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Чехия выдала США двоих украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы

Чехия выдала США двоих украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы

Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, которые подозреваются в киберпреступности и отмывании денег.

По данным радио "Прага", об этом сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Ибегея, экстрадиция произошла "в начале марта". Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказал пресс-секретарь, по версии следствия, оба украинца входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

Сообщается, что двое украинцев были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хакер (1181) Чехия (1704) экстрадиция (565)


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Топ комментарии
+9
З нашим правосуддям Чехія не видала б Україні і громадян України.
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06.03.2021 14:24
+6
Австрия с Путиным танцует. тут не до фирташей.
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06.03.2021 14:46
+5
Нет украинцев , а граждан Украины.
Зачем же врать ?
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06.03.2021 14:19
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главное Украине не выдовать а то тут помошником зеленского станет
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06.03.2021 14:17 Ответить
Нет украинцев , а граждан Украины.
Зачем же врать ?
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06.03.2021 14:19 Ответить
Цікаво, а Чехія би видала Україні громадян США?
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06.03.2021 14:19 Ответить
З нашим правосуддям Чехія не видала б Україні і громадян України.
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06.03.2021 14:24 Ответить
30-ть років - досить тривалий термін аби правосуддя таки з'явилося. А от чому не з'явилося, то вже інша тема.
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06.03.2021 14:30 Ответить
Авсрія Фірташа видасть??
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06.03.2021 14:33 Ответить
Австрия с Путиным танцует. тут не до фирташей.
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06.03.2021 14:46 Ответить
Хлопчики не читали Грибоєдова...
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06.03.2021 15:08 Ответить
"Горе от ума"?
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07.03.2021 07:50 Ответить
Чего вы хотели от рашкованского подбрюшья?
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06.03.2021 15:11 Ответить
выдайте меня пожалуста в США , готов признаться в чём угодно - хоть в убийстве Кеннеди , хоть в сознании коронавируса , лишь бы свалить из этой конченой страны .
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06.03.2021 16:12 Ответить
за киберпреступления Штаты огромные сроки дают.
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06.03.2021 16:21 Ответить
одна сплошная тюрьма!
Список стран по количеству заключённых по данным ICPS на 2020 год: США- 2 094 000. всего то 2 ляма сидят
639 человек на 100т населения. самый большой показатель в мире.
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06.03.2021 17:04 Ответить
а иначе им не справиться с преступностью. Наркоманов много. Но и вообще, у них принято строго наказывать. В Европе наоборот - мягкие наказания как правило. И вот интересно, что уровень престпности в Европе ниже.
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06.03.2021 17:24 Ответить
Почитай что делал и сколько сидел тот нигер что "БЛМ" начал. и скока ему было лет. тут писало даже. строго наказывают?....
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06.03.2021 18:44 Ответить
Треба заманити і видати каломойшу, які кіберзлочинці...
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06.03.2021 17:50 Ответить
 
 