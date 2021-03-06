На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт

Министры действующего Кабмина выберут время и провакцинируются от коронавируса для популяризации данного процесса.

Об этом в интервью ТСН заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли вакцинироваться он сам, Гутцайт ответил: "Если все будут вакцинироваться, почему бы и нет".

Ранее уже вакцинировались от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский.

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