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В МИД уточнили, что в результате ДТП в Польше погибли 5 украинцев. 9 уже выписали из больницы

В МИД уточнили, что в результате ДТП в Польше погибли 5 украинцев. 9 уже выписали из больницы

Часть пострадавших в результате ДТП с украинским автобусом вблизи г. Кашице в Польше уже выписали из медицинских учреждений.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнили в министерстве, в результате ДТП с автобусом погибли 5 граждан, а не шесть, как ведомство сообщало ранее.

"По состоянию на сейчас, есть информация о 5 погибших, 26 госпитализированных, 9 были выписаны из больницы", - сказал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решается вопрос о доставке в Украину пассажиров, которые не пострадали в ДТП в Польше или будут выписаны в ближайшее время, - МИД

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ДТП (7671) МИД (6940) Польша (8405)


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Співчуття сім'ям загиблих, одужання постраждалим.
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06.03.2021 17:35 Ответить
Земля Пухом соболезнования Родным !
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06.03.2021 17:36 Ответить
 
 