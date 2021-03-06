В одной из больниц в Мукачево произошло ЧП: из-за перенапряжения отключилась система электроснабжения в оснащенных кислородом COVID-отделениях
Утром в одной из больниц Мукачево, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, едва не произошла трагедия в COVID-отделениях.
Об этом в Facebook сообщил заместитель директора больницы по медицинской части Мирослав Гавришко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам из-за перенапряжения в нескольких отделениях с COVID-пациентами отключилась система электроснабжения, что могло привести к трагедии.
"Только что почувствовал на себе холодок возможной трагедии - отключилась от перенапряжения система электроснабжения терапевтического корпуса нашей больницы - где два оснащенных кислородом COVID-отделения!!! Божьим промыслом и человеческими усилиями все восстановлено!!! Спасибо электрикам, хозяйственникам и, конечно, Медикам!!! Буду краток - все нормально!!! Все на местах!!!" - написал он.
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Якщо ж перегрузка, то значить правий інший коментатор: навантаження завелике і відключається по току. Навіть концентратори щось тягнуть. А якщо включити обігрівач, нарівач то вибьє в будь-якому випадку.