"Укроборонпром" начал служебное расследование против замгендиректора Морозова после обвинений со стороны нардепа от группы "Довіра" в "явной принадлежности" к спецслужбам РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование для проверки информации, озвученной в ВР относительно возможных связей одного из руководителей концерна с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укроборонпрома".

"4 марта нардеп из депутатской группы "Довіра" Андрей Кит заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - подчеркивается в сообщении.

"Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", – отмечает пресс-служба госконцерна.

"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет даже мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - следует из сообщении.

При этом отмечается, что на время служебного расследования Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей. О результатах служебного расследования "Укроборонпром" сообщит дополнительно.

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