Порошенко: Мы создали антикоррупционные органы и национализировали ПриватБанк, но сейчас ситуация с коррупцией ухудшилась. Зеленский движется назад

Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет политической воли для реальной борьбы с коррупцией.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью изданию французскому изданию "L'Express", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"За время моего президентства мы сделали больше реформ в этой сфере, чем за предыдущие 25 лет. Сюда можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств", - напомнил Порошенко.

Он также отметил - вместо того, чтобы продолжить антикоррупционные реформы, президент Зеленский делает шаги назад.

"Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны", - констатирует Порошенко.

Стоит отметить, что интервью изданию "L'Express" Порошенко дал до того, как стало известно о санкциях Госдепа США против бывшего владельца "ПриватБанка" олигарха Игоря Коломойского.

В своем заявлении по этому поводу Порошенко отметил: "настал момент истины для Зеленского - или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина?".

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"Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина", - считает Порошенко.

"Сделать это публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам. Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможения расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам", - отметил пятый президент.

Порошенко уверен - правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского, предъявить обвинения и подозрения и посадить за решетку.

"Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных корупционерив", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.