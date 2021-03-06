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Новости Оккупация Крыма
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"Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник

Оккупация Крыма РФ дважды за полмесяца стала топ-темой самого популярного комеди-шоу на немецком телевидении "heute-show", у которого 5,7 млн зрителей.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

""Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил". Второй раз за 2 недели российская преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комедийного шоу на немецком телевидении", - отметил Мельник.

Украинский дипломат также добавил, что "деоккупация уже близко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Оккупацией Крыма Россия отомстила Украине за курс на Европу

Путин не присоединил Крым, он просто его стырил: оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник 01

Германия (6943) Крым (26375) Мельник (333)


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Топ комментарии
+28
Ждем с нетерпением

"Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6015
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06.03.2021 16:23
+28
И воды уже на Крыме избыток.
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06.03.2021 16:53
+24
предлагаешь мне его убить?!.. признаюсь, я несколько раз думал об этом..
но пока не решился на мокруху.. пусть живет!..
но есть плюс!.. я наблюдаю, как разочарование в Путине и "русскам мире" сжирает его изнутри.. Это приятно наблоюдать!..
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06.03.2021 16:40
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Додам, що певно всі претензії до нікчемної влади.
Яка в обличчі зеленського навіть назву країни агресора жодного разу не вимовила - все якась та сторона...
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06.03.2021 17:22 Ответить
Всему свое время.
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06.03.2021 21:55 Ответить
"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5870
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06.03.2021 17:29 Ответить
Мельник - красавчег.
Его в президенты надо! патриот и неравнодушный человек.

Бандерівець, короче
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06.03.2021 17:37 Ответить
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9651 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1368110396121448451 7 ч

Держите немного реальности с утра. То, о чём я говорю постоянно, очень наглядно: Насилие, которое "повстанцы" планировали применять к другим, накрыло их медным тазом.

Автор: Олена Степова 4.03.2021
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340?__cft__[0]=AZUugP8xc9r9NuDUl5zvFfybz13Df2FDCEn96kZXre53WSoq7HGxMlKgm20zNwWIGHnGta82rshS0HM-7hsVJvFlqtrwlar68eJK9_qqi5mZtnVBFEgdkNfKhFfYFPhxpS8&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.03.2021 17:48 Ответить
От так б і в житті як на сайті.....відкрив якийсь цап свого гнилого рота-а його раз-і на родіну....забанєного....грузом 200....
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06.03.2021 17:53 Ответить
точно - помню тоже президентыш Украины типа шутил - "******** просто отодвинули границу"..
и Украина после всего етого недомерка выбирает президентом? - так хто же вам доктор?
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06.03.2021 18:55 Ответить
ты бы ватное варежку прикрыло
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06.03.2021 19:09 Ответить
чого кіпішуєш, малорос?
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06.03.2021 19:13 Ответить
ватный дурачек малоросы не те кто говорят по руски а такие воши как ты . у тебя ж и война наверно гражданская. скажи что они малоросы моим рускоговорящим побратимам на нуле и скажи украиномовному медведчуку какой он патриот украины.
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06.03.2021 19:23 Ответить
обідився, чи шо, малорос?
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06.03.2021 19:25 Ответить
малроси існують лише у імперській пропаганді. Як протилежність великоросам. Яких пошкреби і побачиш татарина.
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07.03.2021 06:36 Ответить
А чей же тогда Крым?
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06.03.2021 19:34 Ответить
Язиком можна хіба дупу лизати, а не деокупацію робити.
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06.03.2021 19:18 Ответить
"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8446
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06.03.2021 21:18 Ответить
"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5857"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2809
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06.03.2021 21:21 Ответить
)(уіло з імперією зла вдавляться в результаті захоплення криму. Цей шматок української території незабаром стане початком кінця кремлядьського мОрдора.
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06.03.2021 21:57 Ответить
Стиряв і серед білого дня , коли ті хто мав захищати , просто самі все лишали, здавали і ще просили щоб їх не трогали...а деякі від страху червоний прапор піднімали, щоб варвари їх приняли за своїх ...Таке враження , що вони не були на своїй землі...кораблі , зброю оставили , щоб Рашку не розізлити..
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06.03.2021 23:01 Ответить
Щоб німці не сміялися ,..украінці самі мають почати ворога принаймі не боятися і не віртуально , а реально робити те що роблять з агресором..Крим Рашка віджала , а дипломатичні відносини і торговельні розвиваються ..
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06.03.2021 23:07 Ответить
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