В одной из больниц в Мукачево произошло ЧП: из-за перенапряжения отключилась система электроснабжения в оснащенных кислородом COVID-отделениях

Утром в одной из больниц Мукачево, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, едва не произошла трагедия в COVID-отделениях.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора больницы по медицинской части Мирослав Гавришко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам из-за перенапряжения в нескольких отделениях с COVID-пациентами отключилась система электроснабжения, что могло привести к трагедии.

"Только что почувствовал на себе холодок возможной трагедии - отключилась от перенапряжения система электроснабжения терапевтического корпуса нашей больницы - где два оснащенных кислородом COVID-отделения!!! Божьим промыслом и человеческими усилиями все восстановлено!!! Спасибо электрикам, хозяйственникам и, конечно, Медикам!!! Буду краток - все нормально!!! Все на местах!!!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатскую область внесли в "красную" зону. Дополнительные ограничения начнут действовать с 8 марта