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На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт
Министры действующего Кабмина выберут время и провакцинируются от коронавируса для популяризации данного процесса.
Об этом в интервью ТСН заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример", - сказал он.
На уточняющий вопрос, будет ли вакцинироваться он сам, Гутцайт ответил: "Если все будут вакцинироваться, почему бы и нет".
Ранее уже вакцинировались от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский.
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+7 Arkady Korshun
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+7 NonCFist
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+5 саша паламарчук
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-У дитинстві я був справжнім вундеркіндом: - В 3 роки у мене вже був такий рівень інтелекту, як і зараз...
Что должны после этого сделать мы?
ПАЦТАЛОМ !!
🤣🤣
Только имя...
Лишь санкции
Лишь санкции, лишь санкции, лишь санкцииииии
Завезите нормальную вакцину и не надо будет никого агитировать...
мені вчора таксист сказав, шо нарід не хоче вакцинуватися вакциною яку бубочка купив,бо Порошенко сказав що вакцина говно.
Голосували за зеленського, а вірять Пороху..от така вона "Зереальність".
А народу спутникv вкалывают....
Когда покупать попкорн ?!