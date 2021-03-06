В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки
Всемирная организация здравоохранения возражает против планов Еврокомиссии внедрить документы о вакцинации против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в интервью Die Welt, которое вышло 5 марта, сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он отметил, что сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, поэтому ВОЗ критически относится к идее внедрить документы о вакцинации.
Клюге сказал, что появления таких сертификатов вряд ли удастся избежать, но ВОЗ не рекомендует их вводить.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 6 марта сделали более 291 млн прививок от коронавируса, сообщало агентство Bloomberg. В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. По состоянию на утро 6 марта в Украине первую дозу вакцины получили более 15 тыс. человек.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.
Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.
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Сделал прививку
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-посещай развлекательные мероприятия и общепит
-работай с людьми
Нет?Иди на ***.
сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854
Держава хрен сможет обеспечить такие сроки вакцинации...а что бы вакцинироваться за свои...придется пахать на
аптекупрививки..
Но. Максимальный иммунитет выработается через 6-8 недель. А вот сколько продержится, вот этого как раз и никто и не знает. Потому что в будущее мы пока что заглядывать не научились.
В статье черным по белому написано..
сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854
И речь идет именно о прививках от коронавируса...а не о гриппе...или сифилисе мозга как у тебя...
Потому как никто не знает...сколько держится иммунитет после прививки...причем какая при этом используется вакцина разницы нет...
Более того , при страховой медицине тоже приводят в порядок прививки в любом возрасте - иначе не будет бесплатного лечения
А на Кипре так?
а почему не подумал за права на жизнь других?
Как ты быстро всех разделил на людей и не достойных.
Так что, поспеши идти на три буквы тЫ.
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.
А без этого...этот паспорт как мертвому припарка....
Та чого ? Вводьте ! Побачите, чим скінчиться, "борці".
Колись Маяковський написав такий хороший вірш на тему перевірки пасажирів на предмет зарази. І білий пройшов, хоч і був заразним, а чорний ні. Бо у лікаря робочий день скінчився - чекай наступного в карантині. Ну то - людський фактор. А є ще й божий. І з вірусними інфекціями боряться здоровим імунітетом, правильним харчуванням та певною ізольованістю. Скажімо на майдан я вийду по можливості. А на концерт депешмод чи поплавського - ні. Навіть якби були лишні гроші. квартал давно вже не дивлюсь навіть по телеку. Але ж всім свого розуму не позичеш.