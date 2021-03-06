Главе Закарпатской ОГА поручили выяснить причины вспышки коронавируса в области и принять кадровые решения, - Кабмин

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По итогам сегодняшнего заседания госкомиссии по ТЭБ и ЧС председателю Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, отвечающих "красному" уровню эпидопасности.

Кроме этого ему также поручено "проанализировать причины роста заболеваемости в области и, в случае необходимости, принять соответствующие кадровые решения".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, что третий день подряд в Закарпатской области фиксируется превышение установленных постановлением Кабмина индикаторов.

Также сообщалось, что с 8 марта на территории Закарпатской области начнет действовать "красный" уровень эпидопасности.