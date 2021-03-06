"Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник

Оккупация Крыма РФ дважды за полмесяца стала топ-темой самого популярного комеди-шоу на немецком телевидении "heute-show", у которого 5,7 млн зрителей.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

""Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил". Второй раз за 2 недели российская преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комедийного шоу на немецком телевидении", - отметил Мельник.

Украинский дипломат также добавил, что "деоккупация уже близко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Оккупацией Крыма Россия отомстила Украине за курс на Европу