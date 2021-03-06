Киев и еще пять областей обязали обеспечить кислородом 80% коек для больных COVID-19

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила председателям госадминистраций пяти областей и столицы обеспечить подачей кислорода не менее 80% коек, выделенных для больных коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко, Закарпатская область является одной из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и Комиссии ТЭБ и ЧС и не обеспечило 80% перепрофилированных коек под COVID с централизованным снабжением кислорода, или кислородными концентратами. Сегодня в регионе этот показатель 66%. Также меньше необходимых показателей в Ивано-Франковской области - 74%, Одесской - 70%, Ривненской - 72%, Черновицкой - 78% и в Киеве - 78%.

"Комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80 % коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезнью COVID-19 и по результатам проинформировать Кабинет Министров в недельный срок", - сказано в сообщении.

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Напомним, что с 26 февраля на Ивано-Франковщине действует красный уровень эпидемической опасности, с 1 марта на территории Черновицкой области, а с 3 марта на территории Житомирской области.