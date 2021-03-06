Чехия выдала США двоих украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы
Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, которые подозреваются в киберпреступности и отмывании денег.
По данным радио "Прага", об этом сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Ибегея, экстрадиция произошла "в начале марта". Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.
Как рассказал пресс-секретарь, по версии следствия, оба украинца входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.
Сообщается, что двое украинцев были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.
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