"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев

Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и консервирует коррупцию.

Об этом заявил Константин Бондарев, комментируя заседание временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию ситуации в "Укрзализныце" в 2017-2020 годах, передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, на заседание по непонятным причинам не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета.

"Очень интересно было, что председатель Наблюдательного совета общался с нами через скайп-связь и через переводчика, потому что он украинским не владеет", - сообщил он.

Бондарев также подчеркнул, что никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили.

"У нас был вопрос -"Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано какого-либо плана реформ?" К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - работники, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи", - подчеркнул депутат.

Парламентарий акцентировал внимание также на то том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены Наблюдательного совета в лице Сергея Лещенко предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса.

"Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса тоже нужно снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках", - заявил он.

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Напомним, Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в "Укрзализныце" была создана в конце января 2020 года, однако ее создание было инициировано еще в мае 2020 года. В пояснительной записке к проекту постановления о речь шла об анализе ситуации с наихудшими показателями производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины. Среди основных ответственных в такой ситуации числился нынешний председатель Наблюдательного совета Шевка Аджунер и экс-глава компании Евгений Кравцов.

Как сообщали СМИ, недавно новое Правление компании дало старт реформе "Укрзализныци", создав филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра". Однако Наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировала это решение.