Главе Закарпатской ОГА поручили выяснить причины вспышки коронавируса в области и принять кадровые решения, - Кабмин
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По итогам сегодняшнего заседания госкомиссии по ТЭБ и ЧС председателю Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, отвечающих "красному" уровню эпидопасности.
Кроме этого ему также поручено "проанализировать причины роста заболеваемости в области и, в случае необходимости, принять соответствующие кадровые решения".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, что третий день подряд в Закарпатской области фиксируется превышение установленных постановлением Кабмина индикаторов.
Также сообщалось, что с 8 марта на территории Закарпатской области начнет действовать "красный" уровень эпидопасности.
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"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
Яким чином він шукатиме причини спалаху? Якщо сам - не спеціаліст, то слід найти експертів. але як їх зрозуміти, що вони справді експерти?