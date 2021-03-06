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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав оштрафует "Лекхим" за срыв сроков поставки китайской вакцины Sinovac в Украину, - замглавы МОЗа Иващенко

Минздрав оштрафует

Минздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте ", - сказал Иващенко.

Он не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

Лекхим отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Лекхим (15)


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Топ комментарии
+8
а заинтересоваться,почему ваще в данном случае появился посредник не?
когда во всем цивилизованном мире договора заключаются напрямую...
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06.03.2021 16:35
+7
Я даже не переживаю за лекхим даже если их гипотетически оштрафуют то им все равно останется на большую бочку черной икры от процента перепродажи даже после отдачи проката за сделку за счет гос денег
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06.03.2021 16:30
+7
Та, штрафуйте. Откати на порядок більші за штрафи. Тільки на одній дозі - откат ~ $12-15
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06.03.2021 16:34
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З такими посередниками та штрафами вдумайтесь 0,1%, коли люди вмирають щоденно.
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06.03.2021 16:28 Ответить
Я даже не переживаю за лекхим даже если их гипотетически оштрафуют то им все равно останется на большую бочку черной икры от процента перепродажи даже после отдачи проката за сделку за счет гос денег
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06.03.2021 16:30 Ответить
Та, штрафуйте. Откати на порядок більші за штрафи. Тільки на одній дозі - откат ~ $12-15
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06.03.2021 16:34 Ответить
интересно по чем пришла Индийская вакцина, если её официальная цена продажи 2-3$ в зависимости от партии.
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06.03.2021 16:53 Ответить
десь $15-17, так в ЗМІ було
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06.03.2021 17:10 Ответить
ну да: Украина отказалась называть закупочную стоимость вакцины от коронавируса Covishield
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06.03.2021 17:25 Ответить
На данный момент цена одной дозы, которую оглашает правительство Индии - $3. Официальную цену украинское правительство до сих пор не озвучило, но не исключено, что, с учетом срочности поставок, Украине препарат обойдется дороже.
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06.03.2021 17:27 Ответить
Ага, дороже раз в 10. Недаром же степашка покупал "вакцину" через прокладку. Астразенеку через прокладку купить не получилось, пфайзер с модерной не вышло, а индийский шмурдяк - ради бога. А синовак небось вообще не покупали. Деньги за синовак крутанулись, помазали лапки китайцам и богатыревой, вернулись степашке - тоже лапки помазали - и ушли прямо зеле в карман.
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06.03.2021 17:56 Ответить
а заинтересоваться,почему ваще в данном случае появился посредник не?
когда во всем цивилизованном мире договора заключаются напрямую...
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06.03.2021 16:35 Ответить
напевно рада нашвидкуруч прийняла бомажку, щоб хтось відкат заробив.
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06.03.2021 16:43 Ответить
Скорее чтобы оправдать срыв назначеной даты вакцинации правительством,хотят найти козла отпущения за символический штраф.
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06.03.2021 16:56 Ответить
Подозреваю, там покупка не планировалась. Нужно было деньги крутануть. Даже если их когда-нибудь вернут, свою роль эти деньги сыграют.
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06.03.2021 18:00 Ответить
А почему никто не спешит наказывать тех кто сорвал поставки америкоской и английской вакцины в ожидании что пройдет кацапская.А это уже саботаж.
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06.03.2021 16:54 Ответить
Кто кого должен наказывать? Зеля зелю? Или степашка степашку? Штраф лекхиму - отмазка, если б журналисты информацию не раскопали, штрафа бы не было.
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06.03.2021 18:05 Ответить
А Вы посмотрите на это из другой стороны.Вместо того чтобы наказывать тех кто слил информацию вагнеровцам штрафуют,хоть и символично,тех кто выдал эту информацию нагора.Вот поетому и очко играет что выйдет на экраны фильм а это не украсит нынишнюю власть в глазах мирового сообщества.
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06.03.2021 18:13 Ответить
Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину 7 марта.
"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.
"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.
"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - заявил Степанов.
От таке, малята
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06.03.2021 17:30 Ответить
Может просто отказаться от китайчатины, а долг повесить на Богатыреву и Лекхим?
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06.03.2021 19:19 Ответить
Это преступление власти в таком деле использовать прокладку.
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06.03.2021 19:23 Ответить
А ви цього ще не зробили?
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06.03.2021 19:46 Ответить
Штра "фірми Богатирьової 3грн, 7 ком. Ура!!!
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06.03.2021 21:09 Ответить
Теперь вакцина пойдёт по формуле "лекхим умножить"...
Хорошая борьба с коррупцией, зЕбилы на смерти наживаются...
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06.03.2021 23:30 Ответить
 
 