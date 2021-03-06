"Укроборонпром" начал служебное расследование против замгендиректора Морозова после обвинений со стороны нардепа от группы "Довіра" в "явной принадлежности" к спецслужбам РФ
Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование для проверки информации, озвученной в ВР относительно возможных связей одного из руководителей концерна с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укроборонпрома".
"4 марта нардеп из депутатской группы "Довіра" Андрей Кит заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - подчеркивается в сообщении.
"Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", – отмечает пресс-служба госконцерна.
"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет даже мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - следует из сообщении.
При этом отмечается, что на время служебного расследования Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей. О результатах служебного расследования "Укроборонпром" сообщит дополнительно.
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https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-sbu-rozkrili-detali-spravi-shchodo-spivrobitnikiv-ukroboronpromu-i-ukrspetseksportu.html В СБУ розкрили деталі справи щодо співробітників «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту»
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
Це після того,як розслідуванням вже чотири місяці займається СБУ з прокуратурою ?
https://ukrrudprom.com/analytics/Ukroboronprom_gotovitsya_bit_shuravi__2.html
Он должен быть отстранён и посажён под арест, чтоб, ****, не сбежал!