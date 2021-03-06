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Новости Коронавирус и карантин
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Главе Закарпатской ОГА поручили выяснить причины вспышки коронавируса в области и принять кадровые решения, - Кабмин

Главе Закарпатской ОГА поручили выяснить причины вспышки коронавируса в области и принять кадровые решения, - Кабмин

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По итогам сегодняшнего заседания госкомиссии по ТЭБ и ЧС председателю Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, отвечающих "красному" уровню эпидопасности. 

Кроме этого ему также поручено "проанализировать причины роста заболеваемости в области и, в случае необходимости, принять соответствующие кадровые решения".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, что третий день подряд в Закарпатской области фиксируется превышение установленных постановлением Кабмина индикаторов.

Также сообщалось, что с 8 марта на территории Закарпатской области начнет действовать "красный" уровень эпидопасности.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2582)


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Топ комментарии
+5
Чи бубочку уволит , шо рассекал без маски.
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06.03.2021 16:11
+4
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368203785458290694 7 мин

"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
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06.03.2021 16:24
+3
Буковель закроет?
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06.03.2021 16:02
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Буковель закроет?
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06.03.2021 16:02 Ответить
Чи бубочку уволит , шо рассекал без маски.
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06.03.2021 16:11 Ответить
И шо там расследовать после визита бедоносца... То собор Парижской Богоматери, то нос сунул, куда не следует и украинский пассажирский самолет иранцы тут же сбили, теперь очередь и до Закарпатья дошла... За шо тока Мендельша бабло получает... Да отсоветовала бы нос куда-либо высовывать , бо Леночке некогда , еле успевает в Крыму недвижуху оплачивать ежемесячно.
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06.03.2021 16:17 Ответить
Буковель знаходиться в Івано-Франківській області, лапоть. Попроси у старшого зміни карту Укаїни.
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06.03.2021 18:27 Ответить
В Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня все хорошо с заболеваемостью ковидом?Отменили "красную зону" или кислорода стало много в больницах? Или ты из Ужгородской области?
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06.03.2021 18:32 Ответить
В твоїй голові все до Буковеля зводиться? Чи по методичці шпариш?
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06.03.2021 18:34 Ответить
А что об этом говорят в Луцкой области?
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06.03.2021 18:37 Ответить
Кажуть що дурнів небагато, але вони скрізь дуже грамотно розставлені
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06.03.2021 18:39 Ответить
Организм знает толк в этом вопросе - он же,как Рейган
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06.03.2021 18:40 Ответить
Клоуна увольнять будут? Это правильно. А в контексте санкций против бени очень своевременно.
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06.03.2021 16:03 Ответить
и шо?уволят ковид с захваченной им должности?
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06.03.2021 16:17 Ответить
не, откажутся от подачек заробитчан.
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06.03.2021 16:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368203785458290694 7 мин

"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
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06.03.2021 16:24 Ответить
после фоток с буковеля можно ничего не выяснять. И обезьяне понятно.
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06.03.2021 17:45 Ответить
Буковель - це не Закарпаття, кацапьонок.
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06.03.2021 18:28 Ответить
Циган - у крематорій... На роботу, звичайно...
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06.03.2021 17:46 Ответить
цей голова адміністрації родом із росії. юрист, працював у банківській сфері, потім завідував виноробним заводом і бубочка поставив його (не знаю - як юриста чи як уроженця росії) завідувати всим Закарпаттям.
Яким чином він шукатиме причини спалаху? Якщо сам - не спеціаліст, то слід найти експертів. але як їх зрозуміти, що вони справді експерти?
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07.03.2021 06:34 Ответить
 
 