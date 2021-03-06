В МИД уточнили, что в результате ДТП в Польше погибли 5 украинцев. 9 уже выписали из больницы

Часть пострадавших в результате ДТП с украинским автобусом вблизи г. Кашице в Польше уже выписали из медицинских учреждений.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнили в министерстве, в результате ДТП с автобусом погибли 5 граждан, а не шесть, как ведомство сообщало ранее.

"По состоянию на сейчас, есть информация о 5 погибших, 26 госпитализированных, 9 были выписаны из больницы", - сказал Николенко.

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