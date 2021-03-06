Решается вопрос о доставке в Украину пассажиров, которые не пострадали в ДТП в Польше или будут выписаны в ближайшее время, - МИД

По предварительной версии полиции, ДТП с украинским автобусом в Польше произошло из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - подчеркивают в МИДе.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос о доставке в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - добавили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что всего в автобусе находились 57 украинцев.

Читайте также: ДТП в Польше: пятеро пострадавших граждан Украины находятся в очень тяжелом состоянии

Как сообщалось, утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.