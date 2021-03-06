Минздрав оштрафует "Лекхим" за срыв сроков поставки китайской вакцины Sinovac в Украину, - замглавы МОЗа Иващенко

Минздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте ", - сказал Иващенко.

Он не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

Лекхим отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

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