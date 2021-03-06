РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10440 посетителей онлайн
Новости
1 347 25

"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев

Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и консервирует коррупцию.

Об этом заявил Константин Бондарев, комментируя заседание временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию ситуации в "Укрзализныце" в 2017-2020 годах, передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, на заседание по непонятным причинам не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета.

"Очень интересно было, что председатель Наблюдательного совета общался с нами через скайп-связь и через переводчика, потому что он украинским не владеет", - сообщил он.

Бондарев также подчеркнул, что никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили.

"У нас был вопрос -"Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано какого-либо плана реформ?" К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - работники, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи", - подчеркнул депутат.

Парламентарий акцентировал внимание также на то том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены Наблюдательного совета в лице Сергея Лещенко предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса.

"Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса тоже нужно снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" организовали схему хищения и продажи запчастей локомотивов, - СБУ. ФОТО

Напомним, Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в "Укрзализныце" была создана в конце января 2020 года, однако ее создание было инициировано еще в мае 2020 года. В пояснительной записке к проекту постановления о речь шла об анализе ситуации с наихудшими показателями производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины. Среди основных ответственных в такой ситуации числился нынешний председатель Наблюдательного совета Шевка Аджунер и экс-глава компании Евгений Кравцов.

Как сообщали СМИ, недавно новое Правление компании дало старт реформе "Укрзализныци", создав филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра". Однако Наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировала это решение.

Бондарев Константин (47) Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4144
показать весь комментарий
06.03.2021 14:50
+5
Один Лещенко заменит 100 специалистов по реформам
показать весь комментарий
06.03.2021 14:52
+5
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев
НЕПРАВДА!
Там є професійний залізничник Лещенко!

«Железнодорожник» Лещенко не знает, какой ширины колея украинской железной дороги - видео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
показать весь комментарий
06.03.2021 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4144
показать весь комментарий
06.03.2021 14:50 Ответить
Один Лещенко заменит 100 специалистов по реформам
показать весь комментарий
06.03.2021 14:52 Ответить
До прихода "честных" и "не воров"

"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 3953
показать весь комментарий
06.03.2021 14:53 Ответить
Лящ Лещу
показать весь комментарий
06.03.2021 14:54 Ответить
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев
НЕПРАВДА!
Там є професійний залізничник Лещенко!

«Железнодорожник» Лещенко не знает, какой ширины колея украинской железной дороги - видео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
показать весь комментарий
06.03.2021 15:01 Ответить
Красти менше потрібно весь уровень
показать весь комментарий
06.03.2021 15:01 Ответить
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 8354
показать весь комментарий
06.03.2021 15:04 Ответить
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 1863
показать весь комментарий
06.03.2021 15:10 Ответить
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 2058
показать весь комментарий
06.03.2021 15:15 Ответить
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 997
показать весь комментарий
06.03.2021 15:21 Ответить
300К в месяц без проф. уровня. Зебилята, вы должно быть очень рады за человека, гребущего миллионы и который ни хрен@ не умеет.
https://censor.net/ru/comments/locate/3251851/01921473-4e0d-70e0-ba6f-519142518597
показать весь комментарий
06.03.2021 15:23 Ответить
Профессионалом считается тот, кто умеет брать, не стесняется давать и любит сраку подлизать. Очень удивляет квалификация людей, которые сидят в конкурсных комиссиях по отбору таких кандидатов в члены набсоветов гос монополий - сам сталкивался с таким оголтелым дебилизмом, что ни словом сказать ни пером описать.
показать весь комментарий
06.03.2021 15:24 Ответить
Типичные тупицы назначены в набсовет с бешенными, ни за что назначенными зарплатами! Обезьяна и та умнее будет! За кой хрен машинист недополучает денег, чтобы эти *********** и дальше *********! Украина-не страна, а территория! Территория дураков, анархии и криминала!!!
показать весь комментарий
06.03.2021 15:44 Ответить
Когда "Аси-сяи" находятся у руля - жди беды.
показать весь комментарий
06.03.2021 15:56 Ответить
Судя по зарплате в набсовете супер специалисты.Если это не так,значит есть виновные в назначении дилетантов.А если есть виновные,то есть и уголовная ответственность за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах
показать весь комментарий
06.03.2021 16:22 Ответить
Судя по зарплате в набсовете супер специалисты.Если это не так,значит есть виновные в назначении дилетантов.А если есть виновные,то есть и уголовная ответственность за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах
показать весь комментарий
06.03.2021 16:23 Ответить
Дойче бан придет - порядок наведёт. Или не придет, потому как зелёные про Дойче бан привычно напиз✓дели. Как про сборку американских вертолетов в Одессе.
показать весь комментарий
06.03.2021 16:35 Ответить
сірожа вже голосував в набсовете за купівлю у франції локомотивів, де домовлявся аваков, з ним ясно- вірмени з франції забацали гешефт, продали локомотиви. Ширина копії похер, потужність похер, вантажна тяга похер, де будуть кататись похер. Але маржа-по не похер, то святе. Тепер сірожа настоює на программі, чого чого а стрілки переводити він вже давно навчився. Для них программа як пісня- наш паровоз вперед летит, в комуне остановка. Програма для цих фокусників повинна бути проста-бери побільше, і тягни подальше.
показать весь комментарий
06.03.2021 16:45 Ответить
Звідки профессійний рівень у вигравших конкурс злодія-початківця
показать весь комментарий
06.03.2021 16:57 Ответить
давайте я издалека понаблюдаю за 500 тыщ в месяц...
показать весь комментарий
06.03.2021 18:28 Ответить
Понабирали в наглядову раду людей далеких від проблем залізниці,які отримують по пів мільйона гривень зарплати і тільки кришують корупцію і нічого не роблять.
показать весь комментарий
06.03.2021 20:02 Ответить
Хто б пояснив, на дідька лисого потрібна "Укрзалізниці" наглядова рада зі сторонніх людей, які нічогісінько не тямлять у залізничних справах, а отримують велетенські зарплати?
показать весь комментарий
06.03.2021 20:53 Ответить
 
 