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Новости Коронавирус и карантин
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Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов

Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов

Сегодня, 6 марта, духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщили ряд мировых СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что Далай-лама был привит вакциной Covishield индийского производства. Именно такую вакцину от коронавируса сейчас используют в Украине в рамках вакцинации от коронавируса.

"Колоборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама)", - написал министр.

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Автор: 

вакцина (3815) Далай-лама (8) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Ламе можно, у него практически вечные реинкарнации, он смерти не боится )
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06.03.2021 15:43
+17
Знатно подгорает у Степанова с этой индийской репликой для нищих. Ничего, расследование по этой афере еще впереди.
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06.03.2021 15:40
+11
Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 8012
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06.03.2021 15:41
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Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 5460
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06.03.2021 15:40 Ответить
Для вакцинации срочно требуются "Сумасшедшие бабки"!!!
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06.03.2021 15:46 Ответить
Я б теж, як і Далай-лама, вакцинуватися КовіШілдом, який за купили, скажімо, канадці. Але я - неДалай-лама і мені пропонують вакцинуватися невідомо якою яакциноб, яку заеупв Сиепанв - представник тієї зеленої влади, яка за останні два роки не виконала жодної передвиборчої обіцянки, перевівши ці обіцянки у брехню. Я вважаю небезпечним вірити брехунам.
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06.03.2021 16:15 Ответить
По исследованию ученых Франции и Израиля за 5 недель вакцинаторного бума в мире подведены итоги. Установлено, что смертность от вакцинации в 260 раз превосходит смертность от коронавирусной инфекции. Молодые люди погибают в большем количестве после вакцинации, чем пожилые. Интересно Степашка читал эти исследования, что так настойчиво и активно рекомендует и рекламирует вакцинацию? Или ему просто нужно куда -то использовать уже закупленную отраву?
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06.03.2021 21:58 Ответить
Зі священної річки!
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06.03.2021 17:48 Ответить
а Далай-лама об этом знает.. о своей "вакцинации"?))
там ведь степанова и шмарклю - не читают, да и мендельша не в почете))
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06.03.2021 19:12 Ответить
Знатно подгорает у Степанова с этой индийской репликой для нищих. Ничего, расследование по этой афере еще впереди.
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06.03.2021 15:40 Ответить
Дід старий йому однаково , геть 2 в голову
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06.03.2021 15:41 Ответить
Ламе можно, у него практически вечные реинкарнации, он смерти не боится )
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06.03.2021 15:43 Ответить
Стремление любого буддиста - выйти из круга реинкарнаций и сдрыснуть по тихому в нирванну.

Забота о физическом здоровье и плотской жизни у них даже не в первой сотне приоритетов.
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06.03.2021 23:37 Ответить
Далай-ламу Степанов заставил уколоться.
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06.03.2021 15:41 Ответить
Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 8012
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06.03.2021 15:41 Ответить
А Папа Римский сделал привику Pfizer Степанов! Так где мудрость? Похоже это ты дурак раз такое мелешь

Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 6517
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06.03.2021 15:47 Ответить
а почему, а где вера в бога?
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06.03.2021 17:17 Ответить
Верь в Аллаха, но прежде привяжи своего верблюда, - сказал учитель, - поскольку у Аллаха нет других рук, кроме твоих.
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07.03.2021 00:01 Ответить
"Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов" - https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 15:45 Ответить
И что !?
Он может себе это позволить...!
Он с экономил на вакцине - купив шмурдяк !
Разница - на пальто !
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06.03.2021 15:47 Ответить
Довольно мудро. Это не китайский тулуп на базаре.))
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06.03.2021 15:47 Ответить
И не индийский
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06.03.2021 15:53 Ответить
Я не буддист и мне насрать на то,что вещает Далай-лама. Дурак степанов,приводя такие примеры лишь очередной раз показывает свой идиотизм.
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06.03.2021 15:46 Ответить
Лучше вообще не колоться,глядя на уколотую в голову с детства кацапню.
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06.03.2021 15:50 Ответить
тебе кацапу только СпутникV...
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06.03.2021 16:03 Ответить
Недовіру українців до Степанова навіть Лама не врятує!
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06.03.2021 15:47 Ответить
Будьте как Далай-лама - написал министр. В смысле? Принять буддизм? Стать китайцем?

Эмигрировать в Индию?
Кто не знал , Далай-лама возглавляет правительство Тибета в изгнании находясь в Индии.
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06.03.2021 15:49 Ответить
Степанов найчесніший українець.Йому потрібно вірити.
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06.03.2021 15:50 Ответить
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06.03.2021 15:55 Ответить
От притырочное.
Во-первых: причем далай лама к Украине? Тут половина подумает,что это то,из чего дубленки делают
Ну и: далай лама - бессмертен. Его жизнь циклична. После каждой его земной кончины находят его новое воплощение.
Может степанов вспомнить хотя бы одну свою прошлую жисть? НЕ?
Нафиг з возу
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06.03.2021 15:54 Ответить
В інтернеті вже активно захищають цю вакцину і критикують тих.хто не згідний.Ну так ідіть і коліться.Але ж не йдуть,а хочуть,щоб хтось інший йшов за тестера.
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06.03.2021 15:58 Ответить
Рюзьгє курва, ти в коловся вже не злазячи з пляшки?
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06.03.2021 16:03 Ответить
Курва твоя мамо,яка цьомала у Кадирова внаслідок чого з'явилася така потвора, як ти.
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06.03.2021 16:14 Ответить
А что скажет сам Далай -лама?
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06.03.2021 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=51ypzc5hqpc&t=33s His Holiness the Dalai Lama Receives COVID-19 Vaccine
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06.03.2021 16:16 Ответить
Я пам'ятаю,як форумчани одразу мали бігти колотися,практично будь-якою вакциною,як тільки з'явиться.Але зараз чомусь не йдуть.
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06.03.2021 16:02 Ответить
Да вот глянешь на этого Степанова и сразу мысль - а тот ли заявленный Ковишельд
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06.03.2021 16:02 Ответить
йому при зачатті пришпандорили,тому,й тупий!
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06.03.2021 16:50 Ответить
Украинцы хотят вакцинироваться, но только этого правительство не хочет. ПОЧЕМУ до сих пор не разрешено старикам записываться на вакцинацию через семейных врачей, ведь они не могут записаться через Дию.. ПОЧЕМУ черепашимы темпами идет вакцинация, когда старики с нетерпением ждут вакцины, которая лежит сотнями тысяч на складе ? Для вас пенсионеры в стране - это лишние люди. ОЧЕНЬ вам хочется впереди очереди провакцинировать министров и других чиновников? Для этого и делаете видимость, что украинцы не хотят вакцинироваться. ПОЧЕМУ не была организована запись на вакцинацию заранее, например в январе?
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06.03.2021 16:03 Ответить
двбйб стіпашка не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
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06.03.2021 16:08 Ответить
А,все тому,що двббнуті нездатні ,що,небуть розуміти...
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06.03.2021 16:49 Ответить
Нетаньяху заявил, что Израиль первым в мире победил эпидемию коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в стране выдают так называемые зеленые паспорта вакцинации, с которыми граждане могут свободно посещать рестораны, театры и спортивные мероприятия.

Политик надеется, что к концу марта в стране вакцинируют уже все взрослое население и Израиль смогут полностью открыть к апрелю.
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06.03.2021 16:19 Ответить
Ламе можно - он не получает такую мизерную пенсию, не живет в таких скотских условиях, не платит таких ******** тарифов и не общается с такими дебильными чинушами. И, у него девять жизней, как к кошки - одну потеряет, другая прибудет.
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06.03.2021 16:31 Ответить
"Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама)", - написал министр.

Может теперь все украинцы должны буддизм принять?
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06.03.2021 16:32 Ответить
Молодые здоровые бугаи лезут впереди стариков немочных диабетиков астматиков под видом что те мол не хотят вакцинироваться на самом деле чтобы спасти свои шкуры учтите твари расплата не за горами
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06.03.2021 16:38 Ответить
Стєпанов, то чого ж ти продукуєш "глупості"? навіть, швидше, відверті брехні...
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06.03.2021 16:43 Ответить
Шльома Степаноов взувай свою рідню
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06.03.2021 16:45 Ответить
Ну от,а ходили чутки,що Далай-лама збирався вколотись "Спутніком" і його вже збирались оголосити колаборантом...
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06.03.2021 17:01 Ответить
Покійником
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06.03.2021 17:47 Ответить
Вибачаюся - Небіжчиком
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06.03.2021 17:48 Ответить
каждый дурак рекламирует свою мудрость, а народу Украины надо брать пример с европейской и американской мудрости,иначе Днипро ,согласно степановской , превратится в украинский Ганг с покойниками ,а "зе" в Карпатах будет далайламить , как в Тибете , а не на лыжах рассекать по склонах гор....
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06.03.2021 17:03 Ответить
В нього гешефт зривається, тому,й,забздів,все довкола
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06.03.2021 17:50 Ответить
Далай-лама завтра с дуру спрыгнет с крыши небоскреба...и что все должны последовать его примеру??
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06.03.2021 17:18 Ответить
Тупеньке вляпалося в неліквідний Фуфломіцин
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06.03.2021 17:46 Ответить
Уряд Індії закуповує Covishield у виробника за ціною 150 рупій
Приватні індійські лікарні продають по 250 рупій
COVID-корупціонерам присвячується: НЕ ВДАВИТЕСЬ ?

Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов - Цензор.НЕТ 4347
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06.03.2021 18:03 Ответить
Верю Степашке - точно далай лама вакцинировался Ковишилдом. Верю!
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06.03.2021 18:04 Ответить
Степанов, у тебя скучное лицо, как сказал бы гепа.
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06.03.2021 18:05 Ответить
Тыц и нет фашика😂🌷
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06.03.2021 18:19 Ответить
вот зря этого дятла в Индию отпускали...совсем плох...
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06.03.2021 18:31 Ответить
Вакцина от COVID-19, известная под торговой маркой COVAXIN (BBV152), которая была разработана индийской фармацевтической компанией Bharat Biotech, показала 80,6%-ную эффективность в ходе фазы III клинического испытания.

Анализ, проведенный Национальным институтом вирусологии Индии, действительно продемонстрировал, что антитела, выработанные вакциной индийского производителя, способны нейтрализовать британский и некоторые другие гетерологичные штаммы коронавируса. Публикация с данными исследования размещена в журнале bioRxiv.

Многие политики в Индии, в том числе премьер-министр страны Нарендру Моди, привились на этой неделе COVAXIN вместо препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
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06.03.2021 18:34 Ответить
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07.03.2021 06:45 Ответить
Ой зрадонька! )))
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06.03.2021 18:37 Ответить
І ми повинні свято повірити в таку новину?
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06.03.2021 20:00 Ответить
🤣🤣
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06.03.2021 21:29 Ответить
Зеленные так часто врут, что, скорей всего, это был не далай-лама, да и вакцина была совсем другого производителя. Степанов так часто кричал: "Волки, волки!", что верить ему - себя не уважать.
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07.03.2021 01:01 Ответить
Далай-лама - бессмертный, Степанов нет....
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07.03.2021 11:01 Ответить
 
 