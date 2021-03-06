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"Укроборонпром" начал служебное расследование против замгендиректора Морозова после обвинений со стороны нардепа от группы "Довіра" в "явной принадлежности" к спецслужбам РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование для проверки информации, озвученной в ВР относительно возможных связей одного из руководителей концерна с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укроборонпрома".

"4 марта нардеп из депутатской группы "Довіра" Андрей Кит заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - подчеркивается в сообщении.

"Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", – отмечает пресс-служба госконцерна.

"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет даже мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - следует из сообщении.

При этом отмечается, что на время служебного расследования Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей. О результатах служебного расследования "Укроборонпром" сообщит дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине

Автор: 

расследование (3040) россия (95441) спецслужбы (466) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+11
А когда офис преЗа начнет служебное расследование против Ермака, которого обвиняют в работе на ФСБ не только депутаты , но и СМИ?
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
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06.03.2021 15:25
+10
А СБУ тихо курит в сторонке? Типа это не их компетенция?
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06.03.2021 15:22
+8
Судя по полным провалам и саботаже в оборонке за последнее время -- все резко ослепли.
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06.03.2021 15:33
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А СБУ тихо курит в сторонке? Типа это не их компетенция?
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06.03.2021 15:22 Ответить
Разве только СБУ? А СНБО, ДБР и ВР.? "Укроборонпром" это все таки не какой-то "свечной заводик"
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06.03.2021 15:28 Ответить
Судя по полным провалам и саботаже в оборонке за последнее время -- все резко ослепли.
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06.03.2021 15:33 Ответить
Та займаються.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-sbu-rozkrili-detali-spravi-shchodo-spivrobitnikiv-ukroboronpromu-i-ukrspetseksportu.html В СБУ розкрили деталі справи щодо співробітників «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту»
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06.03.2021 15:46 Ответить
- Що на війні страшніше ворога?
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
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06.03.2021 19:18 Ответить
ЦІКАВА ПОЗИЦІЯ СБУ.
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06.03.2021 20:54 Ответить
А "Довира" чьих будет?
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06.03.2021 15:22 Ответить
З язика зняли.Прокацаплена "Довіра" звинувачує когось в співпраці з кацапами.
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06.03.2021 15:30 Ответить
Борьба пауков в банке за кусок пирога.
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06.03.2021 15:34 Ответить
А когда офис преЗа начнет служебное расследование против Ермака, которого обвиняют в работе на ФСБ не только депутаты , но и СМИ?
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
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06.03.2021 15:25 Ответить
К явным или полуявным "принадлежностям" к спецслужбам других стран, у нас вообще-то занимается СБУ. Естественно после того, как переловит всех сутенёров, нарко и спиртобарыг, контрабандистов ящика цыгарок, мелких взяточников и расхитителей капиталистической собственности и прочее, совершенно никакого отношения к безопасности страны не имеющее
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06.03.2021 15:29 Ответить
Да у нас полно таких,например гетьманович,ревка,явные агенты лубянки.
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06.03.2021 15:42 Ответить
Е-е-е..........???????????
Це після того,як розслідуванням вже чотири місяці займається СБУ з прокуратурою ?
https://ukrrudprom.com/analytics/Ukroboronprom_gotovitsya_bit_shuravi__2.html
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06.03.2021 15:42 Ответить
ПО ШЕРЕМЕТУ ЙДЕ РОЗСЛІДУВАНЯ,, А РИФМАСТЕР В ТЮРМІ А ЦЦЕЙ ЯККОГО ПІДОЗРЮЮТЬ В ШПИГУНСТВІ ПО НЬОМУ ЙДЕ СЛІДСТВО СБУ А ВІН І ДАЛІ ЗБИРАЄ ІНФОРМАЦІЮ ВВ ОБОРОНПРОМІ,,МАБУТЬ ЗА 4 МІС ПЕРЕВЕРББУВАВ СЛІДАКІВ, ПРОФІ.
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06.03.2021 21:01 Ответить
Если есть *явная принадлежность* в такой сфере, то раззбираются только *тройки* и три часа. И не разбираются они на самом деле---а пишут приговор, и не для зачитывания, а для архива! Так и побеждают врага. Всё остальное---торговля!
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06.03.2021 15:52 Ответить
Вот почему у нас журналисты чаще разоблачают шпионов и предателей,чем СБУ ???!!!!
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06.03.2021 16:30 Ответить
довіра, яка хоче довіри від бубочки, розганяє пургу. Недавно в росії два онуки видатних чекістів бузовірів (серед них онук легендарного вбивці павла судоплатова) при злитті двох страхових компаній, в одній вони займали панівне пложення, вирішили "загубити" претендента з другої - підвели малолітню жрицю кохання,заплатили всяким правдам комсомолу, дали ментам, а далі по процесу, кримінал, затримання, преса, арешт. Тільки його повезли не матроську тішину а на лубянку, теж був друг чекістів, а замовлення та замовники випливло на зовні. Морозов здавна був модератором закупок, модерував із ціною(як завжди). Продавай дорожче, власнику (державі) віддавай менше. Довіра хоче в свій актив покласти майбутні доходи від торгівлі зброєю, тому і шпіонаж, менші звинувачення не прокатять. Довірі довіряй.
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06.03.2021 16:32 Ответить
Какой, на@уй, отпуск?!
Он должен быть отстранён и посажён под арест, чтоб, ****, не сбежал!
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06.03.2021 16:45 Ответить
На час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці на Мальдівах?Джерело: https://censor.net/ua/n3251855
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06.03.2021 18:11 Ответить
СБУ не у справі,їм або євро,або гривні на крайняк,пораслідувати.
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06.03.2021 21:03 Ответить
 
 