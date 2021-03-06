В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки

Всемирная организация здравоохранения возражает против планов Еврокомиссии внедрить документы о вакцинации против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в интервью Die Welt, которое вышло 5 марта, сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, поэтому ВОЗ критически относится к идее внедрить документы о вакцинации.

Клюге сказал, что появления таких сертификатов вряд ли удастся избежать, но ВОЗ не рекомендует их вводить.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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В мире по состоянию на 6 марта сделали более 291 млн прививок от коронавируса, сообщало агентство Bloomberg. В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. По состоянию на утро 6 марта в Украине первую дозу вакцины получили более 15 тыс. человек.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.