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"Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник
Оккупация Крыма РФ дважды за полмесяца стала топ-темой самого популярного комеди-шоу на немецком телевидении "heute-show", у которого 5,7 млн зрителей.
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
""Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил". Второй раз за 2 недели российская преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комедийного шоу на немецком телевидении", - отметил Мельник.
Украинский дипломат также добавил, что "деоккупация уже близко".
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Яка в обличчі зеленського навіть назву країни агресора жодного разу не вимовила - все якась та сторона...
Его в президенты надо! патриот и неравнодушный человек.
Бандерівець, короче
https://twitter.com/StarshinaZapasa
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1368110396121448451 7 ч
Держите немного реальности с утра. То, о чём я говорю постоянно, очень наглядно: Насилие, которое "повстанцы" планировали применять к другим, накрыло их медным тазом.
Автор: Олена Степова 4.03.2021
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340?__cft__[0]=AZUugP8xc9r9NuDUl5zvFfybz13Df2FDCEn96kZXre53WSoq7HGxMlKgm20zNwWIGHnGta82rshS0HM-7hsVJvFlqtrwlar68eJK9_qqi5mZtnVBFEgdkNfKhFfYFPhxpS8&__tn__=%2CO%2CP-R
и Украина после всего етого недомерка выбирает президентом? - так хто же вам доктор?