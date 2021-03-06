Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов

Сегодня, 6 марта, духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщили ряд мировых СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что Далай-лама был привит вакциной Covishield индийского производства. Именно такую вакцину от коронавируса сейчас используют в Украине в рамках вакцинации от коронавируса.

"Колоборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама)", - написал министр.

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