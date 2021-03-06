Решается вопрос о доставке в Украину пассажиров, которые не пострадали в ДТП в Польше или будут выписаны в ближайшее время, - МИД
По предварительной версии полиции, ДТП с украинским автобусом в Польше произошло из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - подчеркивают в МИДе.
"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос о доставке в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - добавили в МИДе.
Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что всего в автобусе находились 57 украинцев.
Как сообщалось, утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.
Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.
По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.
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Мне кажется, в этом случает - все-таки высокая скорость, а потому не вписался в дорогу.
Кар двухэтажный, нестабильный. Украинцы - очень недисциплинированные водители. И вот следствите. Если лопнуло колесо - тоже может сильно повести и можно не справиться с управлением.
Если превысил скорость - под суд лет на 15. Если колесо - диревтора фирмы - в тюрьму лет на 15 за ненадлежащее техническое состояние каров.
В любом случае жалко людей и их семьи. Люди, видно, так торопились увидеть своих родных, везли подарки. Земля вам пухом.