже.
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06.03.2021 13:49 Ответить
в словаччині йде війна з московією?

може політичне керівництво України домовляється з московією про обмін словатчини (або вільного доступу до кордону московітам) на московський шмурдяк?
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06.03.2021 13:59 Ответить
А хто ображає ваших граждан Словакіі?
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06.03.2021 14:02 Ответить
Премьер-министр Словакии-быдло. Куда катится этот мир?
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06.03.2021 16:44 Ответить
Не все учились на дипломатов.

А кое кто и не служил в армии , а уже главнокомандующий .
Вот Лукашенко вообще колхозник - а Беларусь подмял на 30 лет
А его друг из раши - фсбжшник и готов всех мочить в унитазах
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06.03.2021 16:54 Ответить
Якщо не вчились - якого біса туди пруться?
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06.03.2021 17:42 Ответить
Спросите у своего президента 😀😀😜
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06.03.2021 17:44 Ответить
Спитаємо, не переживайте.
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06.03.2021 19:37 Ответить
😀😀😀
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06.03.2021 19:49 Ответить
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07.03.2021 11:48 Ответить
Ответ адекватный, в нем соль и боль. И словаки это поняли.
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06.03.2021 15:04 Ответить
Но не поняли некоторые форумчане : которые чисто по кацапски регион перессорить народы
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06.03.2021 15:23 Ответить
Софія, самі ж бачите хто тут вугілля підкидає? Шавки на праці, інші- пар випускають... А кацапи як касапи, нічого коментувати.
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06.03.2021 16:36 Ответить
😀😀😀
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06.03.2021 16:41 Ответить
Можна подумати,що якийсь словак Янек це прочитає та дуже засмутиться. А дурість його власного прем'єра його ніяк не засмучує?
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06.03.2021 16:47 Ответить
Посольство Словакии в Украине - все умеют читать , там много и граждан Украины работает
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06.03.2021 16:57 Ответить
Ааа. Горе-то какое. На форуме Цензора ссорят народы. А дурацкие шутки премьера Словакии никого не ссорят. Ведь лучше после такого утереться и обтекать. Ааааа.
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06.03.2021 16:53 Ответить
😀😀😀
Обтекайте , но тихо
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06.03.2021 16:55 Ответить
Гыгыгы. А зачем стрелки переводить? Вам не нравится,что у вас психология терпилы?
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06.03.2021 16:59 Ответить
пусть эта "шутка" будет последней в этом диалоги. Словаки норм соседи, это ж не мокша
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06.03.2021 13:33 Ответить
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06.03.2021 15:25 Ответить
Мав не просто вибачитися а піти у відставку!
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06.03.2021 13:46 Ответить
ладно прощаем)но нужно думать что говоришь
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06.03.2021 13:47 Ответить
Вообще-то словаки во время Второй мировой были союзниками Гитлера и тоже воевали на Восточном фронте. И уже оккупировали территорию Прикарпатской Украины. Они еще за это не извинились...
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06.03.2021 14:11 Ответить
А словакам потрібно було бути союзниками комуняк, яки знищували українців міліонами ???
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06.03.2021 16:02 Ответить
Ай маладца! Точненько по методичке изобразил дрейф темы
Действительно, ну за кого же было тогда воевать, кроме Гитлера? Жаль, что сралин этого - придуроачок - так и не понял...
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09.03.2021 09:45 Ответить
Дурненьке, словаки під час тієї війни, находячись серед "сайузнікаф" німців і не маючи "мєтадічак", рятували українців від тих же німців, ба навіть від голодної смерті, підгодовуючи в першу чергу дітей, тобто - майбутнє України. Моя мама та ще четверо її сестер та братів у 1943-44 роках і вижила завдяки словакам, які були "сайузнікамі" німців. Зате у 1932-33, у 1940 та у 1946-47 роках пухла і вона, і її брати та сестри від сталінського голоду.Так що, "любітєль вєлікава сраліна, важдя всєх врємьон і народаф", твоя агітація йде нах...й разом з тобою, недолугим сталінятком.
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09.03.2021 11:12 Ответить
Они еще за это не извинились...
****
Кабздиров глубоко вазмущьон!
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07.03.2021 01:43 Ответить
???
Тобі дати перелік всіх країн, які воювали на стороні німців? Ти ще вспомни часи Аттіли.
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07.03.2021 05:52 Ответить
Необходимо постоянно напоминать европейцам, что гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это была воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, о том, что многие кремлёвские бандиты подобным образом же сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе **.нуковичем
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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06.03.2021 13:57 Ответить
О каком референдуме ты глаголешь? Такой формы волеизьявления ни в Украине, ни в параше вообще не предусмотрено. Более того, все вопросы об отделении (включая агитацию и другие точки зрения) в обеих государствах уголовно преследуются. А теперь прочитай что ты написал.
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06.03.2021 14:07 Ответить
Особенно трогательно выглядит твой собственный лайк под этой глупостью
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06.03.2021 14:08 Ответить
Слово не воробей ,выпустил-не поймаешь ,поэтому все свои извинения можете смело затусовать себе в очко ...
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06.03.2021 13:59 Ответить
Одна ситуация когда ляпает премьер-министр страны, и совсем другое дело когда шпана мелом пишет на заборе. Если бы не пару труб что идут через Словакию---так задворки бы были, куры на улицах бы паслись. Албания скоро за счёт морского берега поднимется крепко как Хорватия и Черногория.
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06.03.2021 14:33 Ответить
Ой! Ховайся!
Який жах!
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07.03.2021 01:45 Ответить
Я колись учився із словаками в універі. І жив в гуртожитку в одній кімнаті. На стіні висіла карта тоді ще Чехословакії. Так от: сітка дорог автомобільних і залізниці вдесятеро густіша за українську була. До найменшого сільця можна було добратися кілька раз на добу. В нас були такі села, що лише вранці і увечері. А так місцеві домовлялися то з водіями молоковозів чи ще якимось. А що там тоді з промисловістю, я не знаю. Але рівень комфорту очевидно більший.
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07.03.2021 06:59 Ответить
Міняємо Матовича на Навального.
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06.03.2021 14:42 Ответить
Одно словацкое быдло по быдляче пошутило. Ну мы ж не терпилы, у нас хватает своих быдлюг-патриотов чтобы написать какую пакость.
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06.03.2021 14:50 Ответить
Дибилоид Матович, не хочешь свои мозги прооперировать и добать себе извилин? Есть подозрение что у тебя мозги рептилии.
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06.03.2021 15:17 Ответить
член "аватры"?
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07.03.2021 12:38 Ответить
Вообще-то за такую "шутку" премьера пора снимать с ответственной должности,пока он не "подставил" Словаччину ещё как-нибудь...И вообще пересмоттреть квоту идиотов в чиновниках.9наверное от Украины переняли опыт на идиотов в чиновниках?)
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06.03.2021 16:35 Ответить
Шрьодер ще і не таке варнякав, так його і не згадують в Україні і посольство не обписують!
Всі вони славненькі, коли сидять за три тисячі кілометрів від паРаші!!!
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06.03.2021 16:53 Ответить
Судячи по фото, цей будинок - в 30 метрах від обласного управління МВС України.
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06.03.2021 17:04 Ответить
...та то скоріше непорозуміння, набагато цікавіше було б побачити напис про те як готові "обміняти" Крим, скажімо так за адресою вул.Максиміліанівська,22 в Харкові ?...
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06.03.2021 19:46 Ответить
Словаки идиоты ! Они забыли как Кремль их танками давил и насиловал их женщин! Выросло поколения дураков без памьяти!
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06.03.2021 22:01 Ответить
А я 1980-1982 -й служив у Словатчинах окупантом
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06.03.2021 23:39 Ответить
Кремль их танками давил и насиловал их женщин!
*******
Ой, ***, капець! Яке страшне діло!
Це щось неймовірне...
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07.03.2021 01:50 Ответить
ну, обменяемся извинениями...
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07.03.2021 12:40 Ответить
 
 