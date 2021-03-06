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Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов
Сегодня, 6 марта, духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама вакцинировался от коронавируса.
Об этом сообщили ряд мировых СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что Далай-лама был привит вакциной Covishield индийского производства. Именно такую вакцину от коронавируса сейчас используют в Украине в рамках вакцинации от коронавируса.
"Колоборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама)", - написал министр.
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там ведь степанова и шмарклю - не читают, да и мендельша не в почете))
Забота о физическом здоровье и плотской жизни у них даже не в первой сотне приоритетов.
Он может себе это позволить...!
Он с экономил на вакцине - купив шмурдяк !
Разница - на пальто !
Эмигрировать в Индию?
Кто не знал , Далай-лама возглавляет правительство Тибета в изгнании находясь в Индии.
Во-первых: причем далай лама к Украине? Тут половина подумает,что это то,из чего дубленки делают
Ну и: далай лама - бессмертен. Его жизнь циклична. После каждой его земной кончины находят его новое воплощение.
Может степанов вспомнить хотя бы одну свою прошлую жисть? НЕ?
Нафиг з возу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в стране выдают так называемые зеленые паспорта вакцинации, с которыми граждане могут свободно посещать рестораны, театры и спортивные мероприятия.
Политик надеется, что к концу марта в стране вакцинируют уже все взрослое население и Израиль смогут полностью открыть к апрелю.
Может теперь все украинцы должны буддизм принять?
Приватні індійські лікарні продають по 250 рупій
COVID-корупціонерам присвячується: НЕ ВДАВИТЕСЬ ?
Анализ, проведенный Национальным институтом вирусологии Индии, действительно продемонстрировал, что антитела, выработанные вакциной индийского производителя, способны нейтрализовать британский и некоторые другие гетерологичные штаммы коронавируса. Публикация с данными исследования размещена в журнале bioRxiv.
Многие политики в Индии, в том числе премьер-министр страны Нарендру Моди, привились на этой неделе COVAXIN вместо препарата британско-шведской компании AstraZeneca.