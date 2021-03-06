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Новости Коронавирус и карантин
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В одной из больниц в Мукачево произошло ЧП: из-за перенапряжения отключилась система электроснабжения в оснащенных кислородом COVID-отделениях

В одной из больниц в Мукачево произошло ЧП: из-за перенапряжения отключилась система электроснабжения в оснащенных кислородом COVID-отделениях

Утром в одной из больниц Мукачево, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, едва не произошла трагедия в COVID-отделениях.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора больницы по медицинской части Мирослав Гавришко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам из-за перенапряжения в нескольких отделениях с COVID-пациентами отключилась система электроснабжения, что могло привести к трагедии.

"Только что почувствовал на себе холодок возможной трагедии - отключилась от перенапряжения система электроснабжения терапевтического корпуса нашей больницы - где два оснащенных кислородом COVID-отделения!!! Божьим промыслом и человеческими усилиями все восстановлено!!! Спасибо электрикам, хозяйственникам и, конечно, Медикам!!! Буду краток - все нормально!!! Все на местах!!!" - написал он.

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В одной из больниц в Мукачево произошло ЧП: из-за перенапряжения отключилась система электроснабжения в оснащенных кислородом COVID-отделениях 01

карантин (16729) Мукачево (345) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
то что резервное питание украли - это беда
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06.03.2021 14:07
+2
на каждый аппарат должны стоять источники бесперебойного питания ,которые украли
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06.03.2021 14:10
+1
это на подстанции проблемы , фаза на ноль
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06.03.2021 14:05
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У Меня тоже отключка от перенапряжения
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06.03.2021 13:59 Ответить
а автоматически отключилось при перенапряжении ,а могло все сгореть
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06.03.2021 14:04 Ответить
это на подстанции проблемы , фаза на ноль
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06.03.2021 14:05 Ответить
то что резервное питание украли - это беда
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06.03.2021 14:07 Ответить
счастье что ничего не замкнулось на совсем и никто не ушел... насовсем !!!
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06.03.2021 14:08 Ответить
на каждый аппарат должны стоять источники бесперебойного питания ,которые украли
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06.03.2021 14:10 Ответить
Кошмар ! Кругом ворюги ! Как жить ?
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06.03.2021 14:20 Ответить
Для работы в операционных и реанимациях требуется ИБП с изолирующим трансформатором.
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06.03.2021 14:27 Ответить
ИВЛ - 350 ВА (1 шт)
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06.03.2021 14:28 Ответить
обычно ИБП к ним стоят 1500 грн
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06.03.2021 14:42 Ответить
Принцип, по которому работают аппараты ИВЛ, называется вентиляцией с положительным давлением. Они закачивают насыщенный кислородом воздух в легкие и откачивают из них жидкость.
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06.03.2021 14:39 Ответить
Перенапряжение из-за того что отапливать газом дорого а на обогрев помещений электричеством автоматы не рассчитаны.Но за то теперь знаю что автоматика защиты работает.
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06.03.2021 16:01 Ответить
Как вы далеки от электрики....И при этом берётесь комментировать. Ну как депутат.
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06.03.2021 19:30 Ответить
Ну если Вы считаете что наладчик КИПиА шестого разряда из стажем работы 38 лет далек от електрики в таком случае Вы просто Энштейн или Тесла.
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06.03.2021 21:26 Ответить
Безграмотный народ. И те. кто статью писАл, и те, кто комментировал. Не перенапряжение. а перегрузка.
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06.03.2021 19:28 Ответить
ну чому? он валет правильно зреагував: раз так написано, значить фаза впала на нуль і автомати вибило. У мене вибиває нижче 170 і вище 250. дружина лається, хоча поки не стояло те реле, то колись згоріло багато чого через ті 380.
Якщо ж перегрузка, то значить правий інший коментатор: навантаження завелике і відключається по току. Навіть концентратори щось тягнуть. А якщо включити обігрівач, нарівач то вибьє в будь-якому випадку.
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07.03.2021 07:36 Ответить
 
 